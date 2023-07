WSOP Main Event 2023 diretta streaming. Segui il torneo più importante del mondo in diretta streaming, anche gratis. Ecco il programma che PokerGO ha messo a disposizione di tutti gli utenti per l’atto finale delle World Series of Poker.

WSOP Main Event 2023 diretta streaming su PokerGO anche in chiaro

Oltre alla possibilità di usufruire di tutti i contenuti nel pacchetto a pagamento, il canale PokerGO, che detiene i diritti delle World Series of Poker, farà vedere parte del Main Event anche per tutti ed in chiaro, specialmente in day1 dove potremo gustarci 6 ore di diretta gratuita, anche se poi si andrà a scendere come riassunto di seguito:

3 luglio 1A 4:00-10:15

4 luglio 1B 4:00-10:15

5 luglio 1C 4:00-10:15

6 luglio 1D 4:00-10:15

7 luglio 2ABC 22:00-02:00

8 luglio 2D 22:00-02:00

9 luglio 3 22:00-02:00

10 luglio 4 22:00-24:00

11 luglio 5 Prima ora di gioco

12 luglio 6 Prima ora di gioco

13 luglio 7 Prima ora di gioco

14 luglio 8 Prima ora di gioco

16 luglio FT1 Prima ora di gioco

17 luglio FT2 Prima ora di gioco

Segui la diretta streaming