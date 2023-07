WSOP 2023: i risultati degli ultimi eventi. Nessun braccialetto per l’Italia in questa edizione

WSOP 19 luglio 2023. Abbiamo sognato al Main Event con Daniel Holzner, abbiamo piazzato molti azzurri ITM, con anche qualche tavolo finale, ma non arriva nessun braccialetto in queste World Series of Poker 2023 che si avviano alla conclusione dal Horseshoe and Paris Las Vegas. Vediamo i risultati degli ultimi eventi.

WSOP 19 luglio 2023: Event #91: $3,000 H.O.R.S.E.

Dopo 4 giorni di gioco l’Event #91: $3,000 H.O.R.S.E. finisce a Ryan Miller che vince il suo secondo braccialetto in carriera, incassando anche una prima moneta da $208,460 dopo aver superato Leonard August, runner up per $128,835, un testa a testa che si era prolungato di un giorno, con August che non voleva mollare, anche se Miller partiva molto avanti e ha regolato i conti al day4.

FINALE EVENTO #91 HORSE

1 Ryan Miller United States $208,460

2 Leonard August United States $128,835

3 Calvin Anderson United States $89,169

4 Barbara Enright United States $62,783

5 Andrew Yeh United States $44,983

6 Noah Bronstein United States $32,807

7 Kevin Gerhart United States $24,363

8 Todd Brunson United States $18,429

WSOP 19 luglio 2023: Event #93: $10,000 Short Deck Championship

Martin Nielsen porta a casa l’Event #93: $10,000 Short Deck Championship laurendosi come campione di specialità, ed incassando la prima moneta da $270,160. Il giocatore delle Faroe Islands ha avuto la meglio sullo statunitense Hong Wei Yu all’head up finale. Da segnalare anche il 5° posto di John Juanda, primo eliminato al final day.

FINALE EVENTO #93 SHORT DECK CHAMPIONSHIP

1 Martin Nielsen Faroe Islands $270,160

2 Hong Wei Yu United States $167,340

3 Ivan Ermin Russia $118,037

4 Eric Wasserson United States $85,124

5 John Juanda Indonesia $62,793

6 Nobuaki Sasaki Japan $47,406

7 Chris Brewer United States $36,648

Event #94: 5,000 No-Limit Hold’em (8-Handed)

Alex Keating batte la concorrenza di 813 giocatori e porta a casa l’Event $94: $5,000 No-Limit Hold’em che gli vale un premio ricco da $701,688 mentre alo runner up cinese, Guoliang Wei, si consola con $433,662. Si ferma al 3° posto il giapponese Nozomu Shimizu mentre al 4° posto troviamo Marcello Delgrosso, che è di chiari origini italiane, ma è canadese.

FINALE EVENTO #94 NLH 8-MAX

1 Alex Keating United States $701,688

2 Guoliang Wei China $433,662

3 Nozomu Shimizu Japan $305,474

4 Marcello Delgrosso Canada $208,402

5 Alexandros Kolonias Greece $158,525

6 Josh Reichard United States $116,842

7 Christian Harder United States $87,470

8 Jason Hickey United States $66,526

Event #95: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em

Paul Berger è l’ultimo vincitore a questa edizione delle WSOP, visto che porta a casa l’Event #95: $1,000 Super Turbo No-Limit Hold’em, l’ultimo dal Horseshoe and Paris Las Vegas per questo 2023. Al Super Turbo, torneo programmato su un singolo day, hanno partecipato 1.482 giocatori per un Prize pool da $1,318,980, e in 12 ore tutto era finito, con vittoria da $212,645, superando nel testa a testa finale il brasiliano Yuri Dzivielevski che cercava il 2° braccialetto in questa edizione WSOP (il 4° in carriera), ma si ferma in 2° posizione.

Si piazzano a premio molti big: ancora John Juanda (95th – $2,316), Jen Harman (88th – $2,546), Daniel Negreanu (80th – $2,838), Jesse Sylvia (64th – $3,208), Ben Yu (45th – $4,271), Eric Froehlich (43rd – $5,028), Bryan Piccioli (11th – $13,812) e Gabriel Schroeder (10th – $13,812). Non viene riportato nemmeno un ITM azzurro, le World Series of Poker si chiudono così.

FINALE EVENTO #95 SUPER TURBO

1 Paul Berger United States $212,645

2 Yuri Dzivielevski Brazil $131,408

3 Santiago Plante Canada $95,195

4 Miguel Cardoso Portugal $69,751

5 Michael Liang United States $51,700

6 Krafton Ramsamooj Trinidad and Tobago $38,769

7 Hon Cheong Lee Hong Kong $29,417

8 Alex Zhang United States $22,589

9 Tai Cao United States $17,556