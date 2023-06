WSOP 22 giugno 2023. Vediamo come è andata la notte dal Horseshoe and Paris Las Vegas con le World Series of Poker. Niente da fare per Luigi Shehadeh e Nelio Gatta, out a premio negli eventi #44 e #45. Phil Ivey ultimo eliminato di giornata al Players Championship (Rast va per la tripletta).

WSOP 22 giugno 2023: Event #39: $1,500 Monster Stack

Si è concluso il lungo (5 giorni) ed affollato (8.317 entries) Event #39: $1,500 Monster Stack che ha generato un Prize pool da $11,103,195 e una prima moneta da $1,162,681 finita nelle tasche di Braxton Dunaway che batte Colin Robinson all’heads up finale. Completa il podio Jesse Rockowitz che non riesce a vincere il 2° braccialetto in carriera, mentre è il primo per Dunaway. Niente rimonta per Joe Cada che iniziava cortissimo ed è il primo eliminato del final day al 7° posto.

FINALE EVENTO #39 MONSTER STACK

1 Braxton Dunaway United States $1,162,681

2 Colin Robinson United States $718,649

3 Jesse Rockowitz United States $541,376

4 Loic Dobrigna France $410,493

5 Nicholas Gerrity United States $313,297

6 Joshua Adcock United States $240,695

7 Joe Cada United States $186,149

WSOP 22 giugno 2023: Event #43: $50,000 Poker Players Championship

Si è concluso anche il day4 dello spettacolare Event #43: $50,000 Poker Players Championship. Riflettori puntati su Phil Ivey ma niente da fare per l’Hall of Famer che è proprio l’ultimo eliminato di giornata al 6° posto per 228.793 dollari di premio. Niente 11° braccialetto per Ivey, è invece ancora in corsa Brian Rast che ha l’opportunità di vincere per la 3° volta questo torneo (come Michael Mizrachi). Alla guida dei 5 Players left c’è Talal Shakerchi che continua a professarsi un casual, ma che continua a giocare con successo con i più grandi big mondiali, e l’affermazione a questo torneo super tecnico sarebbe una consacrazione per l’inglese.

CHIPCOUNT EVENTO #43 PLAYERS CHAMPIONSHIP

Talal Shakerchi 10,170,000

Matthew Ashton 7,380,000

James Obst 5,110,000

Brian Rast 4,545,000

Kristopher Tong 2,500,000

WSOP 22 giugno 2023: Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em

Ancora 15 giocatori in corsa per l’Event #44: $3,000 No-Limit Hold’em e tra loro c’è un solo giocatore già titolato alle WSOP, Ankush Mandavia. Per tutti gli altri in caso di vittoria sarebbe il primo braccialetto in carriera alle World Series of Poker, ad iniziare dal chipleader Aram Oganyan, ma anche da Shannon Shorr che lo segue al 2° posto. Resiste bene al 3° posto il cinese Yang Zhang che aveva chiuso al comando la giornata precedente. Si ferma al 47° posto la corsa di Luigi Shehadeh; l’azzurro porta a casa un premio da $14,647.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #44 NLH

1-Aram Oganyan 9,900,000

2-Shannon Shorr 8,750,000

3-Yang Zhang 6,875,000

4-Aleks Dimitrov 6,500,000

5-Levente Szabo 5,150,000

6-John Marino 5,100,000

7-Ankush Mandavia 4,800,000

8-Kartik Ved 4,500,000

9-Jon Van Fleet 3,800,000

10-Alex Lynskey 3,650,000

WSOP 22 giugno 2023: Event #45: $1,500 Mixed Omaha Hi-Lo

Si è concluso l’Event #45: $1,500 Mixed Omaha Hi-Lo e la vittoria è andata a William Leffingwell che ha portato a casa il primo braccialetto in carriera, oltre alla prima moneta da $253,651. Si ferma al 2° posto Zhen Cai. Niente 7° braccialetto per Shaun Deeb che non va oltre il 5° posto. Bella prestazione per Nelio Gatta che chiude al 9° posto per $22,960.

FINALE EVENTO #45 MIXED OMAHA H/L

1-William Leffingwell $253,651

2-Zhen Cai $156,773

3-Carlos Guerrero $109,474

4-Joey Couden $77,620

5-Shaun Deeb $55,894

6-Raj Vohra $40,887

7-Benjamin Miner $30,392

8-John Zable $22,960

9-Nelio Gatta $22,960

10-Nick Kost $17,634

WSOP 22 giugno 2023: Event #46: $500 No-Limit Hold’em Freezeout

L’Event #46: $500 No-Limit Hold’em Freezeout ha richiamato 5.342 iscritti e ad emergere vincitore è stato Jay Lockett per $262,526. L’ultimo ad arrendersi è stato Benson Tang poi abbiamo l’argentino Diego Acquila a completare il podio.

FINALE EVENTO #46 NLH

1 Jay Lockett United States $262,526

2 Benson Tang United States $162,207

3 Diego Acquila Argentina $121,085

4 Matthew Thom United States $91,066

5 Muaaz Gani South Africa $69,007

6 Byambajav Bandi United States $52,690

7 Shannon Boone United States $40,540

8 David Hirst Australia $31,433

9 Ibrahim Tarim Turkey $24,562

Yuri Dzivielesvskil guida l’HORSE

In archivio il day2 dell’Event #47: $1,500 H.O.R.S.E. che fa da aperitivo in vista del Championship di HORSE al via dal 23 giugno. Intanto a questo torneo hanno partecipato in 836 giocatori per un montepremi da $1,116,060. Al termine della giornata abbiamo 28 Players left con un big al comando, il brasiliano Yuri Dzivielevski, unico sopra i 2 milioni in chips, con Stephen Savoy staccato al 2° posto con 1.3 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #47 HORSE

1 Yuri Dzivielesvskil Brazil 2,020,000

2 Stephen Savoy United States 1,345,000

3 Gershon Distenfeld United States 1,300,000

4 Thor William Morstoel Norway 1,145,000

5 Michael Parizon United States 1,105,000

6 Bill Short United States 955,000

7 Andrew Barber United States 950,000

8 Jeff Shulman United States 910,000

9 Frankie O’Dell United States 905,000

10 Scott Epstein United States 900,000

Boom di iscritti al day1A del Seniors

Ben 3,692 iscritti al day1A del Event #48: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em e in 730 hanno passato il taglio. Con il day1B ancora da giocare le possibilità di abbattere il record di 7.188 entries dello scorso anno al torneo dei veterani è possibile. Intanto Frank Harrington chiude in testa al chipcount con 445.000 gettoni, buoni per gestire 178 big blind alla ripresa. Risulta anche un italiano che passa con 107.000 chips (265° posto), Valerio Secchiaroli.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #48 SENIORS

1 Frank Harrington United States 445,000

2 Rajesh Goyal United States 429,000

3 Christian Munk United States 427,000

4 Jose Obadia Chocron Spain 403,500

5 Joshua Mountain United States 383,000

6 Mark Seif United States 355,000

7 Guy Cicconi United States 328,500

8 Zal Irani United States 305,000

9 Radwan Khuri United States 303,000

10 Dieter Dechant United States 301,000

2.226 iscritti al Event #49: $1,500 Super Turbo Bounty che va davvero veloce visto che siamo alle ultime battute del day1 nel momento in cui scriviamo, con 10 Players left. Manca ancora un out per chiudere la giornata con i 9 giocatori del final table. Al comando c’è il pro argentino di Pokerstars, Alejandro Lococo. Al torneo hanno partecipato anche diversi italiani. Fausto Tantillo viene dato out al 58° posto, quindi sarebbe il migliore tra gli azzurri, davanti a Raffaele Sorrentino, Federico Butteroni e Mustapha Kanit, ma questi dati non sono ancora ufficiali e saremo più precisi nel report di domani.

CHIPCOUNT EVENTO #49 NLH TURBO BOUNTY

1-Alejandro Lococo 11,000,000

2-Will Linden 10,000,000

3-Chen An Lin 6,800,000

4-Danny Scott 5,700,000

5-Fabrice Bigot 5,200,000

6-Pengfei Wang 4,500,000

7-Tony Gargano 2,500,000

8-Michael Burns 2,300,000

9-Frank Lagodich 2,100,000

10-Jing Tang 1,900,000

Championship di Omaha da record. Sammartino c’è

Dopi alcuni anni di flessione nelle registrazioni, il 2023 è l’anno dei record anche per l’Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship con 688 iscritti (numeri non ancora definitivi visto che le registrazioni tardive rimangono aperte fino al inizio day2). Al termine della prima giornata abbiamo 312 Players left e al comando c’è Daniel Aharoni. Passano il taglio diversi altri nomi noti: Bryce Yockey (479,000) Sean Winter (223,500), Alex Livingston (chips), Alex Foxen (135000), Ren Lin (150,000). L’Italia è rappresentata da Youness Barakat (61° con 84,500 chips) e da Dario Sammartino (79° con 63.500).

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #50 PLO CHAMPIONSHIP

1-Daniel Aharoni 535,000

2-Miguel Hernandez 505,000

3-Motoyoshi Okamura 500,000

4-Jay Harwood 494,000

5-Johann Ibanez 484,500

6-Bryce Yockey 479,000

7-Gabriel Andrade 405,000

8-David Lim 385,000

9-Tim van Loo 384,000

10Tim Jost 384,000