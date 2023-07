Ian Matakis WSOP POY 2023, è lui il Player of the Year secondo le World Series of Poker, battuti Shaun Deeb e Josh Arieh. Intanto Jason Clarke, alla prima partecipazione al Main Event, viene sorteggiato al seat for life e giocherà il torneo più importante del mondo per i prossimi 30 anni.

Ian Matakis WSOP POY 2023: giocatore dell’anno

Ian Matakis è uno specialista online, ma ha iniziato a farsi vedere sempre più spesso anche in eventi live, in particolare in queste WSOP dove ha raccolto la bellezza di 22 piazzamenti a premio (9 dei quali negli eventi online). Il 4 giugno ha anche vinto il braccialetto online all’evento #2 $500 NLHE Bankroll Builder e due giorni dopo ha incassato un altro tavolo finale al evento #4 $600 Ultra Deepstack dove ha chiuso 5°. A fine giugno altra grande prestazione online all’evento #65 $5.000 NLHE 6-handed dove ha chiuso al 7° posto e infine il podio del 11 luglio all’evento #82 $3.000 PLO 6-handed.

Il suo avversario principale è stato Shaun Deeb che ha tenuto vivo un testa a testa serrato fino all’ultimo. Deeb ha piazzato 23 ITM e ha anche vinto il suo 6° braccialetto in carriera, con anche un paio di 5° posti e un runner up ad un evento online.

Al terzo posto Josh Arieh che ha raccolto 19 ITM in questa edizione delle World Series of Poker, con due braccialetti vinti. Il nome di Arieh era anche tra i candidati per entrare nella Poker Hall of Fame, ma è stato battuto anche qui per un pelo, da Brian Rast.

In top-10 anche Chad Eveslage che aveva iniziato le WSOP con un incredibile doppietta vincente, per poi dissolversi. Da segnalare ovviamente Phil Hellmuth che in questa edizione ha migliorato ancora il record i braccialetti (17) che già gli apparteneva, e ha sfiorato un paio di volte anche il 18° successo.

Comparatore Poker 1 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: 20€ subito e un bonus del 300% fino a €1.091 4.8 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 4.8 Vai al Sito Recensione Bonus Benvenuto: Vip Rewards

Aggiornamento istantaneo del Livello VIP. Potrai utilizzare il Convertitore bullibet poker per trasformare i tuoi Punti in Bonus Cash. 3 Senza deposito: Nessuna Promo Con deposito: Bonus del 400% fino ad un massimo di €1200 4.5 Visita il Sito Recensione

Ian Matakis WSOP POY 2023: la classifica finale

TOP-10 WSOP POY 2023

1 Ian Matakis 5,203.89

2 Shaun Deeb 4,276.15

3 Josh Arieh 3,938.63

4 Jesse Lonis 3,865.76

5 Christopher Brewer 3,828.16

6 Michael Rodrigues Pires Santos 3,462.89

7 Chad Eveslage 3,447.63

8 Phil Hellmuth 3,072.14

9 Yuval Bronshtein 3,056.85

10 Chance Kornuth 3,042.07

Seat fo life: Jason Clark giocherà il Main Event per i prossimi 30 anni

Dei 10.043 iscritti del Main Event dei record in questa edizione delle World Series of Poker, ne è stato sorteggiato uno, per l’iniziativa degli organizzatori che hanno messo in palio il “seat for life”. Si tratta di un premio che permette ad un giocatore di partecipare Main Event delle WSOP per i prossimi 30 anni, ovvero un valore di $200.000.

Il fortunato estratto tra i partecipanti al Main è stato Jason Clarke, canadese che vanta poco meno di 170 mila dollari incassati in tornei live in carriera e che giocava per la prima volta il Main Event WSOP. Clarke ha detto che devolverà in beneficenza il 5% di tutti i premi incassati nei Main Event a cui parteciperà per i prossimi 30 anni!