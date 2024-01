WSOP Circuit 12 gennaio 2024. La Germania vince un altro anello alle WSOPC in corso al King’s Casino di Rozvadov, con il giocatore Bo (nickname e in foto by King’s). L’Italia si piazza a premio solo con Andrea Dal Bo, scatenato anche al 8 max dove passa il taglio della prima giornata assieme ad altri 2 azzurri.

WSOP Circuit 12 gennaio 2024: Lucky7s, vince sempre la Germania

Iniziamo dalla conclusione del Wsop Circuit No Limit Hold’em Lucky7 che ha messo in palio in ring numero 8 di queste World Series of Poker Circuit in corso come sempre al King’s Casino di Rozvadov. Al torneo, da €770 di buy-in, hanno partecipato in 233 giocatori per un montepremi totale da 156mila euro e una prima moneta da 40.350 euro.

La vittoria va ancora una volta ad un giocatore tedesco, anche in questo caso nascosto dietro un nicknake, ovvero Bo. Questa cosa dei nickname sta un pò scappando di mano, anche perché l’anonimato è tradito dalle foto pubblicate direttamente sul sito del King’s Resort, e che riportiamo anche noi in copertina. Sinceramente dover scrivere un titolo come: Bo vince l’anello WSOPC, toglie quell’aurea di importanza all’anello stesso e non capiamo l’utilità dell’anonimato, se non per discorsi fiscali che riguardano il diretto interessato. Parliamo delle WSOP, non del torneo sotto casa (di cui riusciremmo comunque a reperire nome e cognome se volessimo). Sarebbe come scrivere Pincopallino vince l’Australian Open di Tennis.

Fatta questa mini polemica dal punto di vista di chi scrive e legge di poker, torniamo ai tavoli; dicevamo ancora Germania vincente, ma non perchè i tedeschi siano così superiori a tutti gli altri, ma perchè il King’s è una meta presa d’assalto dai giocatori della Germania che rappresentano la percentuale più alta del field. In ogni caso vanno fatti i complimenti al vincitore che si porta a casa 40K e l’anello WSOPC dopo aver battuto l’israeliano Arie Kliper che si è aggiudicato 30.650 euro.

Completa il podio ancora Germania con Robert Schulz che incassa 13.795 euro di premio. In tutto sono 4 i tedeschi nelle prime 6 posizioni finali. L’Italia porta il solo Andrea Dal Bo’ ITM, e per un premio minimo da 1.380 euro visto che non riesce ad andare oltre il 26° posto, ma lo ritroveremo in questo report.

Risultati Finali ITM Luck7s

1 Bo Germany € 40.350

2 Arie Kliper Israel € 30.650

3 Robert Schulz Germany € 13.975

4 Oleksandr Turych Ukraine € 11.400

5 Erik Eisen Germany € 9.085

6 Calvin Steiner Germany € 6.980

7 Daniel Brunnmayr Austria € 5.080

8 Lucian Tofan Romania € 3.669

9 Daniel Koloszar Hungary € 3.040

10 Genc Zekaj XXK € 2.580

11 KML Netherlands € 2.580

12 Virus Germany € 2.240

13 DOV-HOZ Israel € 2.240

14 Asamina Germany € 2.035

15 Adrian Ziemichod Poland € 2.035

16 Rauno Kiviloo Estonia € 1.830

17 Axanitschka Germany € 1.830

18 Benas Kuzmickas Lithuania € 1.630

19 Stanislav Youriev Parkhomenko Bulgaria € 1.630

20 Doron Ferenbach Lahav Israel € 1.630

21 Samuel Richard Coltman United Kingdom € 1.495

22 Iman Ghashayar Netherlands € 1.495

23 Deniz Oeney Germany € 1.495

24 69suited Germany € 1.380

25 AC MILAN Lithuania € 1.380

26 Andrea Dal Bo’ Italy € 1.380

27 ONEBYONE Lithuania € 1.380

WSOP Circuit 12 gennaio 2024: al via l’8-max

E’ iniziato anche il No Limit Hold’em 2K 8 Max che ha visto la presenza di 90 giocatori, e in 23 sono passati al final day. Tra loro 3 azzurri capitanati da Nonno1 (altro nickname ovviamente) che ha imbustato 269.000 gettoni, poi ritorna Andrea Del Bò con 149K e passa anche Enrico Grella con 141K a difendere i colori azzurri.

Gli italiani sono comunque tutti sotto average e tutti lontani dal chipleader, Genc Shabani, che fa un altro gioco e imbusta 1.2 milioni di chips a fine giornata, un vantaggio di più di mezzo milione rispetto all’’israeliano Daniel Vaitzman e al polacco Maciej Gut in 2° e 3° posizione. Si riparte dal livello 5.000/10.000/10.000 chip con average 333.333 chip.

CHIPCOUNT 8-MAX

Genc Shabani XXK 1261000

Danel Vaitzman Israel 742000

Maciej Przemyslaw Gut Poland 676000

MAKLAUDAS Lithuania 490000

Andras Balogh Hungary 459000

Darius Samual United Kingdom 457000

Barcelona Germany 453000

Josef Peter Huber Switzerland 425000

Mykola Kostyrko Ukraine 396000

Lukasz Dariusz Golczyk Poland 385000

Dorian Armel Gabriel Melchers France 321000

Jakub Koleckar Czech Republic 311000

Marc Jonas Klausen Denmark 304000

Nonno1 Italy 269000

Ivan Abramchuk Ukraine 258000

Dennis Wilke Germany 250000

Robert Schulz Germany 215000

Bayar Saran Mongolia 211000

Kestutis Jungevicius Lithuania 184000

Andrea Dal Bo’ Italy 149000

ALL-IN Germany 145000

Enrico Grella Italy 141000

Florian Ferna Moreno France 137000

Granit Shabani XXK 111000

Rami Essam Saleh Awad Egypt 109000

Sylwester Slawomir Fortuna Poland 94000

Thomas Kingo Christensen Denmark 77000