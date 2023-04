Streaming WSOP 2023. Il 31 maggio a Las Vegas iniziano le World Series of Poker 2023 ed inizia il conto alla rovescia per giocatori, operatori e anche semplici appassionati che potranno seguire tantissimi eventi, con ore di diretta streaming.

Il 31 maggio iniziano le World Series Of Poker

Ci si attende una grande edizione da record per le WSOP 2023 al via dal 31 maggio, e il canale streaming PokerGo, che detiene i diritti dell’evento, andrà in onda da Las Vegas per 47 giorni consecutivi, con la copertura di 30 eventi. Si inizia giovedì 1 giugno con il day 2 del Tournament Of Champions e con l’assegnazione del braccialetto del 25k High Roller 6-handed.

A partire da lunedì 3 luglio ovviamente spazio al Main Event che ci accompagnerà giorno per giorno, fino al gran finale del 17 luglio dove scopriremo chi sarà il campione del mondo del 2023.

Streaming WSOP 2023: i primi tornei in diretta

Giovedì 1 giugno

4 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #4 Tournament of Champions | Day 2 [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #2 $25K No-Limit Hold’em High Roller 6-Handed

Venerdì 2 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #4 Tournament of Champions

Sabato 3 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #7 $1.5K Limit Hold’em [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #6 $5k No-Limit Hold’em / Pot-Limit Omaha

Domenica 4 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #9 $1.5K Seven Card Stud [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #8 $25K Heads-Up Championship

Lunedì 5 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #3 $1K Mystery Millions [Horseshoe Table]

Martedì 6 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #12 $5K No-Limit Hold’em Freezeout

Mercoledì 7 giugno

4 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #16 $25K No-Limit Hold’em High Roller | Day 2 [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #14 $10K Seven Card Stud Championship

Giovedì 8 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #16 $25K No-Limit Hold’em High Roller

Venerdì 9 giugno

P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #19 $2.5K No-Limit Hold’em Freezeout

Sabato 10 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #22 $10K Limit Hold’em Championship [Horseshoe Table]

Domenica 11 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #23 $50K No-Limit Hold’em High Roller

Streaming WSOP 2023: continua la programmazione di giugno

Lunedì 12 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #18 $300 Gladiators of Poker [Horseshoe Table]

Martedì 13 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #24 $10K Omaha Hi-Lo Championship [Horseshoe Table] 7 P.M. ET – 2023 BetMGM Poker Championship $3,500 Main Event Final Table

Mercoledì 14 giugno

5 P.M. ET- WSOP 2023 Bracelet Events | Event #29 $100K No-Limit Hold’em High Roller [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #33 $10K Razz Championship

Venerdì 16 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #35 $10K No-Limit Hold’em Secret Bounty

Sabato 17 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #40 $250K No-Limit Hold’em Super High Roller | Day 2 [Horseshoe Table]

Domenica 18 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #40 $250K No-Limit Hold’em Super High Roller

Lunedì 19 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #42 $800 No-Limit Hold’em Deepstack [Horseshoe Table]

Martedì 20 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #44 $50K Poker Players Championship | Day 3 [Horseshoe Table] 8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #39 $1.5K MONSTER STACK

Mercoledì 21 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #44 $50K Poker Players Championship | Day 4 [Horseshoe Table]

Giovedì 22 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #44 $50K Poker Players Championship

Venerdì 23 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #50 $10K Pot-Limit Omaha Championship | Day 3 [Horseshoe Table]

Sabato 24 giugno

8 P.M. PT – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #50 $10K Pot-Limit Omaha Championship

Domenica 25 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #54 $10K H.O.R.S.E. Championship | Day 3 [Horseshoe Table]

Lunedì 26 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #54 $10K H.O.R.S.E. Championship

Martedì 27 giugno

4 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #57 $25K Pot-Limit Omaha High Roller | Day 3 [Horseshoe Table]

Mercoledì 28 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #57 $25K Pot-Limit Omaha High Roller

Giovedì 29 giugno

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #63 $10K Seven Card Stud Hi-Lo Championship [Horseshoe Table]

Venerdì 30 giugno

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #61 $1K Super Seniors

Streaming WSOP 2023: i tornei di luglio e gran finale col Main Event

Sabato 1 luglio

8 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #69 $10K No-Limit 2-7 Single Draw Championship

Domenica 2 luglio

5 P.M. ET – WSOP 2023 Bracelet Events | Event #68 $1K Ladies Championship [Horseshoe Table]

Lunedì 3 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 1A [Horseshoe Table]

Martedì 4 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 1B [Horseshoe Table]

Mercoledì 5 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 1C [Horseshoe Table]

Giovedì 6 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 1D [Horseshoe Table]

Venerdì 7 luglio

8:30 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 2A/B/C

Sabato 8 luglio

8:30 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 2D

Domenica 9 luglio

8:30 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 3

Lunedì 10 luglio

8:30 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 4

Martedì 11 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 5

Mercoledì 12 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 6

Giovedì 13 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 7

Venerdì 14 luglio

4 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Day 8

Domenica 16 luglio

6 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Final Table | Day 1

Lunedì 17 luglio

6 P.M. ET – WSOP 2023 Main Event | Final Table | Day 2