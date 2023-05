Fanta WSOP 2023 by PIW. Dal 3 giugno pronostica i principali eventi delle World Series of Poker al via a Las Vegas (in tutto 14 eventi selezionati, i principali Championship) partecipando gratis al Fanta WSOP sulla nostra pagina Facebook. In palio tanti premi (accessi ai canali VIP Telegram, guide betting) e un Freeroll ad invito con €400 in bonus poker in palio + ticket €100 per il campione.

Fanta WSOP 2023 by PIW al via dal 3 giugno.

Per seguire con più pepe le World Series of Poker al via tra pochi giorni a Las Vegas, abbiamo pensato ad un giochino semplice e carino, ma con €500 di bonus e freeroll in palio + tanti altri premi per gli amanti di poker e betting. Si tratta di un gioco che unisce proprio le tue conoscenze dei giocatori di poker, con le tue abilità di pronostico.

Gioca gratis il nostro FANTA WSOP 2023 su FACEBOOK. Tutti gli utenti possono partecipare gratuitamente, metti alla prova le tue conoscenze sul poker e le due doti di pronosticatore.

Come funziona?

-Pronostica i 14 eventi Championship delle WSOP 2023, dal 2 giugno al 14 luglio (non c’è un limite di tempo per partecipare, la late registration qui non chiude mai, partecipi semplicemente lasciando un commento e si può vincere fino all’ultimo torneo se si piazza il colpo giusto).

-Per ogni evento FANTA WSOP troverai un post apposito sulla nostra pagina Facebook dove ti basterà commentare scrivendo i 5 nomi di giocatori che secondo te potranno vincere o fare bene (entro la data e l’ora di inizio torneo che troverai segnalate nel post). Sono validi solo i commenti sotto i relativi post che riportano solo i 5 nomi corretti dei giocatori. Per ogni evento potete ovviamente replicare le selezioni ma anche cambiare alcuni o tutti i giocatori in base alla tipologia di torneo.

-Guadagni tanti punti quanti soldi vincono i giocatori che hai pronosticato. Esempio: se pronostichi Max Pescatori al Razz Championship e il Pirata si piazza per $37.567 di premio, tu prendi 37.567 punti che si sommano ai punti che eventualmente hai già accumulato con altri pronostici di giocatori vincenti o ITM.

-Al termine del Fanta WSOP chi ha fatto più punti totali viene dichiarato il vincitore del FANTA WSOP 2023 by PIW e riceve in premio: Ticket €100 poker online, Guide Sport + Acceso Telegram VIP Betting Maniac + Accesso al Freeroll di Poker.

–Il 20% dei partecipanti meglio piazzati in classifica parteciperà all’esclusivo torneo FREEROLL FANTA WSOP by PIW con i palio 400€ in BONUS che si giocherà al termine della competizione (data precisa e poker room verranno segnalate nei prossimi giorni). Se per esempio parteciperanno 200 giocatori, i primi 40 avranno l’invito al freeroll. Ad ogni fine evento pubblicheremo le classifiche aggiornate del Fanta Wsop sul sito PIW e su Facebook. Basta fare anche un solo pronostico commentando uno degli eventi Fanta WSOP per essere conteggiato come partecipante.

PARTECIPA GRATIS: VAI ALLA PAGINA FACEBOOK DI POKERITALIAWEB

Calendario eventi validi FANTA WSOP 2023 by PIW

#1 Sat, Jun 3rd (3 Days) Event #10: $10,000 Dealers Choice 6-Handed Championship

#2 Mon, Jun 5th (3 Days) Event #14: $10,000 Seven Card Stud Championship

#3 Thu, Jun 8th (3 Days) Event #22: $10,000 Limit Hold’em Championship

#4 Sat, Jun 10th (4 Days) Event #25: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

#5 Tue, Jun 13th (3 Days) Event #33: $10,000 Razz Championship

#6 Thu, Jun 15th (3 Days) Event #38: $10,000 Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship

#7 Sun, Jun 18th (5 Days) Event #43: $50,000 Poker Players Championship

#8 Wed, Jun 21st (4 Days) Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship

#9 Fri, Jun 23rd (4 Days) Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship

#10 Tue, Jun 27th (3 Days) Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship

#11 Thu, Jun 29th (3 Days) Event #69: $10,000 No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship

#12 Sun, Jul 2nd (4 Days) Event #75: $10,000 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship

#13 Mon, Jul 3rd (15 Days) Event #76: $10,000 MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship

#14 Fri, Jul 14th (3 Days) Event #90: $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship