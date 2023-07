WSOP 2023 Main Event Daniel Weinman campione del mondo! Il Main Event dei record alle World Series of Poker viene vinto da Weinman (foto by PokerNews – Megan Haney) che incassa anche la super prima moneta da $12.1 milioni. Vediamo anche gli altri tornei in corso dall’Horseshoe and Paris Las Vegas.

WSOP 2023 Main Event Daniel Weinman: si chiudono i giochi

E’ stato il Main Event dei record per le World Series of Poker con 10.043 iscritti che hanno prodotto un Prize pool da $93.399.000. Da record anche la prima moneta da $12.100.000 che supera di poco i 12 milioni vinti nel 2006 da Jamie Gold, e ad incassarla è Daniel Weinman. Il campione del mondo torna ad essere americano dopo 5 anni, ma questo lo sapevamo già da ieri visto che i 3 players left erano tutti giocatori a stelle e strisce.

Il primo a mollare il colpo è Adam Walton che apriva anche da più corto in un chipcount comunque ancora in equilibrio. Walton manda i resti alla mano #140 con 8-8 e trova sulla sua strada A-A di Weinman che non gli lascia scampo. Per il 3° classificato ci sono $4 milioni di premio!

WSOP 2023 Main Event Daniel Weinman: un testa a testa veloce

E’ stato uno dei tavoli finali più veloci di sempre, 164 mani complessive in due giorni, con l’heads up finale che dura appena 24 mani e vede trionfare Weinman che partiva avanti con 443.000.000 chips rispetto alle 159.500.000 di Steven Jones. La mano finale vede Jones aprire a 7 milioni e call dell’avversario. Al Flop J-5-2 con check di Weinman e continuation bet di Jones per 6 milioni. Questa volta Weinman non si limita al call, ma fa check/raise a 18.5 milioni chiamati da Jones. Al Turn un 4 e questa volta Weinman prende in mano l’azione puntando 38 milioni. Jones ci pensa e decide di mandare i resti per 146 milioni. Weinman ci pensa un attimo e chiama con K-J mentre Jones è dominato con J-8. Un Asso al River non cambia la situazione e per Jones ci sono 6.5 milioni di dollari.

Daniel Weinman è il nuovo campione del mondo, al giocatore di Atlanta va un assegno da $12.100.000, entrando nei libri di storia del poker. Prima di questo colpo l’americano aveva vinto comunque i suoi $3.7 milioni in carriera, con un anello WSOPC e un titolo WPT come principali risultati. Alla fine ha vinto il giocatore più esperto, anche se non apriva da chipleader. I bookmakers americani non a caso lo davano vincente @2.60, molto vicino al chipleader Jones che era dato @2.45 all’inizio dell’ultima giornata a tre players left.

FINALE MAIN EVENT

1 Daniel Weinman United States $12,100,000

2 Steven Jones United States $6,500,000

3 Adam Walton United States $4,000,000

4 Jan-Peter Jachtmann Germany $3,000,000

5 Ruslan Prydryk Ukraine $2,400,000

6 Dean Hutchison Scotland $1,850,000

7 Toby Lewis England $1,425,000

8 Juan Maceiras Spain $1,125,000

9 Daniel Holzner Italy $900,000

WSOP 2023 Main Event Daniel Weinman: le parole del campione

Queste le parole del neo campione del mondo al blog WSOP: “Ho sempre pensato che il poker stesse andando verso una direzione morente ma vedere i numeri alle World series di quest’anno è stato incredibile. Vincere questo main event, non sembra reale. Voglio dire, c’è così tanta fortuna in un torneo di poker. Penso di aver giocato molto bene, ma ci sono state tante mani in cui sono stato incredibilmente fortunato per le situazioni che si sono create”.

Weinman ha continuato: “I tavoli finali possono andare in tanti modi diversi. Hai bisogno di carte per ottenere chips, c’erano molti buoni giocatori rimasti con molta più esperienza nei tornei di me. Ma quando siamo rimasti in tre, mi sono sentito come se fossi il miglior giocatore. Poi un paio buone mani al momento giusto; tutto è andato bene. Ogni anno prima di questo, sono stato qui dall’evento n. 1 fino al Main Event e quando arriva il Main Event, sono esausto… Ho detto a molte persone che non mi piace questo torneo. La struttura è troppo buona, ora niente poker per tutta l’estate”.

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Event #90: $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship

Si è concluso anche l’Event #90: $10,000 6-Handed No-Limit Hold’em Championship e il campione di specialità 6-max è il francese Alexandre Reard che porta a casa anche una prima moneta milionaria ($1,057,663), battendo il noto player britannico Stephen Chidwick che non riesce a portare a casa il 2° braccialetto in carriera, al contrario di Beard. Stessa cosa per altri vincitori di un braccialetto WSOP: AJ Kelsall e Justin Liberto, eliminati rispettivamente al 3° e 4° posto.

FINALE EVENTO #90 NLH 6-MAX CHAMPIONSHIP

1 Alexandre Reard France $1,057,663

2 Stephen Chidwick United Kingdom $653,688

3 AJ Kelsall United States $443,259

4 Justin Liberto United States $306,555

5 Eli Berg United States $216,319

6 Eric Baldwin United States $155,809

Event #91: $3,000 H.O.R.S.E.

Dovremo aspettare un altra giornata per avere il campione dell’Event #91: $3,000 H.O.R.S.E visto che non si è ancora risolto tra Ryan Miller che domina con 9.3 milioni, e Leonard August più indietro a 3.9 milioni. Niente da fare per Calvin Anderson, ultimo eliminato di giornata al 3° posto, così come la Hall of Famer Barbara Enright, buttata al 4° posto. Niente da fare per un altro Hall of Famer, Todd Brunson, che chiude la sua corsa in 8° posizione.

CHIPCOUNT/PAYOUT EVENTO #91 HORSE

1-Ryan Miller 9,300,000

2-Leonard August 3,925,000

—

3-Calvin Anderson $89,169

4-Barbara Enright $62,783

5-Andrew Yeh $44,983

6-Noah Bronstein $32,807

7-Kevin Gerhart $24,363

8-Todd Brunson $18,429

9-Nick Guagenti $14,204

10-Diego Cordovez $11,159

Event #92: $1,000 No-Limit Hold’em Freezeout

Bel finale al Event #92: $1,000 No-Limit Hold’em Freezeout vinto dal canadese Kang Hyun Lee che incassa $236,741 e il primo braccialetto in carriera dopo aver battuto Eric Mizrachi, in un tornei dove abbiamo piazzato 3 italiani a premio. Il migliore è stato Giovanni Petroni che chiude la sua corsa al 33° posto per $6,816. Si ferma in 45° posizione Mustapha Kanit che incassa $4,817 e infine Iacopo Brandi che chiude al 180° posto per $1,753.

FINALE EVENTO #92 NLH FREEZEOUT

1-Kang Hyun Lee $236,741

2-Eric Mizrachi $146,335

3-Ivan Millian $106,602

4-Abdul Almagableh $78,495

5-Kane Kalas $59,429

6-Asher Conniff $43,372

7-Ricardo Nakamura $33,461

8-Vanessa Kade $25,749

9-Eider Cruz $20,041

10-Quoc Le $15,778

Event #93: $10,000 Short Deck Championship

Avevamo grandi speranze su Dario Sammartino che iniziava il day2 del Event #94: 5,000 No-Limit Hold’em (8-Handed) al 9° posto, ma non riesce a raggiungere i 16 ITM, eliminato con A-Q contro K-K di Nobuaki Sasaki. Martin Nielsen guida i 5 players left all’Event #93: $10,000 Short Deck Championship su Eric Wasserson. Partirà da molto corto l’Hall of Famer John Juanda che dovrà risalire dal 5° posto con 332K. In palio c’è una prima moneta da $270,160.

CHIPCOUNT EVENTO SHORT DECK

1 Eric Wasserson United States 1,705,000

2 Ivan Ermin Russia 743,000

3 Hong Wei Yu United States 1,596,000

4 Martin Nielsen Faroe Islands 2,007,000

5 John Juanda Indonesia 332,000

Event #94: 5,000 No-Limit Hold’em (8-Handed)

All’Event #94: 5,000 No-Limit Hold’em (8-Handed) rimangono in corsa 5 giocatori e tra loro al comando c’è un certo David Peters, un giocatore che non ha bisogno di grandi presentazioni, con decine di tornei High Roller vinti e anche 2 braccialetti WSOP. Peters va per la tripletta personale ma dovrà guardarsi dal giapponese Nozomu Shimizu. Occhio al veterano Phil Laak che riprenderà dal 11° posto sui 60 players left dove non ritroviamo italiani, anche se in questo torneo piazziamo a premio due azzurri: Gianluca Speranza 102° e Vito Branciforte che fa poco meglio al 91° per 8.815 dollari di premio a testa.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #94 NLH 8-MAX

1 David Peters United States 1,490,000

2 Nozomu Shimizu Japan 1,450,000

3 Josh Reichard United States 1,340,000

4 Yuchung Chang United States 1,275,000

5 Matthew Su United States 1,250,000

6 Rafael Reis Brazil 1,230,000

7 Harrison Ashdown United States 1,200,000

8 Alex Keating United States 1,060,000

9 Punnat Punsri Thailand 1,055,000

10 Terence Reid United States 1,055,000