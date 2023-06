World Series of Poker Recap. Siamo ampiamente entrati nella seconda settimana di WSOP da Las Vegas ed è ora di tracciare un primo bilancio. Chad Eveslage impressionante con 2 braccialetti Dealer Choice si prende la copertina. Italiani ancora non pervenuti se si esclude il 9° posto di Fabio Coppola e qualche ITM minore, ma la strada è ancora lunga.

World Series of Poker Recap: Chad Eveslage infermabile

Sembra che quando si iscrive Chad Eveslage gli altri giochino per il 2° posto, specialmente se si giocano varianti, e che varianti. Nel giro di 4 giorni l’americano ha vinto prima il $1.500 Dealer Choice per $131,879 di premio, poi si è confermato anche al Championship da 10K (altri $311,428 di premio) dello stesso evento che ricordiamo conta la bellezza di 21 varianti di poker, scelte a giro da chi ha il bottone, una vera specialità da esperti a 360° del poker.

Lo stesso Eveslage scappa subito nella classifica per il Player of the Year. Le WSOP sono appena iniziate, ma l’1-2 di Eveslage è un ottimo biglietto da visita che li permette di allungare nel tentativo di prendere il posto di Dan Zack che aveva vinto il 2022 WSOP Player of the Year. Al momento Eveslage si trova a 1,948 punti (ha fatto un final day anche al Championship di 7 Stud), seguito da Tyler Brown che con la vittoria del Event #3: $1,000 Mystery Millions ha preso 1.739 punti (e soprattutto ha vinto una prima moneta da 1 milione di dollari tondo tondo).

In terza posizione lo scacchista che sta sbancando gli High Roller, Alexandre Vuilleumier, che ha vinto il primo braccialetto importante di questa edizione WSOP al torneo da 25K, e si è battuto bene anche al secondo degli eventi High Roller da 25K.

TOP-10 WSOP 2023 PLAYER OF THE YEAR

1 Chad Eveslage 1,948

2 Tyler Brown 1,739

3 Alexandre Vuilleumier 1,218

4 Kenneth O’Donnell 1,210

5 Jeremy Eyer 1,164

6 Michael Moncek 1,127

7 Joseph Altomonte 1,063

8 Chanracy Khun 1,052

9 Sean Winter 995

10 Rostyslav Sabishchenko 960

World Series of Poker Recap: gli italiani

Le WSOP 2023 sono ancora molto lunghe e a Las Vegas è arrivata solo una piccola rappresentanza di giocatori azzurri, quindi non c’è da disperare, ma l’inizio non è stato dei più convincenti.

Se togliamo il 9° posto di un favoloso Fabio Coppola nel NL Deepstack, evento #11 che gli è valso un premio da $33.274, tutti gli altri piazzamenti sono stati minori. Tra i big Max Pescatori si è già sbloccato con un ITM al Mystery Millions (nella notte ITM da $3,206 anche al Omaha Hi/Lo) e ITM anche per Dario Sammartino al $5,000 Freezeout, ma il campione napoletano è anche uscito da alcuni tornei ad alto buy-in, come Mustapha Kanit. Insomma, i grandi colpi azzurri non sono ancora arrivati. Ecco tutto gli ITM finora raccolti dagli italiani nella prima settimana di WSOP 2023.

Event 3: $1,000 Mystery Millions NL Hold’em

76° – Giovanni Di Donato – $12.260

262° – Alessandro De Michele – $5.420

365° – Federico Cirillo – $4.070

755° – Martino Cito – $2.210

Day1 – Sergio Benso – $1.061

Day1 – Max Pescatori – $1.061

Event 4: Tournament of Champions

94° – Sergio Benso – $2.400

Event 11: $600 NL Hold’em Deepstack

9° – Fabio Coppola – $33.274

882° – Vito Branciforte – $960

Event 12: $5,000 Freezeout NL Hold’em 8-Handed

75° – Dario Sammartino – $8.762

Event 13: $600 Pot Limit Omaha Deep Stack

178° – Martino Cito – $1.545

Event 15: $ 1,500 6-Handed NL Hold’em

220° – Giovanni Petroni – $3.000

276° – Tommaso Briotti – $2.625