WSOP 30 giugno 2023, tra le notizie più importanti dalla notte appena trascorsa al Horseshoe and Paris Las Vegas, c’è il 6° braccialetto in carriera di Jason Mercier che ora ci riprova al Championship di 2-7 Single Draw, un torneo dal Field mostruoso dove passa anche il nostro Dario Sammartino. Ancora una bandierina per Max Pescatori al Super Turbo Bounty con altri 5 azzurri piazzati ITM.

Jason Mercier vince il suo 6° braccialetto in carriera

Torna a battere un grande colpo Jason Mercier che porta a casa l’Event #60: $1,500 No-Limit 2-7 Single Draw con una prima moneta da $151,276, ed entra nel prestigioso club di giocatori che hanno vinto 6 braccialetti alle World Series of Poker per un giocatore che aveva già vinto in questa specialità in passato, e che si conferma in questo 2023, dopo aver superato l’ultimo ostacolo, Mike Watson, in un tavolo finale spettacolare dove c’era anche Erik Seidel a caccia del suo 11° braccialetto.

FINALE EVENTO #60 2-7 SINGLE DRAW

1 Jason Mercier United States $151,276

2 Mike Watson Canada $93,495

3 Brad Ruben United States $63,505

4 Jon Turner United States $44,002

5 Erik Seidel United States $31,114

6 Richard Ashby United Kingdom $22,461

7 Jonathan Glendinning United States $16,562

WSOP 30 giugno 2023: Event #61: $1,000 Super Seniors

Sono rimasti 13 giocatori in corsa per l’Event #61: $1,000 Super Seniors e per la prima moneta da $371,603. Tutti i Players left hanno già in tasca un premio minimo di $22,148 e al comando del chipcount troviamo Rassoul Malboubi.

CHIPCOUNT EVENTO #61 SUPER SENIORS

1 Rassoul Malboubi United States 10,150,000

2 Farhad Davoudzadeh United States 9,000,000

3 Ronald Lane United States 6,075,000

4 Arnon Graham United States 6,000,000

5 Jimmie James United States 5,850,000

6 Robert Whalen United States 4,625,000

7 James Martini United States 4,275,000

8 Kevin Parmely United States 4,000,000

9 Ronald Swain United States 3,475,000

10 Richard Wallace United States 3,025,000

11 Federico Trujillo Argentina 2,950,000

12 Kevin Danko United States 2,000,000

13 Klaus Ilk United States 1,650,000

WSOP 30 giugno 2023: Event #62: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha

Sono rimasti solo in 5 a giocarsi anche l’Event #62: $1,500 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha e la prima moneta da $410,659. Il chipleader è David Prociak, già vincitore di un braccialetto e titolare di 59 ITM alle WSOP.

CHIPCOUNT EVENTO #62 MIXED NLH/PLO

David Prociak 21,450,000

David Simon 11,900,000

Eric Pfenning 8,100,000

Tsuf Saltsberg 6,550,000

Eran Carmi 3,925,000

WSOP 30 giugno 2023: Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship

In dirittura d’arrivo anche l’Event #63: $10,000 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship che lascia al tavolo solo 6 giocatori in corsa per il braccialetto d’oro di campione di specialità. Al comando del chipcount c’è Ryan Miller, segue Bryn Kenney, uno dei torneisti più vincenti al mondo, ma che in bacheca conta solo 1 braccialetto WSOP. Prova invece a vincere il suo primo braccialetto un altro giocatore storico che però non ha mai trionfato alle WSOP, David Rheem. Niente da fare per Mike Matusow che questa volta esce al 9° posto.

CHIPCOUNT EVENTO #63 STUD H/L CHAMPIONSHIP

1-Ryan Miller 2,230,000

2-Bryn Kenney 2,035,000

3-Maximilian Schindler 1,910,000

4-Andres Korn 1,300,000

5-David Rheem 525,000

6-Eddie Blumenthal 455,000

WSOP 30 giugno 2023: Event #64: $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship

Concluso il day2 del Event #64: $600 No-Limit Hold’em Deepstack Championship che ha visto 4.303 iscritti e al momento ci sono 44 Players left in corsa per la prima moneta da $271,032. Purtroppo tra loro non ci saranno gli azzurri Zlatin Penev e Christian Bianchi che sono usciti nel corso della seconda giornata di gioco, con Bulgaro che esce al 517° posto per $1.050 di premio mentre Bianchi arriva al 208° posto incassando $1.741. Al comando del chipcount c’è Cade Lautenbacher.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #64 DEEPSTACK

1 Cade Lautenbacher United States 7,205,000

2 Jonathan Fhima France 6,665,000

3 Julian Pineda Columbia 5,860,000

4 Joe Ebanks United States 5,355,000

5 Will Thysell United States 5,100,000

6 Ahmed Karrim South Africa 5,075,000

7 Romain Kowalczyk France 4,550,000

8 Mauro Gomez Chile 4,425,000

9 Dominic Cabuhat United States 4,425,000

10 Nicholas Lee Canada 4,195,000

WSOP 30 giugno 2023: Event #65: $5,000 No-Limit Hold’em (6-Handed)

Il Brasile domina all’Event #65: $5,000 No-Limit Hold’em (6-Handed) che ha chiuso il day2 con 48 Players left e al comando ci sono due noti giocatori carioca, Vitor Dzivielevski e Pedro Garagnani. Niente da fare per i due azzurri che erano passati dal day1, con Iacopo Brandi che non riesce ad arrivare ITM, mentre ce la fa Mustapha Kanit a piazzare un altra bandierina alle WSOP con un 84° posto che vale 10.656 dollari di premio. Un altro eliminato eccellente nella giornata di ieri è stato Phil Ivey out al 75° posto per $11.524.

TOP-10 CHIPCOUNT NLH 6-HANDED

1 Vitor Dzivielevski BR 3,425,000

2 Pedro Garagnani BR 3,220,000

3 Cody Jones US 2,855,000

4 Chuanshu Chen CN 2,520,000

5 Norbert Szecsi HU 2,345,000

6 Douglas Ferreira BR 2,135,000

7 Tyler Cornell US 2,125,000

8 Georgios Sotiropoulos GR 1,960,000

9 Danny Tang HK 1,940,000

10 Omar Lakhdari FR 1,845,000

William Kopp comanda I 12 players left del PLO Hi/Lo

Passiamo all’Event #66: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better che ha concluso il day2 con 12 Players left sui 1,125 che avevano preso parte a questo torneo, producendo un prizepool da $1,501,875 e una prima moneta da $259,549. Il chipleader è William Kopp che domina con 7.5 milioni in gettoni, più del doppio rispetto ai 3.4 milioni del portoghese Michael Rodrigues, 2° in classifica.

CHIPCOUNT EVENTO #65 PLO H/L

1 William Kopp United States 7,500,000

2 Michael Rodrigues Portugal 3,450,000

3 John Goyette United States 3,140,000

4 Mike Linster United States 3,100,000

5 Sterling Savill United States 3,035,000

6 Yuval Bronshtein Israel 2,155,000

7 Philipp Krieger Germany 1,500,000

8 Loni Hui United States 1,355,000

9 Joseph McCarthy United States 1,000,000

10 Anthony Zinno United States 825,000

11 Aaron Wallace United States 580,000

12 Jorge Leon United States 490,000

Un Ladies da record con 1.295 entries

L’Event #67: $1,000 Ladies Event Championship segna un nuovo record alle WSOP per il torneo femminile che ha visto 1.295 entries. Al termine della prima giornata passano in 330 per la prima moneta da $192,167 e al comando del chipcount c’è la canadese Bernice Mclennan.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #67 LADIES

1 Bernice Mclennan Canada 276,500

2 Katrina Lim United States 245,000

3 Talia Fligelman United States 234,500

4 Sharon Liss United States 230,500

5 Tia Dulaney United States 229,500

6 Stephani Hagberg United States 226,000

7 Karina Jett United States 222,000

8 Ruth Hall United States 218,000

9 Anna Rudolph United States 215,500

10 Marcia Paulson United States 214,000

Un altra bandierina per Max Pescatori al Super Turbo

L’Event #68: $1,000 Super Turbo Bounty ha visto 2,854 iscritti e la struttura super veloce ha permesso di scremare il Field fino a 9 Players left. Tra gli eliminati azzurri a premio il migliore è Lorenzo Negri, 141° per $1,879, ma sono in tutto 6 gli italiani a premio e tra loro c’è Max Pescatori che incassa un altra bandierina alle World Series of Poker, anche se per un premio minore da $1.161. Al comando del chipcount c’è Gabriel Schroeder, in corsa anche il veterano irlandese Andy Black. Chiunque vincerà porterà a casa il suo primo braccialetto WSOP in carriera.

ITALIANI ITM

141 – Lorenzo Negri – $1,879

195 – Andrea Tropea $1,477

205 – Marco Poccia – $1,477

305 – Max Pescatori – $1,161

380 – Filippo Ragone – $1,062

396 – Fabrizio Nolano – $1,062

CHIPCOUNT EVENTO #68 SUPER TURBO BOUNTY

1 Gabriel Schroeder BR 13,675,000

2 Jordan Jayne US 12,100,000

3 Elson Lima US 9,000,000

4 Daniel Lowery US 6,525,000

5 Joel Wertheimer US 4,125,000

6 Jose Carlos Brito PT 3,750,000

7 Ryan Goindoo TT 3,000,000

8 Andy Black IE 2,600,000

9 Jonathan Akiba US 2,475,000

Iniziato il Championship del No-Limit 2-7 Single Draw

Chiudiamo il report di giornata con l’Event: #69: $10,000 No-Limit 2-7 Single Draw Championship che ha visto 126 iscritti e al termine del day1 abbiamo 54 Players left. Il migliore è stato uno specialista come Michael Moncek, chipleader con 452K, nettamente avanti a tutti, ad iniziare da Galen Hall al 2° posto con 298K. Occhio a Jason Mercier che ha chiuso al 6° posto e ci riprova dopo il 6° braccialetto vinto nella stessa specialità. Passa anche Mike Matusow al 11° posto e poco dietro ci sono Daniel Negreanu 13° ed Eli Elezra 14° (tra loro Yuri Dzivielevski al 12° posto).

C’è un terzo Hall of Famer ancora in gioco, Johnny Chan, che riprenderà dal 22° posto, e il campione del mondo tedesco, Koray Aldemir, più corto al 41° posto mentre in 49° posizione c’è il quarto Hall of Famer, Erik Seidel. Da segnalare anche Dario Sammartino, dato dentro ma tra i più corti, al 50° posto con 32.000 chips. Non dimentichiamo che l’azzurro in questa specialità ha incassato un 3° e un 9° posto all’evento Championship negli scorsi anni.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #69 2-7 SINGLE DRAW CHAMPIONSHIP

1 Michael Moncek United States 452,000

2 Galen Hall United States 298,000

3 Jon Turner United States 270,000

4 Yingui Li China 260,000

5 Ryan Riess United States 256,500

6 Jason Mercier United States 255,500

7 Pedro Bromfman Brazil 240,000

8 Paul Volpe United States 233,500

9 Robert Wells United Kingdom 232,000

10 Cary Katz United States 221,000