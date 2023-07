WSOP 2023 Main Event Day3, all’Horseshoe e Paris Las Vegas continua lo spettacolo del Main Event dei record con 10,043 iscritti. Super Chance Kornut alò 2° posto e altri 18 italiani passano il taglio verso il day4 con Pierpaola Lamanna e Muhamet Perati (in foto di repertorio PIW) come migliori. Si gioca per 12.1 milioni di dollari di prima moneta, intanto Giuseppe Maggisano fa un bel 10° posto al PLO Bounty.

WSOP 2023 Main Event Day3: Chance Kornut vola

Al termine del day3 rimangono in corsa 1.517 giocatori, sui 10.043 al via di questo incredibile Event #76 $10,000 Wsop Main Event World Championship. Siamo ad un passio dello scoppio della bolla, mancano infatti solo 10 out, con un premio minimo che sarà di $15.000 mentre la prima moneta sarà a sua volta un record di $12,100,000 (Prize pool di $93,399,900), dopo i 12 milioni vinti da Jamie Gold nel 2006.

Al termine del day3 il chipleader è Antonio Mallol Heredia con 1.899.000 gettoni, ma Chance Kornuth è scatenato e molto vicino, al 2° posto con 1,887,000 chips. Tra i big che sono ben messi segnaliamo Christopher Brewer al 16° posto e Faraz Jaka (che cerca ancora il primo braccialetto WSOP) in 22° posizione.

Al day4 ritroveremo anche Alex Foxen che aveva iniziato il day3 fortissimo e alla fine imbusta 638.000. Fa meglio di lui Maurice Hawkins che supera il milione in chips, e se questo nome non vi dice nulla, parliamo del record man di anelli WSOPC che aveva chiuso da chipleader il day2D e che dopo tanti ring cerca il primo braccialetto alle World Series of Poker, e che braccialetto! La corsa è comunque ancora lunghissima e prima pensiamo alla bolla per il premio minimo che dovrebbe scoppiare nelle prime battute del day4 di questa notte.

WSOP 2023 Main Event Day3: la situazione degli azzurri

18 italiani tra i 1.517 Players left. Gli azzurri si difendono molto bene, specialmente con Pierpaola Lamanna che risulta essere il migliore dei nostri e con 1.048.000 gettoni ripartirà dal 73° posto del chipcount. Attenzione ad un giocatore esperto e di qualità come Perati Muhamet. Supermario chiude con 947K buone per il 105° posto, poi arriva Fabrizio Nolano.

Da segnalare anche il siciliano Demetrio Caminita che era stato tra i migliori del day2 assieme a Marco Bognanni, ma purtroppo perdiamo proprio Magicbox nel corso del day3. Passano invece altri giocatori ottimi e d’esperienza come Giuseppe Zarbo che punta ad un altro ITM al Main Event, o Dario Sammartino che al Main Event di qualche anno fa ci ha fatto addirittura un runner up milionario.

Chipcount Main Event WSOP

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Antonio Mallol Heredia United States 1,899,000

2 Chance Kornuth United States 1,887,000

3 Liran Betito Israel 1,775,000

4 Pei Li Canada 1,742,000

5 Nicholas Rigby United States 1,719,000

6 Pavel Dyachenko Canada 1,706,000

7 Michael Duek United States 1,678,000

8 Nicholas Lee Canada 1,639,000

9 Mason Vieth United States 1,602,000

10 Michael Monroig United States 1,552,000

CHIPCOUNT AZZURRO

73 Pierpaola Lamanna Rome, , IT 1,048,000 Horseshoe / 421 / 6

105 Perati Muhamet Cervo, , IT 947,000 Horseshoe / 443 / 3

137 Fabrizio Nolano Rome, , IT 860,000 Horseshoe / 564 / 6

237 Domys Agmelli IT 690,000 Horseshoe / 424 / 8

238 Alessio Sabatini East Candia, NH, US 689,000 Horseshoe / 584 / 1

338 Demetrio Caminita Palermo, , IT 585,000 Horseshoe / 434 / 8

397 Diego Daquilio IT 532,000 Horseshoe / 439 / 2

429 Daniel Holzner Italy, , IT 507,000 Horseshoe / 452 / 6

451 Dario Delpiano Barletta, , IT 489,000 Horseshoe / 495 / 4

479 Giuseppe Zarbo ANTIBES, , FR 470,000 Horseshoe / 487 / 4

618 Dario Sammartino IT 373,000 Horseshoe / 403 / 2

658 Domenico Gala Big Bar, CA, US 346,000 Horseshoe / 508 / 2

968 Matteo Ferrara On Arrival, CA, US 223,000 Horseshoe / 542 / 7

1205 Dario De Paz Italy, , IT 141,000 Horseshoe / 513 / 5

1336 Mattia Festa Italy, , IT 99,000 Horseshoe / 479 / 9

1363 Alberto Cigliano Ischia, , IT 90,000 Horseshoe / 570 / 5

1426 Vincenzo Lupoli Nottingham, , IT 71,000 Horseshoe / 555 / 3

1499 Andrea Rocci AVIALIANA, , IT 33,000 Horseshoe / 425 / 8

Gli altri eventi: Giuseppe Maggisano ottimo al PLO Bounty

Si è giocato il day1C del Event #77: $777 Lucky 7’s che ha visto altri 3,444 entries nel terzo flight, arrivando ad un totale di 7,323 iscritti. La bolla scoppia con 517 Players left e tra gli eliminati a premio troviamo gli italiani Massimiliano Forti e Davide Muccini, ma non ci sono altri azzurri ancora in corsa. Il chipleader è Morgan Petro.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #77 LUCKY’S 7

1 Morgan Petro United States 3,100,000

2 Shawn Daniels United States 2,945,000

3 Toshimasa Sakato Japan 2,360,000

4 James Chavanarojrit United States 2,345,000

5 Hai Nguyen United States 2,060,000

6 Andrew Flaherty United States 2,000,000

7 Viet Vo United States 2,000,000

8 Julien Montois France 2,000,000

9 Bienvenido Sanchez Spain 1,970,000

10 David Miscikowski United States 1,940,000

Si è concluso l’Event #78: $1,500 Bounty Pot-Limit Omaha che è stato vinto da Thomas Skaggs che è stato anche il giocatore che ha condannato il nostro Giuseppe Maggisano al 10° posto, non dopo aver preso la taglia di un big come Jeff Madsen, dopo quella di Daniel Negreanu che l’italiano aveva eliminato in un all-in a tre. Per Maggisano c’è un premio da $10,337, ma niente braccialetto che come detto va a Skaggs, assieme alla prima moneta da $171,742.

FINALE EVENTO #78 PLO BOUNTY

1-Thomas Skaggs $171,742

2-David Hu $106,138

3-Satar Al-Sadoun $75,761

4-Paul DeGiulio $54,775

5-Yusuke Tanaka $40,119

6-Vincent Moscati $29,773

7-Paul Spitzberg $22,392

8-Noah Schwartz $17,069

9-Sergio Martinez $13,191

10-Giuseppe Maggisano $10,337