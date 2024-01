WSOPC Rozvadov 17 gennaio 2024. Cala il sipario delle World Series of Poker Circuit dal King’s Casino di Rozvadov dove il Main Event viene vinto dall’israeliano Dadi17. Claudio Di Giacomo subito eliminato dopo lo scoppio della bolla al Bounty.

WSOPC Rozvadov 17 gennaio 2024: Main Event a Dadi17

Va in archivio la tappa delle WSOP Circuit al King’ Casino di Rozvadov, e l’anello più prestigioso e ricco, quello del €1.100 Main Event, lo vince l’israeliano Dadi17 che incassa la prima moneta da 200.000 euro a cui aggiunge anche il ticket per il Main Event Wsop Europe del prossimo ottobre 2024 da ben 10.350 euro.

L’ultimo ad arrendersi è stato lo svizzero Caner Toker, runner up per €130.350 (comprensivo anche in questo caso del ticket per il Main WSOPE). A completare il podio troviamo il tedesco Nadel Saleman per 94.350 euro.

WSOPC Rozvadov 17 gennaio 2024: Risultati Finali Main Event

Ecco i risultati del final table.

FINALE WSOPC MAIN EVENT

1 Dadi17 Israel € 210.350

2 Caner Toker Switzerland € 130.350

3 Nadel Seleman Germany € 94.350

4 Barak Oz Israel € 73.850

5 Vladimer Gigolashvili Georgia € 60.350

6 GRECU C. Romania € 47.850

7 Florin Adrian Bilan Romania € 36.750

8 ALL-IN Germany € 28.850

Claudio Di Giacomo subito out (ITM) al Bounty

Si è concluso anche il Wsop Circuit No Limit Hold’em Bounty Hunter dove avevamo in corsa Claudio Di Giacomo tra i 23 players left che iniziavano il final day. Tante speranze riposte nell’esperto giocatore italiano che però non riesce nell’impresa della rimonta, visto che è uscito nelle prime fasi di giornata, a 3 posizioni dallo scoppio della bolla per 1.455 euro di premio.

La vittoria qui è andata al danese Sebastian Mortensen che incassa ring e una prima moneta da 37.250 euro dopo aver superato Andras Balogh (18.200 euro) nel testa a testa finale, poi abbiamo l’ucraino Mukhailo Demydenko a completare il podio per 12.150 euro di premio.