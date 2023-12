WSOPC San Remo 1 dicembre 2023. L’Italia porta a casa l’anello dell’evento #4 Double Chance grazie a Federico “Zibbibboshock98” Bileddo. Intanto è iniziato il Main Event con 13 italiani che hanno passato il taglio del day1A.

WSOPC San Remo 1 dicembre 2023: Day1A del Main Event

Al Casino Municipale entrano nel vivo le WSOP Circuit San Remo col €1.000 Main Event che ha giocato un day1A da 169 iscritti e 42 di loro riescono a passare il taglio verso il day2. Tra loro ci sono 13 italiani. Il migliore dei nostri è Giuseppe Tarsia che con 381K riprenderà dal 6° posto nel chipcount, comunque molto dietro rispetto al leader Christian Alilovic che ha imbustato 775.000 gettoni a fine giornata, staccando tutti, ad iniziare da Georgios Cyprus, secondo con 593K.

Nella truppa azzurra segnaliamo anche Matteo Intiso (292.000), Daniele De Feo (262.000), Matteo Zanardi (262.000) e Rocco Criscio (247.000) che sono andati abbastanza bene. In corsa anche Alessio Astone che il giorno prima avevamo visto primeggiare anche online su Pokerstars, un ottimo riscaldamento.

WSOPC San Remo 1 dicembre 2023: Chipcount

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT

1 ALILOVIC Christian 775 000

2 CYPRUS Georgios 593 000

3 BOUGHAREB Kamal 569 000

4 PEREZ Michael 458 000

5 GARCIA Cedric 436 000

6 TARSIA Giuseppe 381 000

7 DE WISS CHER Koen 299 000

8 INTISO Matteo 292 000

9 RIAHI Kalem 290 000

10 PELAGSY Jessi 278 000

CHIPCOUNT AZZURRO

Giuseppe Tarsia 381.000

Matteo Intiso 292.000

Daniele De Feo 262.000

Matteo Zanardi 262.000

Rocco Criscio 247.000

Alessio Astone 158.000

Alessio Vichi 156.000

Domenico Cancro 127.000

Federico Fabiani 125.000

Daniele Venditti 108.000

Gianni Granchelli 90.000

Andrea Gabaglio 83.000

Aldo Monteleone 63.000

Federico “Zibbibboshock98” Bileddo vince il Double Chance

Va in archivio l’evento #4, il €700 Double Chance Wsop Circuit che ha richiamato l’attenzione di 208 giocatori, in corsa per una prima moneta da €30.000 tondi tondi, e ovviamente l’ambito ring WSOPC. Il migliore è Federico Bileddo, molto conosciuto come regular anche online col nickname di Zibbibboshock98.

L’azzurro è abile a superare Nicolas Rabha Hamouini nel testa a testa finale, mentre a completare il podio troviamo Fabio Damaso Pinho. Tra gli azzurri a premio vanno segnalati Alessandro Giordano al 6° posto, Jacopo Giacomazzi 7° e Marco Cipriani che chiude in 8° posizione, dopo essere stato per diversi tratti del torneo ai piani alti. Manca il tavolo finale, ma riesce a raggiungere un piazzamento ITM per un premio da 2.420 euro anche Alice Sicconi che si riesce spesso a mettere in evidenza come una delle quote rosa del poker italiano più importanti.

FINALE EVENTO DOUBLE CHANCE

1. Federico Bileddo 30.000€

2. Nicolas Rabha Hamouini 18.436€

3. Fabio Damaso Pinho 11.800€

4. Artsion Panasiuk 8.150€

5. Roman Yurkiv 6.250€

6. Alessandro Giordano 5.050€

7. Jacopo Giacomazzi 4.250€

8. Marco Cipriani 3.650€

9. Josef Samuel Biland 3.150€