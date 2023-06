WSOP 24 giugno 2023. Gli aggiornamenti dal Horseshoe and Paris Las Vegas. Max Pescatori in grande forma al HORSE Championship. Due italiani passano al Seniors e 10 al Millionaire Maker, con Fausto Tantillo (in foto) migliore dei nostri. Niente da fare al Tag Team con 4 coppie italiane a premio ma tutte eliminate nel corso del day2.

WSOP 24 giugno 2023: Event #48: $1,000 Seniors Championship

Dopo 10 livelli di gioco si conclude il day 2 del Event #48: $1,000 Seniors Championship che lascia ai tavoli 217 giocatori in corsa per braccialetto e prima moneta da $765,731. Tra loro anche due italiani, il migliore è Fiodor Martino che con 645K riprenderà dal 97° posto, e anche Paolo Fantini, più corto con 170K (208°). Eliminati a premio Valerio Secchiaroli (518° per $2.813), Roberto Begni (563°, $2.553) e Gianluca Petrano (949°, $1.751). Al comando del chipcount domina Leonard Clementi con 4.2 milioni in chips. Al 2° posto è staccato Chen Li.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #48 SENIORS

1 Leonard Clementi United States 4,200,000

2 Chun Li United States 3,165,000

3 David Palm United States 2,335,000

4 James Clarke United Kingdom 2,250,000

5 Christopher Stevens United States 2,195,000

6 Bryant Morrison United States 2,055,000

7 Amie Martini United States 2,000,000

8 Brad Anderson United States 2,000,000

9 Jeff Banghart United States 1,980,000

10 Randi Singer United States 1,975,000

WSOP 24 giugno 2023: Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship

Si è concluso anche il day3 del Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship. Ci sono ancora 5 giocatori in corsa per il titolo di campione del mondo di PLO. Al comando del chipcount troviamo l’ucraino Stanislav Halatenko. L’ultimo eliminato di giornata è stato Sam Soverel al 6° posto. Niente da fare anche per Dimitar Danchev, chipleader del day2, ma che non va oltre il 9° posto. In palio una prima moneta da

CHIPCOUNT EVENTO #50 PLO CHAMPIONSHIP

1- Stanislav Halatenko 19,750,000

2- Travis Pearson 8,550,000

3- Peng Shan 6,800,000

4- Arthur Morris 4,875,000

5- Ap Garza 3,775,000

WSOP 24 giugno 2023: Event #51: $1,000 Tag Team

Nessuna squadra italiana passa il day2 del Event #51: $1,000 Tag Team, anche se portiamo 4 coppie ITM: Luigi Curcio e consorte sono stati i migliori al 114° posto per 1.001$ a testa. Seguono Puka-Sabatini, Mosca–Sicconi e Petroni–Cervetti tutti out con 801$ a testa.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #51 TAG TEAM

1 Yuki Sako – Shunsuke Tokoo Japan 2,340,000

2 David Williams – Theo Tran United States 2,085,000

3 Nipun Java – Ronald Phipps India 2,065,000

4 John Ventre – Kenneth Gallo United States 1,645,000

5 Jorge Machado – Lucian Camargo Brazil 1,645,000

6 Jonah LaBranche – Dustin Wills United States 1,475,000

7 Lindsey McDougall – Joshua McDougall United States 1,375,000

8 Sean Cosgrove – John Lucas United States 1,275,000

9 Mitchell Collins – Arash Asadabadi United States 1,265,000

10 Vincent Moscati – Tanner Bibat United States 945,000

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

WSOP 24 giugno 2023: Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw

Passiamo al Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw con 19 players left al termine del day2. Al comando del chipcount c’è l’americano Nicholas Pupillo davanti al giapponese Tomomitsu Ono. In 3° posizione il pro portoghese Joao Vieira e in corsa ci sono altri big come: Anatolii Zyrin, Robert Mizrachi e John Monnette.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #52 MIXED TRIPLE DRAW

1 Nicholas Pupillo United States 1,505,000

2 Tomomitsu Ono Japan 1,235,000

3 Joao Vieira Portugal 1,040,000

4 Brant Hale United States 1,000,000

5 Oscar Johansson Sweden 910,000

6 Robert Wells United Kingdom 850,000

7 Hye Park United States 810,000

8 Anatolii Zyrin Russia 800,000

9 Ryan Moriarty United States 640,000

10 Divakaran Marella United States 530,000

10 azzurri passano al Millionaire Maker

Al Event #53: $1,500 Millionaire Maker si è giocato un day1A da 4585 iscritti, con 1012 che passano alla seconda giornata, e tra loro ci sono ben 10 azzurri guidati da Fausto Tantillo. A dominare il chipcount generale c’è Yong Yi.

CHIPCOUNT AZZURRO

29° Fausto Tantillo 283,000

216° Luigi Dalterio 158,500

360° Davide Muccini 125,000

379° Zlatin Penev 120,000

523° Fabio Coppola 91,500

600° Alessio Peciarolo 81,000

615° Stefano Terziani 78,500

653° Donys Agnelli 73,000

856° Daniel Holzner 46,500

957° Iacopo Brandi 32,000

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #53 MILLIONAIRE MAKER

1- Yong Yi US 750,000

2- Sihao Zhang LU 725,500

3- Nicola Basile CA 480,000

4- Peng Li US 460,000

5- Paul Gunness US 430,000

6- Ryan Dodd US 414,500

7- Alex Greenblatt US 405,500

8- Osman Ihlamur TR 392,000

9- Lawrence Beach US 361,000

10- Jamie Rosen US 357,000

HORSE Championship: ok Pescatori, eliminato Sammartino

Al Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship si sono iscritti 165 giocatori, tra cui due cavalli di razza, è proprio il caso di dirlo, azzurri. Max Pescatori gioca un ottimo day1 che lo vede chiudere al 31° posto del chipcount. Niente da fare invece per Dario Sammartino eliminato nella prima giornata. Ovviamente ci sono tanti campioni tra i 91 Players left che ritroveremo al day2, in corsa per il titolo di campione del mondo HORSE.

Al comando del chipcount c’è Steven Loube; top-10 anche per Scott Seiver, David “Bakes” Baker e Paul Volpe. Passano il taglio anche Daniel Negreanu (19°), Josh Arieh (21°), Ari Engel (30°), John Hennigan (34°), David “ODB” Baker (35°), Todd Brunson (39°), Steve Zolotow (49°), Ben Yu (51°), Phillip Hui (59°), Patrick Leonard (64°), Brian Yoon (65°), Benny Glaser (66°), Jeff Madsen (72°) e anche il brasiliano Yuri Dzivielevski che giusto il giorno prima vinceva l’HORSE da $1.500, anche se è chiamato a recuperare dal 83° posto. Tra i più corti c’è anche Shaun Deeb (89°) mentre l’ultimo eliminato di giornata è Eli Elezra.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #54 HORSE CHAMPIONSHIP

1 Steven Loube United States 353,000

2 Scott Bohlman United States 311,500

3 Young Ko United States 298,500

4 Scott Seiver United States 297,000

5 David “Bakes” Baker United States 268,000

6 Mori Eskandani United States 238,500

7 Binh Ly United States 238,000

8 Paul Volpe United States 214,500

9 Matt Grapenthien United States 207,000

10 Daniel Tafur Spain 205,000