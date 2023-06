WSOP 17 giugno 2023. Vediamo i risultati della notte di gioco dal Horseshoe and Paris Las Vegas. Riflettori azzurri puntati sul Monster Stack, con 7 italiani che passano dal day1A e un ottimo Gianluca Speranza. Iniziato lo spettacolare Super High Roller da $250.000 di buy-in, con tantissimi campioni in gioco. ITM per Kanit e Branciforte al NLH, anche se escono entrambi durante la seconda giornata di gioco per premi minori.

WSOP 17 giugno 2023: Event #33: $10,000 Razz Championship

Ieri ci eravamo lasciati con ancora 3 Players left a combattere per il Event #33: $10,000 Razz Championship, con Jerry Wong chipleader, che poi si è confermando vincendo il braccialetto d’oro di campione del mondo e prima moneta da $298,682.

FINALE EVENTO #33 RAZZ CHAMPIONSHIP

1 Jerry Wong United States $298,682

2 Carlos Chadha United States $184,599

3 Michael Moncek United States $133,177

4 Elior Sion United Kingdom $97,960

5 Talal Shakerchi United Kingdom $73,495

6 John Hennigan United States $56,265

7 Bryce Yockey United States $43,970

8 Yuval Bronshtein United States $35,092

WSOP 17 giugno 2023: Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha

Passiamo al Event #34: $1,500 Pot-Limit Omaha vinto da Sean Troha che si conferma specialista del PLO visto che lo scorso anno aveva vinto il Championship da 10K. Per lui ci sono $298,192 di premio e secondo braccialetto in carriera. Niente da fare per Robert Mizrachi, il giocatore più importante al final day, ma che vive una giornata difficile che lo vede uscire al 7° posto.

FINALE EVENTO #34 PLO

1 Sean Troha United States $298,192

2 Ryan Coon United States $184,305

3 Matthew Parry United States $134,156

4 Benjamin Voreland Norway $98,575

5 Matthew Beinner United States $73,530

6 Naor Slobodskoy Israel $55,381

7 Robert Mizrachi United States $42,200

8 Jason Bullock United States $32,537

9 Ryan Christopherson United States $25,387

WSOP 17 giugno 2023: Event #35: $10,000 Secret Bounty

Bel colpo di Chris Klodnicki al Event #35: $10,000 Secret Bounty dove vince il 2° braccialetto in carriera e la bellezza di $733,317 di premio. L’ultimo ad arrendersi è Aram Oganyan, ma il messicano può comunque consolare con un premio da $453.226.

FINALE EVENTO #35 SECRET BOUNTY

1 Chris Klodnicki United States $733,317

2 Aram Oganyan Mexico $453,226

3 Barak Wisbrod Israel $323,181

4 Jeremy Ausmus United States $233,690

5 Tracy Nguyen United States $171,389

6 Angel Guillen Mexico $127,515

7 Daniel Rezaei Austria $96,265

8 Eric Yanovsky United States $73,756

WSOP 17 giugno 2023: Event #36: $3,000 Nine Game Mix

Abbiamo anche il vincitore dell’Event #36: $3,000 Nine Game Mix, si tratta del giapponese Ryutaro Suzuki che a soli 22 anni porta nel paese del Sol Levante il 7° braccialetto vinto nella storia del poker in Giappone. Per Suzuki ci sono anche $221,124 di premio.

FINALE EVENTO #36 9-GAME

1 Ryutaro Suzuki Japan $221,124

2 Walter Chambers United States $136,667

3 Jason Pedigo United States $92,860

4 Tamon Nakamura Japan $64,320

5 Ian Steinman United States $45,434

6 Renan Bruschi Brazil $32,741

7 Per Hildebrand Sweden $24,081

Kanit e Branciforte out a premio al No-Limit Holdem

Passiamo al Event #37: $2,000 No-Limit Hold ‘Em che iniziava il day2 con un paio di azzurri in corsa, che non riescono a superare anche il taglio della seconda giornata di gioco. Vito Branciforte è il primo a mollare al 270° posto per 3.202 dollari, ma piazza un altra bandierina a queste WSOP, proprio come Mustapha Kanit che esce al 134° posto per 4.346 dollari. Al termine della giornata il chipleader è Yuan Li con 5.350.000 gettoni, al comando sui 28 Players left in corsa per braccialetto e prima moneta da $524,777.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #37 NLH

1 Yuan Li China 5,350,000

2 Patrick Truong United States 5,220,000

3 Jeremy Joseph United States 3,930,000

4 Mark Seif United States 3,850,000

5 Antoine Saout France 3,615,000

6 Darryl Ronconi United States 3,585,000

7 Daniel Le Canada 3,290,000

8 Pavels Spirins Latvia 3,000,075

9 Marc MacDonnell Ireland 2,970,000

10 Lee Piniatoglou United States 2,610,000

Benny Glaser guida i magnifici 10 del 2-7 Triple Draw

La giornata del Event #38: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship lascia al tavolo 10 giocatori che si ritroveranno per il final day, con in palio la prima moneta da $311,428 e il braccialetto di campione del mondo di questa specialità. Il big inglese Benny Glaser guida la ciurma verso quello che sarebbe il suo 5° braccialetto in carriera, ma occhio anche a Joao Vieira, David “Bakes” Baker e anche al francese Julien Martini, molto esperto di queste varianti. Tra gli ultimi eliminati di giornata alcuni nomi importanti come Mike Matusow 12°, Daniel Negreanu 13° e John Monnette 15°.

CHIPCOUNT EVENTO #38 2-7 TRIPLE DRAW CHAMPIONSHIP

1-Benny Glaser 1,695,000

2-Sampo Ryynanen 1,240,000

3-Joao Vieira 1,105,000

4-Jason Papastavrou 860,000

5-David “Bakes” Baker 750,000

6-Michael Rodrigues 735,000

7-Julien Martini 660,000

8-Oscar Johansson 500,000

9-George Alexander 120,000

10-Alexander Wilkinson 85,000

Monster Stack con 7 azzurri che passano dal day1A

Si è giocato il day1A del Event #39: $1,500 Monster Stack che ha subito richiamato 3,945 players al primo flight chiuso in testa da Pavlin Karakikov. Solo dopo il day1A c’è già un prize pool di $5,266,575 destinato a salire col day1B. Speriamo salga anche la truppa azzurra che per ora conferma 7 italiani al day2, il migliore dei quali è Francesco Campanile che con 203.000 chips è 321°, davanti a Gianluca Speranza, uno dei giocatori azzurri più esperti a Las Vegas. Si torna a vedere anche Federico Butteroni mentre passano da più corti Enrico Mosca e il solito Sergio Benso.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #39 MONSTER STACK

1 Pavlin Kanakikov Bulgaria 593,500

2 Arun Malhotra Canada 563,500

3 Adrian Bertini United States 549,500

4 Micha Bitton United States 544,000

5 Yuhan Huo United States 538,000

6 Todd Sekli Australia 530,000

7 Viktor Lavi Egypt 516,000

8 Fabian Gumz Germany 512,000

9 Shahin Edalatdju United States 510,000

10 Jorge Consiglieri United States 509,000

CHIPCOUNT AZZURRO

321-Francesco Campanile 203,000

441-Gianluca Speranza 170,000

625-Federico Butteroni 134,000

642-Alessio Sabatini 131,500

808-Domyo Aqmelli 103,000

1132-Enrico Mosca 50,500

1198-Sergio Benso 35,000

Lo spettacolo del Event #40: $250,000 Super High Roller

Chiudiamo col torneo più spettacolare l’Event #40: $250,000 Super High Roller che ha visto 56 entries che hanno pagato il pesante buy-in. Sono ovviamente presenti alcuni dei migliori campioni al mondo, e al termine del day1 troviamo 37 Players left, guidati da Dustin Bailey che si lascia alle spalle di poco Chance Kornuth. Occhio ad Artur Martirosian che riprenderà dal 5° posto. Top-10 per due ex campioni del Main Event, il tedesco Koray Aldemir e il norvegese Espen Jorstad.

In 11° posizione non può mancare Justin Bonomo e dal 15° posto ci riprova anche Isaac Haxton. In 22° posizione Kristen Foxen difende le quote rosa in questo spettacolare torneo dove ritroveremo al 2° giorno altri mostri sacri ed Hall of Famer come Phil Hellmuth (26°) e Phil Ivey (29°)

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #40 SUPER HR

1st Dustin Bailey United States 4,850,000

2nd Chance Kornuth United States 4,340,000

3rd Steven Veneziano United States 4,315,000

4th Henrik Hecklen Denmark 4,285,000

5th Artur Martirosian Russia 3,785,000

6th Ben Heath United Kingdom 3,720,000

7th Alex Kulev Bulgaria 3,625,000

8th Koray Aldemir Germany 3,535,000

9th James Chen Taiwain 3,485,000

10th Espen Jorstad Norway 2,800,000