WSOP 16 giugno 2023. 18° giornata di gioco dal The Horseshoe and Paris Las Vegas per le World Series of Poker. Arriva il piazzamento a premio di Michael Uguccioni al PLO, mentre non ce la fanno Sammartino al Secret e Treccarichi al 9-Game. Mustapha Kanit e Vito Branciforte passano al day2 dell’evento #37 di NL Hold’em.

WSOP 16 giugno 2023: Event #33: $10,000 Razz Championship

Scopriremo il campione del mondo di Razz solo domani, visto che con 3 players left la giornata viene chiusa anche al Event #33: $10,000 Razz Championship dove al momento comanda Jerry Wong su Michael Moncek a caccia del 3° braccialetto in carriera, poi poco più indietro c’è Carlos Chadha come terzo incomodo.

Si ferma al 5° posto Talal Shakerchi che iniziava la giornata da chipleader mentre l’ultimo ad uscire in 4° posizione è stato l’inglese Elior Sion, già detentore di un braccialetto WSOP. Niente da fare per Nick Schulman e Yuval Bronshtein tra i primi out, rispettivamente al 11° e al 8° posto. L’Hall of Famer, e 6 volte vincitore alle World Series of Poker, John Hennigan, chiude la sua corsa al 6° posto.

CHIPCOUNT E PAYOUT TOP-10 EVENTO #33 RAZZ CHAMPIONSHIP

1-Jerry Wong 3,025,000

2-Michael Moncekus 2,760,000

3-Carlos Chadha 1,590,000

4-Elior Sion $97,960

5-Talal Shakerchi $73,495

6-John Hennigan $56,265

7-Bryce Yockey $43,970

8-Yuval Bronshtein $35,092

9-Brad Ruben $28,614

10-Roy Thung $23.850

WSOP 16 giugno 2023: Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha, Uguccioni fuori 66°

Robert Mizrachi vuole in 5° braccialetto e chiude in testa al termine del day2 del Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha che lascia in corsa 10 giocatori per braccialetto e prima moneta da $298,192. Si ferma al 13° posto la corsa dello specialista Omaha, Josh Ariel. Si ferma al 66° posto la corsa dell’azzurro Michael Uguccioni che incassa un premio da $4,229.

CHIPCOUNT EVENTO #34 PLO

1-Robert Mizrachi 5,680,000

2-Matthew Beinner 5,175,000

3-Matthew Parry 4,170,000

4-Benjamin Voreland 3,980,000

5-Sean Troha 3,935,000

6-Naor Slobodskoy 3,400,000

7-Ryan Christopherson 3,200,000

8-Antonin Teisseire 2,210,000

9-Jason Bullock 1,095,000

10-Ryan Coon 1,025,000

WSOP 16 giugno 2023: Event #35: $10,000 Secret Bounty, Sammartino out dai premi

Si è concluso anche il day 2 dell’Event #35: $10,000 Secret Bounty e in gioco ci sono 8 players left. Purtroppo tra loro non figura Dario Sammartino che non riesce a piazzarsi a premio. Buon 11° posto per il record man di braccialetti WSOP, Phil Hellmuth, che chiude al 11° posto per $45,301 a cui aggiunge più di 50K di taglie, arrivando ad incassare comunque circa 100.000 dollari. Poco dopo Poker Brat esce anche il pro brasiliano di Pokerstars, Andre Akkari, che chiude la sua corsa al 10° posto.

Si riprenderà domani con un final day da 8 giocatori; comanda Aram Oganyan, chipleader dall’alto dei suoi 5,410,000 gettoni. Si gioca per una prima moneta da $733,317 e per le taglie segrete, anche se la più ricca, quella di $250.000, è già andata Ali Shahni. Grosse taglie anche per: Artur Martirosian ($100,000), Tyler Cornell ($100,000), Matthew Bremer ($50,000), Sriharsha Doddapaneni ($50,000), Upeshka De Silva ($25,000), Axel Hallay ($25,000), Uri Reichenstein ($25,000) ed Eric Yanovsky ($25,000).

CHIPCOUNT EVENTO #35 SECRET BOUNTY

1 Aram Oganyan United States 5,410,000

2 Barak Wisbrod Israel 4,135,000

3 Daniel Rezaei Austria 3,085,000

4 Jeremy Ausmus United States 6,475,000

5 Eric Yanovsky United States 3,125,000

6 Angel Guillen Mexico 4,150,000

7 Chris Klodnicki United States 6,615,000

8 Tracy Nguyen United States 1,860,000

WSOP 16 giugno 2023: Event #36: $3,000 Nine Game Mix, niente ITM per Cesarino

Non va a premio nemmeno Walter Treccarichi, che era passano nella giornata di ieri del Event #36: $3,000 Nine Game Mix, ma che non troviamo tra gli ITM del day 2, che ha chiuso con ancora 22 players left. Comanda l’inglese Philip Long, un deja vu visto che appena un anno fa, allo stesso evento, chiudeva al 3° posto. Il britannico dovrà fare particolare attenzione a Jean Gaspard, a Justin Liberto e ad Allan Le che lo seguono da vicino, e parliamo di tutti giocatori che hanno già vinto un braccialetto WSOP in passato. In 8° posizione c’è Scott Clements che di braccialetti in bacheca ne conta già 3.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #36 9-GAME

1 Philip Long United Kingdom 1,225,000

2 Jean Gaspard United States 1,100,000

3 Justin Liberto United States 999,000

4 Allan Le United States 880,000

5 Per Hildebrand Sweden 875,000

6 Shawn Buchanan Canada 856,000

7 Tamon Nakamura Japan 848,000

8 Scott Clements United States 814,000

9 Ryutaro Suzuki Japan 737,000

10 Christopher Adams United States 715,000

Musta e Branciforte ci riprovano al Event #37: $2,000 No-Limit Hold’em

Passiamo al day1 dell’Event #37: $2,000 No-Limit Hold’em, iniziato nella notte con 1.962 entries, ma solo 321 sono passati, con una bolla che scoppierà a breve (296°). Tra i players left troviamo Mustapha Kanit che con circa 50BB ripartirà dalla 61° posizione. Musta non è l’unico a passare il taglio del day1, visto che con 120K troviamo anche Vito Branciforte che riprenderà dal 197° posto. In palio c’è una prima moneta da $524,777, comanda Lee Piniatoglou sul 2 volte campione WSOP Mark Seif.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #37 NLH

1 Lee Piniatoglou United States 738,000

2 Mark Seif United States 711,000

3 Joshua Reichard United States 666,000

4 Kai Zheng United States 567,000

5 Chad Brewer United States 565,000

6 Jong Kim United States 564,000

7 Marc Macdonnell Ireland 561,000

8 Miles Crowder United States 510,000

9 Jose Rodriguez Mexico 505,000

10 Xie Haoqi China 481,000

Michael Wagner ed Adam Friedman comandano il Championship di 2-7 Triple Draw

Chiudiamo con l’ultimo Championship iniziato nella notte, l’Event #38: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship che ha visto 106 iscritti, con 45 che sono passati al day2. Comanda Michael Wagner ma dietro attenzione allo specialista Adam Friedman che conta già 5 braccialetti in carriera, poi c’è Ryan Leng al 3° posto. Passa anche Daniel Negreanu che con 177K riprenderà la sua corsa dal 15° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #38 2-7 TRIPLE DRAW CHAMPIONSHIP

1 Michael Wagner United States 284,000

2 Adam Friedman United States 279,000

3 Ryan Leng United States 273,000

4 Oscar Johansson Sweden 258,000

5 George Wolff United States 242,000

6 Tony Lin United States 238,000

7 Tommy Hang United States 220,000

8 Taylor Wilson United States 211,000

9 Louis Abronson United States 201,000

10 Rep Porter United States 188,000