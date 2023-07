WSOP 8 luglio 2023. Al Horseshoe and Paris Las Vegas continua l’Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship con un day2ABC che riprendeva con 3.900 iscritti. In 1.900 passano al day3 e tra loro contiamo almeno 23 italiani, i migliori sono Demetrio Caminita e Marco Bognanni (in foto). Passa anche Dario Sammartino in mezzo al gruppo, più corti altri big azzurri come Mustapha Kanit, Max Pescatori e anche Sergio Castelluccio.

WSOP 8 luglio 2023: il report del Day2ABC

Un restart da 3.900 players left nel primo dei day2, il Day2ABC del Event #76: $10,000 WSOP Main Event World Championship, il torneo dei record che con le iscrizioni ancora aperte (chiuderanno dopo il livello 7 del Day 2d di domani) è già arrivato a 9.500 iscritti e gli organizzatori stimano di poter raggiungere i 10.000 giocatori, un successo incredibile. Già al momento il montepremi ha superato i 90 milioni di dollari!

Dei 3.900 giocatori al via al day2ABC in 1.900 passano al day3 e il chipleader è lo stesso del day1C, Christopher Brammer che con 879,000 chips si lascia tutti alle spalle, ad iniziare dall’argentino, già vincitore di un braccialetto WSOP, Julio Belluscio. Tra gli altri big stack importanti segnaliamo il finalista del Main Event 2019 Nick Marchington (716.000), Patrik Antonius (584.500) e Stephen Chidwick (472.500).

Tra gli eliminati il campione in carica del Main 2022, il norvegese Espen Jorstad che è uscito nel secondo livello della giornata con un tris di 6 contro scala floppata dall’avversario. Sono però diversi gli ex campioni del mondo che passano anche il secondo taglio: Damian Salas (147.500), Scott Blumstein, Joe McKeehen (220.000), Martin Jacobson (128.000), Ryan Riess (151.000), Joe Cada (241.500), Jamie Gold (248.000), Johnny Chan (372.000) e Tom McEvoy (20.000).

WSOP 8 luglio 2023: la situazione degli italiani

I numeri non sono ancora confermati al 100% (per quello seguiteci sui nostri social per aggiornamenti flash durante la giornata) ma dovrebbero essere 23 gli italiani che ritroveremo al day3. Iniziamo però dalla lista degli eliminati azzurri durante il day2ABC, ultimo dei quali dovrebbe essere stato Alessandro Siena, ma anche qui il condizionale è d’obbligo. Il primo Players out è stato invece Antonio Buonanno, giocatore esperto anche in campo WSOP, come Gianluca Speranza che è uscito poco dopo.

ITALIANI OUT

2154-Alessandro Siena

2385-Angelo Mancini

2660-Fiodor Martino

3004-Alan Ferraro

3072-Alberto Cigliano

3108-Lorenc Puka

3110-Maurizio Saieva

3111-Michele Saccani

3183-Gianluca Petrone

3255-Luigi Dalterio

3360-Alessandro Righetti

3393-Vito Geruzzi

3539-Michele Guerrini

3648-Potito Martire

3664-Gianluca Speranza

3703-Francesco Motta

3878-Davide Muccini

4047-Antonio Buonanno

Tra gli italiani che sono passati al day3 il migliore dei nostri è Demetrio Caminita al 154° posto, seguito da Marco Bognanni. Bene anche Luigi Curcio, Tommaso Briotti, Raffaele Sorrentino e Giuseppe Zarbo tutti sopra i 200K. Passano anche i big italiani, Dario Sammartino con 137K e Max Pescatori (50.500) con Mustapha Kanit (31,000) che imbustano da più corti, anche se il più corto tra gli azzurri in assoluto è Fabio Chiodili con soli 16.000 gettoni. Dopo un ottimo day1 cala un pò anche Sergio Castelluccio che imbusta 54.500 chips valide per il 1.671° posto. Ora speriamo di portarne un buon numero anche dal day2D che si giocherà questa notte.

Top-10 Chipcount e azzurri

TOP-10 CHIPCOUNT

1-Christopher Brammer 879,000

2-Julio Belluscio 825,500

3-Beqir Salihu 801,000

4-John Sofillas 780,000

5-Nick Marchington 716,000

6-Heitor Saraiva 665,500

7-Sachin Joshi 635,500

8-Andrew Hulme 610,000

9-Patrik Antonius 584,500

10-Nikita Luther 572,500

CHIPCOUNT AZZURRO

154-Demetrio Caminita 346,000

176-Marco Bognanni 329,000

366-Luigi Curcio 253,000

437-Tommaso Briotti 238,000

537-Raffaele Sorrentino 216,500

622-Giuseppe Zarbo 201,000

700-Alessio Dicesare 184,000

947-Fabrizio Nolano 148,000

1001-Dario De Paz 141,000

1030-Dario Sammartino 137,000

1040-Besmir Hodaj 136,000

1060-Domenico Gala 134,000

1088-Riccardo Trevisani 129,500

1146-Andrea Buonocore 120,500

1260-Vincenzo Lupoli 106,500

1300-Luigi Shehadeh 102,000

1554-Mattia Festa 70,500

1571-Andrea Dato 68,000

1671-Sergio Castelluccio 54,500

1706-Max Pescatori 50,500

1729-Matteo Dipersio 48,000

1832-Mustapha Kanit 31,000

1871-Fabio Chiodlli 16,000

Gli altri tornei in gioco. Ottimo Giuseppe Maggisano al PLO Bounty

Dopo i flight iniziali del Main Event che si sono presi tutta la scena, nella giornata di ieri sono partiti altri tornei. Al day1A del Event #77: $777 Lucky 7’s subito 1,470 entries ma non si segnalano italiani in gioco. Il migliore al termine della prima giornata è Thomas Blanton.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #77 LUCKY 7

1-Thomas Blanton 2,265,000

2-Did Not Report 2,200,000

3-Daniel Bolgrin 1,975,000

4-Clifford Huang 1,910,000

5-Yi-Cheng Yeh 1,885,000

6-Ian Burr 1,810,000

7-Brandon Noe 1,760,000

8-Nicholas Sena-Hopkins 1,715,000

9-Curtis Connors 1,585,000

10-Huawei Lin 1,575,000

Altri 1.214 iscritti all’Event #78: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha che al termine del day1 lascia ai tavoli 140 Players left in corsa per braccialetto e prima moneta da $171,742. Tra loro anche un ottimo Giuseppe Maggisano che con 381.000 gettoni riprenderà dal 16° posto del chipcount (appena davanti ad un certo David “ODB” Baker) e risulta essere l’unico azzurro in gioco qui. Il chipleader è Casey Wassell. Appena fuori dalla top-10, in 11° posizione, troviamo anche il veterano Ted Lawson.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #78 PLO BOUNTY

1 Casey Wassell United States 694,000

2 Satar Al-Sadoun United States 671,000

3 Jon Rodack United States 621,000

4 David Hu Netherlands 556,000

5 Jonathan Borenstein United States 510,000

6 James Palmer United States 501,000

7 Dylan Smith United States 489,000

8 Thomas Skaggs United States 481,000

9 Robert Mason United States 459,000

10 Antonio Gonzalez United States 437,000