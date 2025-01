Michele Pucci riprendeva da chipleader al King’s, per l’evento #7 delle WSOPC, ma non riesce a vincere l’anello, fermandosi al 6° posto. Ora ci riproviamo con Fabio Benincaso che chiude chipleader dopo il day1 del Lucky7s, e avanza al final day con altri 6 azzurri. WSOPC 9 gennaio 2025.

WSOPC 9 gennaio 2025: Michele Pucci si ferma al 6° posto

Niente anello azzurro alle World Series of Poker Circuit in corso in questi primi giorni del 2025 al King’s Resort di Rozvadov, con il casino ceco che è sempre la casa delle WSOP in Europa.

E’ andato in archivio il ring #7, il Mystery Bounty (680 iscritti per €210.800 di montepremi) che iniziava il final day con il nostro Michele Pucci super chipleader con 1.5 milioni in chips, una ripartenza che non è bastata per vincere al giocatore italiano che si ferma al 6° posto per 8.149 euro di premio. Neanche l’altro big stakes al via, Michael Mrakes, non riesce a trionfare, ma si piazza sul gradino basso del podio per €16.549.

Alla fine il testa a testa è tra l’austriaco Marcus Skalicky e il tedesco Mr.Backhand, con Skalicky che trionfa per un primo premio da €45.350 mentre per il runner up tedesco c’è un premio di consolazione di quasi 33K.

Tornando agli azzurri, Pucci non è l’unico piazzato a premio, anche se è il migliore. Vanno ITM anche: Giuseppe Bellinghieri, (16° posto per 1.650 euro di premio), Marco Di Persio (21° per 1.275 euro), Giulio Di Salvo (27° per 1.100 euro) ed Antonio Fragale che col 41° posto finale incassa il premio minimo.

FINALE MYSTERY BOUNTY WSOPC

1 Marcus Skalicky Austria € 45.350 2 Mr.Backhand Germany € 32.850 3 Michal Mrakeš Czech Republic € 16.549 4 Jakub Sterba Czech Republic € 12.400 5 Anh Do Czech Republic € 9.700 6 Michele Pucci Italy € 8.149 7 David Jing Zhon Hu Netherlands € 5.600 8 Ace of Spadez Germany € 3.850 9 Klemi Klement Amos Hagag Israel € 3.050 10 Moncef Karoui Tunisia € 2.500

Lucky7s: altro chipleader italiano, Fabio Benincaso

Passiamo all’evento per il ring #8, il Lucky7s che con un buy-in da €777 ha totalizzato 250 entries per un montepremi da €165.112.

Sono 50 i players left che si ritroveranno al final day del giovedì, si gioca per una prima moneta da €31.028. A premio andranno 39 giocatori ITM, per un cash minimo di €1.068, quindi la bolla non è ancora scoppiata.

L’Italia si difende bene con 7 azzurri, giusti giusti, per il Lucky7s, e tra loro centriamo anche questa volta la chipleader con Fabio Benincaso che imbusta 640.000 gettoni e stacca il britannico Moran al 2° posto con 627K, e anche il brasiliano Lemos Costa che ha chiuso con 625K. Speriamo che la chipleading porti meglio a Benincaso che a Pucci nel torneo precedente.

Gli azzurri potranno contare su altri 6 rappresentanti oltre al chipleader, si tratta di Daniele Sacchi, Nonno1, Matteo Intiso, Giovanni Petroni, Mauro Pace, e Domenico Lando.

TOP-10 CHIPCOUNT LUCKY7s

Benincaso ITA 640000

Moran GBR 627000

Lemos Costa BRA 625000

Fonseca Brito PRT 598000

Schaeferbarthold DEU 561000

Shabani XXK 528000

Ronacher AUT 438000

Ziemichod POL 415000

Kotowicz POL 410000

Zheng CHN 374000