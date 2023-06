WSOP 2023: Mustapha Kanit e Iacopo Brandi passano al Millionaire. Dario Sammartino al PLO High Roller

WSOP 26 giugno 2023. Nella notte si sono messi in mostra Mustapha Kanit (in foto) e Iacopo Brandi al Millionaire Maker, ma anche Dario Sammartino in gioco allo spettacolare PLO High Roller, un giorno dopo il successo di Lou Garza che si è laureato campione del mondo di specialità nell’Omaha.

I risultati di sabato, Garza campione del mondo PLO

Facciamo subito un passo indietro andando a vedere i tornei conclusi sabato, iniziando ovviamente dal più importante, l’Event #50: $10,000 Pot-Limit Omaha Championship e a diventare campione del mondo di specialità è Lou Garza che batte la concorrenza di 731 entries e vince la prima moneta da $1,309,232. A fine torneo Garza si è inginocchiato al tavolo con un anello di matrimonio, chiedendo alla sua ragazza di sposarlo. Giornata campale per lui!

FINALE EVENTO #50 PLO CHAMPIONSHIP

1 Lou Garza United States $1,309,232

2 Arthur Morris United States $809,167

3 Stanislav Halatenko Ukraine $570,307

4 Travis Pearson United States $407,915

5 Peng Shan China $296,154

6 Sam Soverel United States $218,297

7 Kosei Ichinose Japan $163,405

8 Ren Lin China $124,243

Il team Michael Savakinas – Satoshi Tanaka conquista invece l’Event #51: $1,000 Tag Team e una prima moneta da $190,662. Niente da fare per il team più noto, quello formato da David Williams e Theo Tran che si ferma al 7° posto.

FINALE EVENTO #51 TAG TEAM

1 Michael Savakinas – Satoshi Tanaka United States $190,662

2 Vincent Moscati – Tanner Bibat United States $117,872

3 Jonah LaBranche – Dustin Wills United States $85,040

4 Rickey Evans – Roberto Valdez United States $62,090

5 John Ventre – Kenneth Gallo United States $45,884

6 Marcus Stein – Amber Donatelli United States $34,326

7 David Williams – Theo Tran United States $26,000

8 Carlos Inukai – Emmaniel Avila United States $19,942

9 Justin Pechie – Ronnie Bardah United States $15,492

10 Ramon Kropmanns – Jessica Serial Brazil $12,190

L’Event #52: $2,500 Mixed Triple Draw viene vinto da Nick Pupillo che porta a casa il primo braccialetto in carriera e la prima moneta da $181,978.

FINALE EVENTO #52 MIXED TRIPLE DRAW

1 Nick Pupillo United States $181,978

2 Ryan Moriarty United States $112,472

3 Aaron Mermelstein United States $74,545

4 Tomomitsu Ono Japan $50,608

5 Hye Park United States $35,212

6 Brant Hale United States $25,126

WSOP 26 giugno 2023: Event #48: $1,000 Seniors Championship

Continua invece il vastissimo Event #48: $1,000 Seniors Championship che alla conclusione del day4 lascia al tavolo 7 giocatori in corsa per la prima moneta da $765,731. Al comando del chipcount troviamo Dan Heimiller, quasi in una fuga a due con Lonnie Hallett visto che entrambi hanno più di 90 big blind mentre al terzo posto si fa un salto fino al 7 volte campione WSOP ed Hall of Famer Billy Baxter che di BB ne ha soltanto 26.

CHIPCOUNT SENIORS

1 Dan Heimiller United States 59,100,000

2 Lonnie Hallett Canada 55,300,000

3 Billy Baxter United States 15,500,000

4 Shannon Fahey United States 12,500,000

5 Gordon Eng United States 9,200,000

6 Loren Cloninger United States 8,400,000

7 Rudolf Fourie South Africa 3,700,000

WSOP 26 giugno 2023: Event #53: $1,500 Millionaire Maker

La 2° giornata del poderoso Event #53: $1,500 Millionaire Maker iniziava con la bellezza di 2,322 Players left, e tra loro ben 19 italiani, ma solo 2 passano il taglio tra i 327 che ritroveremo al day3. Si tratta di Mustapha Kanit che con 885.000 chips riprenderà dal 104° posto e potrà giocarsi le sue chance per la prima moneta da $1,201,564 per un torneo che farà diventare milionario anche il 2° classificato, con un premio da $1,003,554. C’è anche Iacopo Brandi più indietro al 292° posto e 10 azzurri chiudono comunque a premio.

ITALIANI ITM

380 Alessandro Minasi $6,239

467 Fausto Tantillo $5,539

532 Fabio Coppola $4,970

652 Daniel Holzner $4,070

931 Maurizio Saieva $3,200

1111 Zlatin Penev $2,630

1113 Luigi Dalterio $2,630

1195 Biagio Morciano $2,630

1199 Stefano Terziani $2,630

1305 Davide Muccini $2,400

Il chipleader è Joey Weissman che guarda tutti dall’alto con 3.7 milioni, davanti alla coppia francese formata da Safwane Bahri e da Thomas Cazayous, rispettivamente con 2.8 e 2.4 milioni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #53 MILLIONAIRE MAKER

1 Joey Weissman United States 3,770,000

2 Safwane Bahri France 2,880,000

3 Thomas Cazayous France 2,405,000

4 Brandon Schwartz United States 2,260,000

5 Joshua Boulton United Kingdom 2,200,000

6 Mayank Madan United States 2,100,000

7 In Sun Geoum United States 2,090,000

8 Steve Kujubu United States 2,080,000

9 Daniel Blum United States 2,070,000

10 Matthew Davis United States 2,050,000

WSOP 26 giugno 2023: Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship

7 giocatori rimangono in corsa per il campione del mondo di HORSE, all’Event #54: $10,000 H.O.R.S.E. Championship che ha visto 185 iscritti. Il palio c’è anche la prima moneta da $422,747. Niente da fare per il nostro Max Pescatori out nel secondo giorno, e tra gli ultimi eliminati di giornata ci sono Phil Hellmuth 11° e David “Bakes” Baker 10°.

Per capire il livello del tavolo finale vi basti pensare che tutti e 7 i giocatori hanno vinto almeno un braccialetto, tutti tranne Christopher Claassen che è anche il giocatore più corto. Per la precisione ci sono 17 braccialetti in questo tavolo finale. Comanda Mike Gorodinsky.

CHIPCOUNT HORSE CHAMPIONSHIP

1 Mike Gorodinsky United States 3,695,000

2 Alex Livingston Canada 2,160,000

3 Brad Ruben United States 1,930,000

4 Brian Yoon United States 1,445,000

5 Scott Seiver United States 990,000

6 Carol Fuchs United States 515,000

7 Christopher Claassen United States 265,000

WSOP 26 giugno 2023: Event #55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better

Max Pescatori ci riprova (con Walter Treccarichi) all’Event #55: $1,500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better, ma entrambi gli azzurri vengono eliminati in un torneo che ha richiamato 556 giocatori. Ora abbiamo 18 Players left e comanda l’inglese Qibang Cheung. Ancora in corsa due pezzi da novanta come Mike Matusow e Brian Rast, appaiati tra 7° ed 8° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #55 7 STUD H/L

1-Qibang Cheung 1,805,000

2-Kao Saechao 1,250,000

3-Patricia Yannuzzi 1,240,000

4-James Juvancic 1,185,000

5-Kyle Hinnerichs 1,175,000

6-Michael Estes 1,120,000

7-Mike Matusow 890,000

8-Brian Rast 870,000

9-Jose Paz-Gutierrez 815,000

10-Denny Axel 755,000

WSOP 26 giugno 2023: Event #56: $500 Salute to Warriors

Passiamo al Event #56: $500 Salute to Warriors con 4.303 entries e al termine della prima giornata siamo in zona bolla con 661 Players left. Comanda il brasiliano Ariel Silveira Celestino, unico sopra a 1 milione in chips assieme a Kyle Miholich, con i due che hanno fatto il vuoto. Dalle ultime news Enrico Mosca sembra l’unico italiano in corsa, ma vi daremo conferma nei prossimi report. Quello che è certo è che si gioca per una prima moneta da $217,921.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #56 SALUTE TO WARRIORS

1-Ariel Silveira Celestino 1,300,000

2-Kyle Miholich 1,121,000

3-Rodney Turvin 755,000

4-Victor Matsubara 750,000

5-James Riviello 720,000

6-Charlemagne Benjamin 700,000

7-Vladas Tamasauskas 685,000

8-Aaron Gunn 680,000

9-Sebastian Lobo 659,000

10-Anthony Mar 652,000

Al via l’High Roller PLO con Dario Sammartino

Il championship di PLO non è andato per Dario Sammartino che ci riprova al Event #57: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller tra i 357 giocatori che hanno accettato la sfida, producendo un montepremi da $8,389,500, e le registrazioni tardive rimangono aperte. Al momento in 149 passano al day2, e tra loro c’è anche Sammartino con 170K, anche se a dominare il chipcount c’è Firas Kashat con 1,203,000 pezzi. In top-10 anche John Hennigan e Chance Kornuth. Tra i big segnaliamo anche Daniel Negreanu, Erik Seidel (461,000), Phil Ivey, Cary Katz (312,000) e Chris Brewer (122,000) che passano il taglio.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #57 PLO HIGH ROLLER

1 Firas Kashat United States 1,203,000

2 Yang Wang China 1,120,000

3 Norbert Szecsi Hungary 1,071,000

4 Brandon Adams United States 972,000

5 Anton Morgenstern Germany 950,000

6 Michael Duek United States 942,000

7 Johann Ibanez Colombia 912,000

8 Bradley Anderson United States 820,000

9 John Hennigan United States 818,000

10 Chance Kornuth United States 762,000

Occhio a Michael Mizrachi nel Limit. Ci riprova anche Pupillo

Chiudiamo con l’Event #58: $3,000 Limit Hold’em (6-Handed) che ha visto 263 iscritti e al termine del day1 rimangono in piedi in 115. In palio c’è una prima moneta da $165,250. Al comando del chipcount c’è Gregory Josephson, ma ai piani alti riconosciamo anche Michael Mizrachi, Nick Pupillo fresco vincitore di un braccialetto, e Maria Ho.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #58 LIMIT

1-Gregory Josephson 241,000

2-Daniel Maczuga 217,500

3-Justin Lapka 176,000

4-Robert Como 167,000

5-JJ Liu 165,000

6-Michael Mizrachi 163,000

7-Nick Pupillo 162,000

8-Wing Po Liu 156,500

9-John Cavanagh 155,000

10-Alex Torry 146,000