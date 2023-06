WSOP 19 giugno 2023, vediamo i risultati del fine settimana dal Horseshoe and Paris Las Vegas dove continuano le World Series of Poker. Nel Monster Stack procedono 3 italiani mentre al Deepstack c’è un ottimo Gianluca Petrone in corsa. Day1 difficile per Dario Sammartino che passa allo spettacolare Poker Players Championship, ma lo fa da corto e da ultimo del chipcount.

Risultati del sabato

Facciamo un passo indietro nel report dei risultati del weekend, andando ai tornei che si dovevano concludere sabato, iniziando dal Event #37: $2,000 No-Limit Hold’em vinto da Yuan Li, al suo primo braccialetto, capace di battere la concorrenza di 1.962 entries, incassando la prima moneta da $524,777.

FINALE EVENTO #37 NHL

1 Yuan Li China $524,777

2 Jonathan Camara Canada $324,355

3 Pavels Spirins Latvia $238,129

4 Jeremy Joseph United States $176,529

5 Patrick Truong United States $132,153

6 Mark Seif United States $99,916

7 James Kraetz United States $76,302

8 Yuriy Boyko Ireland $58,860

9 Frank Weigel United States $45,871

10 Darryl Ronconi United States $36,118

Benny Glaser completa il suo personale pokerissimo di 5 braccialetti WSOP vincendo l’Event #38: $10,000 Limit 2-7 Triple Draw Championship. L’inglese ha incassato il braccialetto d’oro del campione del mondo di specialità e la prima moneta da $311,428.

FINALE EVENTO #38 2-7 TRIPLE DRAW CHAMPIONSHIP

1 Benny Glaser United Kingdom $311,428

2 Oscar Johansson Sweden $192,690

3 Michael Rodrigues Portugal $139,048

4 Sampo Ryynanen Finland $101,709

5 Julien Martini France $75,341

6 David “Bakes” Baker United States $56,528

WSOP 19 giugno 2023: Event #39: $1,500 Monster Stack

L’Event #39: $1,500 Monster Stack è stato un torneo dei record con 8,317 entries, e al termine del day 2 di questa maratona rimangono in corsa anche 389 Players left, e tra loro ci sono anche 3 italiani. Il migliore è Fabrizio Nolano che riprenderà dal 202° posto con 890K in chips. Più corti Luigi Panico e Walter Treccarichi rispettivamente 318° con 451K e 338° con 395K. Piazziamo ITM diversi altri italiani usciti nella notte.

PAYOUT AZZURRO

433 Raffaello Locatelli $4,725

482 Alessio Dicesare $4,248

493 Federico Butteroni $4,248

686 Michael Uguccioni $3,235

851 Davide Muccini $2,626

882 Vito Geruzzi $2,626

1092 Fausto Tantillo $2,401

1196 Roberto Begni $2,401

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #39 MONSTER STACK

1 David Vedral Austria 4,350,000

2 Ahmed Karrim South Africa 3,890,000

3 Rayane Bouibeb France 3,830,000

4 Raj Vohra United States 3,780,000

5 Robert Bickley United Kingdom 3,240,000

6 Frederic Normand Canada 3,095,000

7 Jesse Yaginuma United States 3,060,000

8 Koveh Waysei United States 3,000,000

9 Adam Fellon United States 2,795,000

10 Christopher Marcadet United States 2,765,000

WSOP 19 giugno 2023: Event #40: $250,000 Super High Roller

Chris Brewer ha scelto bene il torneo con cui sbloccarsi col primo braccialetto WSOP in carriera per uno dei migliori torneisti al mondo che ancora non aveva a casa il titolo più importante del poker mondiale. Brewer ha vinto il ricco Event #40: $250,000 Super High Roller, incassando una prima moneta da $5,293,556 dopo aver battuto un altro big, il russo Artur Martirosian. A completare il podio c’è un giocatore che conosciamo bene anche in Europa, ilc eco Martin Kabrhel.

FINALE EVENTO #40 SUPER HR

1 Chris Brewer United States $5,293,556

2 Artur Martirosian Russia $3,271,666

3 Martin Kabrhel Czech Republic $2,279,038

4 Alex Kulev Bulgaria $1,632,005

5 Chance Kornuth United States $1,202,318

6 Dan Smith United States $912,022

7 David Peters United States $712,953

8 Brandon Steven United States $574,899

9 Steven Veneziano United States $478,663

WSOP 19 giugno 2023: Event #41: $1,500 Big O

All’Event #41: $1,500 Big O (Omaha a cinque carte) la giornata si chiude con 18 Players left e tra loro c’è anche il leggendario Johnny Chan che ripartirà dalla 12° posizione, quindi è chiamato alla rimonta per provare a portare a casa l’11° braccialetto in carriera. Comanda Gary Gwinn nella corsa alla prima moneta da $315,203 di un torneo che ha richiamato 1.458 giocatori.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #41 BIG O

1 Gary Gwinn United States 4,570,000

2 Victor Ramdin United States 3,495,000

3 Scott Abrams United States 3,200,000

4 Bjorn Verbakel Netherlands 3,090,000

5 William Haffner United States 2,805,000

6 Adam Owen United Kingdom 2,705,000

7 Robert Williamson III United States 2,700,000

8 Xu Zhu United States 2,400,000

9 Owais Ahmed United States 2,225,000

10 Billy Ward United States 1,980,000

WSOP 19 giugno 2023: Event #42: $800 No-Limit Hold’em Deepstack (8-Handed)

Gianluca Petrone non molla il sogno all’Event #42: $800 No-Limit Hold’em Deepstack (8-Handed) dove passa un day1 assieme ad altri 237 giocatori, per un torneo che aveva richiamato 3,778 giocatori per un Prize pool da $2,659,712 e una prima moneta da $339,033. Al comando un nome noto, quello di Chino Rheem. Eliminati nel corso della prima giornata altri italiani come Fabio Coppola, Raffaele Sorrentino ed Antonio Scalzi.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #42 NLH DEEPSTACK

1 Chino Rheem United States 2,450,000

2 Pat Lyons United States 2,360,000

3 Paul Grande United States 2,055,000

4 DID NOT REPORT 5 United States 1,815,000

5 Antoine Saout France 1,620,000

6 Alphonsus Yoon Canada 1,600,000

7 Ryan Goindoo Trinidad & Tobago 1,600,000

8 Tsubasa Sasaki Japan 1,595,000

9 Camille Brown United States 1,535,000

10 David Bullinger United States 1,520,000

Josh Arieh e Phil Ivey comandano il Poker Players Championship

Passiamo allo spettacolare Event #43: $50,000 Poker Players Championship che ha visto la partecipazione di 73 campionissimi (ma le registrazioni tardive rimangono aperte per i primi 3 livelli del day2) che si sfidano nel mixed game che ha preso il posto del mitico HORSE 50K. Al termine del day1 abbiamo 54 Players left e tra loro resiste Dario Sammartino che però è proprio l’ultimo del count con 66.500 gettoni. Comandano due big come Josh Arieh e Phil Ivey. Ultimo eliminato di giornata Chad Eveslage, e prima di lui era toccato a Dan Cates, bi campione in carica di questo evento, mollare il colpo; niente tris consecutivo per jungleman.

TOP-10 CHIPCOUNT POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP

1 Josh Arieh 1,088,000

2 Phil Ivey 944,500

3 James Obst 929,500

4 John Monnette 800,500

5 Viktor Blom 784,000

6 Jeremy Ausmus 737,500

7 Bryce Yockey 634,000

8 Elior Sion 620,000

9 David Williams 585,000

10 Matthew Ashton 565,000