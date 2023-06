WSOP 28 giugno 2023; vediamo gli ultimi aggiornamenti della notte appena passata al Horseshoe and Paris Las Vegas dove continuano le World Series of Poker. Domenico Paparo chiude 13° al Millionaire Maker, Raffaello Locatelli fa 7° al Warriors. Dario Sammartino e Gianluca Speranza tra i 19 Players left al Freezeout. Biagio Morciano (in foto) scatenato al Super Seniors, Iacopo Brandi ed Andrea Tropea passano nel Mixed.

WSOP 28 giugno 2023: Event #53: $1,500 Millionaire Maker

Va in archivio anche il day4 del Event #53: $1,500 Millionaire Maker che lascia ai tavoli i 7 finalisti in corsa per la prima moneta da $1,201,564 mentre la top-7 garantisce a tutti un premio minimo di $222,749. Comanda il moldavo Pavel Plesuv che con 70 milioni in chips guarda tutti dall’alto, ad iniziare dal francese Florian Ribouchon al 2° posto con 46 milioni in gettoni.

Niente da fare per l’ultimo azzurro in corsa in questo eventone, Domenico Paparo che si ferma al 13° posto, ma la sua ottima run gli vale comunque un bel premio da 85.612 dollari. La corsa di Paparo finisce quando con A-5 manda i resti ma trova A-J di Andras Matai che lo domina e non gli lascia scampo, anche se sul Flop si era materializzato un 5 che faceva ben sperare, prima della doccia fredda col J al turn.

CHIPCOUNT EVENTO #53 MILLIONAIRE

Pavel Plesuv 70,300,000

Florian Ribouchon 46,000,000

Myles Mullaly 43,600,000

Andreas Kniep 34,800,000

Paul Gunness 24,100,000

Vitor De Souza Coutinho 20,800,000

Anton Smirnov 19,800,000

WSOP 28 giugno 2023: Event #56: $500 Salute to Warriors

Steven Genovese vince l’Event #56: $500 Salute to Warriors vincendo il suo primo braccialetto in carriera e un premio da $217,921, dopo aver battuto un Field da 4.303 entries. Tra i 14 Players left della giornata finale avevamo anche un italiano, Raffaello Locatelli, che chiude con un onorevolissimo 7° posto per 32.969 dollari di premio. Su Flop 9-7-5 l’azzurro va ai resti con J-8, scontrandosi con A-4 di Ryan Stephens che lo batte con Asso alto visto che ne su turn ne su river Locatelli trova un aiuto dalla dea bendata e chiude così la sua ottima corsa.

FINALE EVENTO #56 WARRIORS

1 Steven Genovese United States $217,921

2 Kelly Gall Canada $134,643

3 William Butcher United States $99,961

4 Ali Alawadhi United States $74,819

5 Ryan Stephens United States $56,464

6 David Elisofon United States $42,966

7 Raffaello Locatelli Italy $32,969

8 Youssef Hicham Morocco $25,512

9 Dejuante Alexander United States $19,910

WSOP 28 giugno 2023: Event #57: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller

Rimangono in 5 a giocarsi lo spettacolare e ricco Event #57: $25,000 Pot-Limit Omaha High Roller. In palio c’è una prima moneta da $2,294,756. Al comando del chipcount c’è il giocatore di Hong Kong, Ka Kwan Lau, davanti allo spagnolo Sergio Martinez Gonzalez e al norvegese Mads Amot, con gli americani Roger Teska e Andjelko Andrejevic a chiudere come giocatori più corti. Nessuno tra questi 5 Players left ha mai vinto un braccialetto, e lo farà all’evento PLO più ricco di sempre nella storia delle World Series of Poker.

CHIPCOUNT EVENTO #57 PLO HR

Ka Kwan Lau 28.200.000

Sergio Martínez González 17.475.000

Mads Amot 12.850.000

Ruggero Teska 6.400.000

Andjelko Andrejevic 3.425.000

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

WSOP 28 giugno 2023: Event #58: $3,000 Limit Hold’em (6-Handed)

Jason Daly vince l’Event #58: $3,000 Limit Hold’em (6-Handed), dominando il tavolo finale e portando a casa primo braccialetto in carriera e premio da $165,250, per un torneo che ha richiamato 263 iscritti per un prize pool di $702,210. Niente doppietta per Nick Pupillo che si ferma al 3° posto.

FINALE EVENTO #58 LIMIT

1st Jason Daly United States $165,250

2nd Brent Mutter United States $102,132

3rd Nick Pupillo United States $72,681

4th Freddy Sageer United States $52,056

5th Daniel Young United States $37,526

6th Mavrick Yoo United States $27,228

WSOP 28 giugno 2023: Event #59: $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout

Completato il day2 del Event #59: $3,000 No-Limit Hold’em Freezeout, torneo da 1,598 iscritti per $4,266,660 di montepremi, e con una prima moneta da $675,275. Al termine della giornata abbiamo solo 17 Players left, e tra loro ben 2 azzurri in corsa per il braccialetto. Si tratta inoltre di giocatori molto esperti visto che parliamo di Dario Sammartino e Gianluca Speranza, che sono anche appaiati tra 13° e 14° posto, rispettivamente con 2.575.000 e 2.470.000 chips. Comanda l’israeliano Barak Wisbrod sul macedone Ilija Savevski, entrambi già vincitori di un braccialetto WSOP in carriera.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #59 NLH

1 Barak Wisbrod Kadima, , IL 6,400,000

2 Ilija Savevski Graz, , AT 5,435,000

3 Kenny Smith ROARK, KY, US 5,170,000

4 Robert Burlacu London, , GB 5,140,000

5 Frederic Normand Saint-Augustin-De-Desmaures, QC, CA5,060,000

6 Jesse Lonis Medford, OR, US 4,450,000

7 Robert Schulz Vienna, AT 4,080,000

8 Shon Aroeti Azor, , IL 3,465,000

9 Xuming Qi CN 3,245,000

Ryan Moriarty al comando del 2-7 Single Draw

All’Event #60: $1,500 No-Limit 2-7 Single Draw hanno partecipato 548 giocatori a questa particolare variante, e al termine del day2 abbiamo 24 Players left che sognano braccialetto e prima moneta da $151,276. Il chipleader è Ryan Moriarty su Nick Guagenti, già vincitore di un braccialetto WSOP. I nomi interessanti in corsa sono parecchi, ad iniziare da Richard Ashby al 6° posto, e da Adam Friedman dietro di lui, a caccia del 6° braccialetto in carriera, mentre Erik Seidel cerca il 10°. Più indietro nel chipcount ci sono anche Chris Brewer, Jason Mercier e Mike Watson.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #60 2-7 SINGLE DRAW

1-Ryan Moriarty 1,035,000

2-Nick Guagenti 990,000

3-Jonathan Glendinning 835,000

4-Chad Himmelspach 815,000

5-Robert Campbell 805,000

6-Richard Ashby 800,000

7-Adam Friedman 720,000

8-Robert Massman 715,000

9-Erik Seidel 680,000

10-John Holley 650,000

Super Seniors, guida Kevin Durgin. Ottimo Biagio Morciano

Iniziato l’Event #61 $1,000 Super Seniors No Limit Hold’em con 3.212 iscritti e sono in 808 a superare il taglio della prima giornata, e in palio c’è una prima moneta da $371,603. Il chipleader è Kevin Durgin ma nella top-10 troviamo il 4 volte campione WSOP, Farzad Bonyadi. Attenzione a Biagio Morciano che ha giocato un grande day1 e riprenderà il torneo con 212.000 chips, valide per il 19° posto assoluto nel chipcount.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #61 SUPER SENIORS

1 Kevin Durgin US 392,000

2 Greg White Z. US 384,000

3 Christian Guittier FR 366,500

4 Geoffrey Gault US 308,000

5 Michael Thorpe US 294,500

6 Dieter Dechant US 288,000

7 Rassoul Malboubi US 280,000

8 Farzad Bonyadi US 261,000

9 John Haddad US 252,500

10 James Guziak US 248,500

Iacopo Brandi ed Andrea Tropea bene nel Mixed

2.076 giocatori hanno deciso di prendere parte al Event #62: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha, e al termine della prima giornata di gioco abbiamo 259 Players left, in corsa per una prima moneta da $410,659. La bolla è già scoppiata e al comando del chipcount c’è Justin Jones, ma segnaliamo anche 2 italiani, Iacopo Brandi che con 346.000 è messo bene al 46° posto, e Andrea Tropea poco più indietro con 176.000.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #62 MIXED

1 Justin Jones US 756,000

2 Philip Wiszowaty US 708,000

3 Eric Pfenning US 585,000

4 Michael Kuney US 540,000

5 Guofeng Wang CN 526,000

6 David Prociak US 518,000

7 Robert Wells GB 512,000

8 Tomas Soderstrom SE 502,000

9 Pushpinder Singh CA 498,000

10 Bart Lybaert BE 481,000

Iniziato il Championship di Stud Hi/Lo

Chiudiamo con l’Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship che ha richiamato 124 giocatori e in 57 hanno passato il taglio della prima giornata. Purtroppo non ci sono italiani da segnalare nell’unico Championship di giornata che stabilirà chi sarà il campione del mondo di specialità nello Studio Hi/Lo. Ovviamente ci sono grandi nomi in gioco, ad iniziare dal chipleader, il francese Bruno Fitoussi. Molto bene Daniel Negreanu in 4° posizione e tra i migliori segnaliamo anche Scott Seiver e Dzmitry Urbanovich in top-10, e poco dietro Chad Eveslage, Brian Hastings, Jeff Madsen e tanti altri.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #63 STUD H/L CHAMPIONSHIP

1 Bruno Fitoussi France 355,000

2 Maximilian Schindler United States 310,500

3 Dan Colpoys United States 285,000

4 Daniel Negreanu Canada 264,000

5 Connor Drinan United States 246,000

6 Ryan Miller United States 245,500

7 Qibang Cheung United Kingdom 237,000

8 Eric Rodawig United States 230,000

9 Scott Seiver United States 218,500

10 Dzmitry Urbanovich Poland 216,500