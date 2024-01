WSOP Circuit 8 gennaio 2024. Al King’s Casino di Rozvadov continuano le WSOP Circuit con Giuseppe Tarsia, unico italiano ancora in corsa al Mini Main Event dei record. Sono 7 gli azzurri che avanzano al Fifty Stack tra cui Flaviano Cammisuli e la madre, Giovanna Dimartino. Continua anche lo Shark Bay

Poker Live 8 gennaio 2024: WSOPC Mini Main Event

Il €250 Mini Main Event al King’s Casino di Rozvadov è da record. Il 2024 si apre alla grande per le WSOP Circuit che in questo torneo richiamano la bellezza di 3.647 entries, per un montepremi che raggiunge i 779.457 euro, bruciando il garantito da 500K.

I 370 players left che hanno iniziato ieri il day2 erano tutti a premio per un minimo di €400, anche se si guarda alla ricca prima moneta da €116.400 (i primi sei classificati vincono anche il ticket da 10.350 euro per il main event WSOPE 2024).

Il day2 riprendeva con ben 20 azzurri, ma è una vera Caporetto visto che tra i 30 players left che ritroveremo oggi nell’atto finale di questo 2° evento WSOPC, troveremo il solo Giuseppe Tarsia che sogna il ring e la ricca prima moneta. Il baluardo azzurro riprenderà con 6.6 milioni in chips (13° posto), comunque lontano dal leader, Martin Vaclavik, che ha imbustato 16.6 milioni in chips.

Chipcount completo Mini Main Event

CHIPCOUNT MINI MAIN EVENT

1.MARTIN VACLAVIK 16.700.000

2.FRANK D. 10.675.000

3.ITTAI GLUSKA 9.100.000

4.ACEALLIN17 8.950.000

5.DOMENICO ZAFFIRO 8.900.000

6.MICHEL TOUITOU 8.675.000

7.OLAF BAXMANN 8.025.000

8.NOAH ROSENBERG 7.500.000

9.ALEXANDER IVANOVIC GROMUT 7.475.000

10.SEBASTIAN RAFAL SKURZYNSKI 7.125.000

11.JIRI LINHA 6.825.000

12.RACKETLER 6.625.000

13.GIUSEPPE TARSIA 6.600.000

14.MIRI 5.450.000

15.MATTHIAS WOERNDL 4.975.000

16.PAWEL PIOTR WOJCIECHOWSKI 4.900.000

17.ROMAN HANUS 4.825.000

18.LUPO 4.725.000

19.JULIAN PHILIPP WEHNER 4.650.000

20.O. G. PAGEKA 4.500.000

21.KENOSH-KK 4.450.000

22.ANDREAS SUCHOWERSKYJ 3.975.000

23.VLANTOUTS KOURKA 3.825.000

24.LEINAD 3.800.000

25.OFER EDMOND SISSO 3.625.000

26.DANIEL SULZ 3.250.000

27.HASAN AKBASAK 3.175.000

28.MARTIN SLADEK 3.075.000

29.M.V.G. 3.000.000

30.MANUEL ROBERT KUEHNE 2.575.000

WSOP Circuit 8 gennaio 2024: WSOPC Fifty Stack

Continua anche l’evento #6 delle WSOP Circuit, il €660 Fifty Stack che ha richiamato 453 giocatori per un montepremi di 179.550 euro. Oggi ritroveremo 62 players left e tra loro una nutrita truppa azzurra di 7 giocatori, capitanati da Franco Vaccaro che ha chiuso con 601.000 chips, ovvero come chipleader assoluto.

Da segnalare il caso di Flaviano Cammisuli che è ancora in corsa, come la madre, Giovanna Dimartino, che potrebbe incrociare in questo atto finale. Abbiamo visto spesso padre e figlio (pensiamo a Doyle Brunson col figlio Todd) o a fratelli (pensiamo ai fratelli Mizrachi), ma a memoria non ricordiamo madre e figlio scontrarsi direttamente in un atto finale di un torneo internazionale.

TOP-10 CHIPCOUNT FIFTY STACK

1.FRANCO VACCARO NOTTE 601.000

2.DANEL VAITZMAN 600.000

3.DEODATO MANUEL SILVEIRA DE PINA 560.000

4.JESUSMEINRETTER 551.000

5.EAGLE STYLE 547.000

6.DESTRUCTOR55 487.000

7.JACEK SKISCIM 486.000

8.SELCUK ÖZGÖC 480.000

9.LUKA BOJOVIC 478.000

10.HIS4IRNESS23 472.000

CHIPCOUNT AZZURRO

Franco Vaccaro 601.000

Antonio Priolo 267.000

Flaviano Cammisuli 200.000

Francesco Senna 197.000

Davide Slanzi 133.000

Giovanna Di Martino 112.000

Salvatore di Martino 78.000