WSOP Circuit 11 gennaio 2024. Un altro ring è stato vinto al King’s Casino di Rozvadov dove continuano i Side event del circuito minore delle World Series of Poker. AL Mystery arriva un ottimo 3° posto di Simone Lombardo mentre Giovanni Giudice e Andrea Dal Bo approdano al final day del Lucky 7s. A dominare è però sempre la Germania con Dircooles (foto by King’s Resort).

WSOP Circuit 11 gennaio 2024: podio per Simone Lombardo al Mystery

Va in archivio un altro Side event delle Wsop Circuit in corso al King’s Casino di Rozvadov, si tratta del €550 No Limit Hold’em Mystery Bounty che grazie a 737 entries metteva in palio €350.000, superando nettamente il garantito da 200K, con 140K destinati alle misteriose buste delle taglie.

Ieri vi avevamo segnalato Raimondo Marcello come unico azzurro ancora in corsa a questo torneo, ma ci eravamo persi Simone Lombardo, vero protagonista azzurro a questo evento numero 7 delle WSOPC. Sì, perché Marcello, che riprendeva dalla top-10 del chipcount, si arrende in 38° posizione per un premio da €805, mentre Simone Lombardo avanza fino a sognare l’anello, chiudendo al 3° posto per 25.100 euro.

Risultati finali Mystery, vince ancora la Germania

Alla fine anche l’evento #7 va alla Germania visto che l’anello, e la prima moneta da 43.350 euro vanno al tedesco Dircooles che nel testa a testa finale supera l’israeliano Eden Anzio che incassa comunque 31.000 euro. Sappiamo che Rozvadov è meta importante e terra di conquista dei tedeschi che stanno quasi monopolizzando queste WSOPC.

TOP-10 FINALE MYSTERY

1 Dircooles Germany € 43.350

2 Eden Anzio Israel € 31.000

3 Simone Lombardo Italy € 25.100

4 Andreas Thomas Gondrom Germany € 11.500

5 DaraMostar Germany € 9.050

6 Mykyta Andrusiak Ukraine € 7.100

7 Jacek Skiscim Poland € 5.300

8 Randy Marsh Germany € 3.675

9 Mohamad Ibrahim Habhab Germany € 2.900

10 Peter Müller Germany € 2.384

11 Barak Oz Israel € 2.384

WSOP Circuit 11 gennaio 2024: Lucky 7s

E’ iniziato ieri anche il €777 Lucky 7s da 100.000 euro garantiti di montepremi e un ticket da 10.350€ valido per il WSOPE Main Event 2024 che andrà al vincitore.

Al torneo hanno partecipato 233 giocatori e in 43 sono passati al final day dove troveremo anche un paio di azzurri: Giovanni Giudice, che riprenderà la sua corsa 190.000 chips, ed Andrea Dal Bo che ha inusitato 157.000 gettoni.