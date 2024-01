WSOP Circuit 15 gennaio 2024. Nel fine settimana al King’s Casino di Rozvadov è iniziato l’atteso Main Event delle WSOPC, con una massiccia presenza italiana, anche se il day2 ha visto tanti azzurri eliminati, e solo in 2 rimangono ancora in corsa per l’anello e per la prima monbeta da €210.350.

WSOP Circuit 15 gennaio 2024: 7 azzurri ITM al Main Event

Il €1.100 Main Event WSOPC €1.000.000 GTD al King’s Casino ha totalizzato 1.247 entries, producendo un montepremi da 1.184.650 euro, per una ricca prima moneta da €210.350. Al day2 approdavano ben 24 italiani, ma solo in 7 arrivano a premio, e appena in 2 passano al day 3, tra i 47 players left, ma andiamo con ordine.

127 gli ITM e la bolla scoppia con l’eliminazione di Sharon Sade bubble-man. Giovanna di Martino è la prima eliminata del gruppo azzurro in 102° posizione per un premio da 2.333 euro, seguita da Vito Vella che chiude la sua corsa in 90° posizione per €2.651. Si ferma in 67° posizione Giuseppe Simonelli per €3.128 e poi Giovanni Giudice al 55° posto per €3.606.

Subito dopo di lui abbiamo “Alessandro” in 54° posizione per lo stesso premio di Simonelli. Volete sapere il cognome? Non c’è, per tornare al discorso della poca serietà di accettare nickname. Si parla tanto di poker sportivo, di equiparare i grandi eventi di Texas Hold’em a vere e proprie manifestazioni sportive, poi ci auto ghettizziamo e ci nascondiamo in questo modo, col circuito di poker più importante al mondo che ci forza a scrivere una sfilza di nickname nei chipcount e nei report, e titoli buffi.

WSOP Circuit 15 gennaio 2024: Resistono solo Raffl e Danuccio

Il day2 si ferma con 47 players left e a difendere i colori azzurri rimangono solo in 2, e, approposito di nickname, uno di questi è Danuccio che ha chiuso con 565.000 chips. Meglio di lui ha fatto l’altro azzurro, Johann Raffl, chee grazie a 1.250.000 ripartirà dal 22° posto.

Domina Carsten Meyer con 2.950.000 chips, e indovinate di che nazionalità è? Tedesca, come 5 delle prime 8 posizioni sono occupate da giocatori della Germania.

Chipcount/Redraw

Ecco il chiupcount e a fianco il numero del tavolo e il Seat per il redraw.

CHIPCOUNT COMPLETO + REDRAW

Carsten Heinri Meyer Nordhorn Germany 2950000 38 3

Enrico Macias Romero Germany 2895000 37 5

GRECU C. Romania 2700000 39 7

Tsuf Saltsberg Israel 2560000 42 7

Nadel Seleman Germany 2505000 40 4

Grinder OG Germany 2480000 41 8

Günther S. Germany 2400000 38 7

Florin Adrian Bilan Romania 2310000 39 6

Darius Samual United Kingdom 2075000 37 1

Vladimer Gigolashvili Georgia 1840000 42 4

Adrian Ziemichod Poland 1830000 41 3

Gergo Gecsek Hungary 1780000 40 1

Yakiv Syzghanov Ukraine 1670000 38 6

Eden Anzio Israel 1665000 39 4

ALL-IN Germany 1610000 37 7

Yurii Zabrodotskyi Ukraine 1495000 41 5

Trigger United Kingdom 1375000 42 1

Thomas Fedderke Germany 1355000 40 7

Peter Kamaras Hungary 1285000 39 8

Dadi17 Israel 1275000 38 8

Guenter Don Germany 1270000 37 4

Johann Raffl Italy 1250000 42 6

Barak Oz Israel 1200000 40 5

Nandor Blasko Hungary 1180000 42 2

Alexandru Farcasanu Romania 1145000 41 2

Ivan Karlo Banic Croatia 1130000 38 4

Paul Adrian Covaciu Romania 1125000 39 2

Mick Heder Denmark 1125000 37 8

Deno Germany 1055000 41 4

Caner Toker Switzerland 990000 40 2

Lukas Zaskodny Czech Republic 950000 42 8

Mallory Valery Frere Belgium 940000 38 5

Karolis Urbonavicius Lithuania 905000 37 6

Benyamin Glot Lithuania 865000 39 3

chiKKita banAAna Israel 815000 41 6

Andreas Maier Germany 745000 42 5

Alexandru George Preda Romania 730000 40 3

Tomas Kolarik Czech Republic 705000 38 1

Aron Balazs Romania 640000 37 2

OSCAR CHANG Netherlands 580000 39 5

DANUCCIO Italy 565000 40 8

Volodymyr Kisil Ukraine 560000 42 3

Lukasz Dariusz Golczyk Poland 480000 41 1

Apo Germany 400000 37 3

Oliver Hauck Germany 385000 38 2

AMISRHAI Israel 330000 39 1

Traian Costin Stanciu Romania 305000 40 6

Oggi si riparte alle 14 con la diretta streaming fissata dalle 17:30 e con livelli 15.000/30.000/30.000 e una media torneo da 1.326.596 chip. Ricordiamo anche che i primi 12 classificati mettono in tasca il ticket da 10.350 euro, per il Main Event WSOPE 2024.