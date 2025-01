Ancora una volta gli azzurri iniziano molto bene il final day, ma non riescono a portare a casa l’anello delle WSOP Circuit in corso a Rozvadov. E’ successo anche al torneo Lucky7s alla fine vinto dall’austriaco Patrick Ronacher (foto by King’s Blog). Italiani in corsa al High Roller da 3K che si concluderà oggi. WSOPC 10 gennaio 2025.

WSOPC 10 gennaio 2025: Lucky7s per Patrick Ronacher

Il Ring #8 WSOP Circuit No Limit Hold’em, il €777 Lucky7s, torneo da 250 iscritti che iniziava il final day con un italiano al comando, Fabio Beninteso, che però esce al 19° posto per €1.671 di premio. Beninteso non era l’unico italiano in gioco in questo torneo, e infatti ITM troviamo Giovanni Petroni che al 17° posto (1.904 euro di premio) è il migliore dei nostri. Si piazza anche Daniele Sacchi al 24° posto per €1.362, un giocatore che ritroveremo anche tra i protagonisti al HR.

Intanto anche questo 8° anello delle WSOPC va in Austria, a Patrick Ronacher che incassa anche la prima moneta da €41.378 dopo aver battuto in heads-up il tedesco Kevin Schaeferbarthold al quale vanno €20.630. Completa il podio il poker pro francese Dorian Melchers che chiude al 3° posto per 15K di premio, a pochi giorni dal 4° anello vinto.

FINALE LUCKY7s

1 Patrick Ronacher Austria € 41.378 2 Kevin Matthi Schaeferbarthold Germany € 20.630 3 Dorian Melchers France € 15.089 4 Granit Shabani Kosovo € 12.180 5 Igor Alexandre Fonseca Brito Portugal € 9.549 6 Genc Shabani Kosovo € 7.227 7 Redi Germany € 5.308 8 Toni Ravnak Serbia € 3.900 9 Daniel Anthony Moran United Kingdom € 3.235 10 Ome Gabay Israel € 2.708

Italiani protagonisti anche al day1 NLH 3K High Roller

Nella giornata di ieri è iniziato anche il NLH 3K High Roller, torneo da €3.000 di buy-in che ha richiamato 89 giocatori per un montepremi attuale di €234.960, attuale perchè le registrazioni tardive rimangono aperte per il final day che riprenderà oggi con 36 players left che hanno superato il primo taglio.

Il migliore è l’olandese David Hu con 670.000 chips, seguito da un altro giocatore dei Paesi Bassi, Iman Ghashayar che ha chiuso con 573K, ma attenzione anche al pro ceco, Jakub Sterba, che riprenderà al 3° posto. Nei piani bassi del chipcount c’è anche un altro nome importante che gioca in casa, Patrik Jaros che riprenderà con 100K e dovrà rimontare, ma la struttura di questo torneo HR gli lascerà la possibilità visto che si riprenderà dal livello 2.500/5.000/5.000 con un average di 247K.

Anche qui azzurri protagonisti, in particolare Leonardo Ludovisi che con 326.000 chip chiude la top-10, e ci sono anche: Gigetto Pignataro (266.000), Antonio Rutigliano (258.000), Daniele Grasso (175.00), Daniele Sacchi (156.500), Ermanno Di Nicola (128.000), Mario Colavita (116.500), Candido Cappiello (115.500), Nonno1 (115.000) e il due volte campione WSOPE Alessandro Pichierri (109.000) che però è il peggiore dei nostri.

TOP-10 CHIPCOUNT NLH 3K HR

David Jing Zhon Hu NLD 670000 38 Iman Ghashayar NLD 573500 42 Jakub Sterba CZE 500000 40 Stanisław Miądzel POL 495000 41 Mephisto DEU 493500 40 Dimitrios Anastasakis GRC 433000 41 Oleh Okhotskyi UKR 406000 40 Filip Danyi CZE 366000 40 Grzegorz Adam Idziak POL 344500 41 Leonardo Ludouisi ITA 326000 42