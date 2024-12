Alle Bahamas si sono concluse le WSOPP, le WSOP Paradise, la serie di eventi ideata dalle World Series of Poker nel periodo pre-natalizio all’Atlantis Resort, e il Super Main Event viene vinto da Yinan Zhou ma con un grande Mustapha Kanit che chiude sul gradino basso del podio per $3,6 milioni di premio. WSOP Paradise 20 dicembre 2024.

WSOP Paradise 20 dicembre 2024: Mustapha Kanit si ferma al 3° posto

Mustapha Kanit porta avanti i colori dell’italia al $25.000 Super Main Event WSOP Paradise 2024, il torneo col garantito più alto di sempre (50 milioni di dollari), alle Bahamas, chiudendo al 3° posto per $3.600.000 di premio.

Musta finisce ai resti in una guerra di bui con Marcelo Aziz che manda i resti con 9-8 a picche e trova il call dell’azzurro con A-3 a quasi. Purtroppo un blody River con un 8 sancisce l’eliminazione di Kanit, contro il brasiliano che è stato costante per tutto il torneo, ma perde il testa a testa finale, incassando comunque $4.600.000.

Yinan Zhou vince i 6 milioni e il braccialetto

Il torneo viene vinto da Yinan Zhou che incassa l’ambito braccialetto ma anche una prima moneta da 6 milioni in un tavolo finale spettacolare dove era in corsa anche Liv Boeree che però si arrende al 4° posto per $2.800.000.

In gioco c’era anche il poker pro australiano Michael Addamo che tra l’altro iniziava da super chipleader il tavolo finale, ma non va oltre il 5° posto per $1.650.000, e alle sue spalle uno dei torneisti più vincenti e forti di sempre, Justin Bonomo, per $1.300.000.

Finale Super Main Event WSOP Paradise

1 Yinan Zhou China $6,000,000

2 Marcelo Aziz Brazil $4,600,000

3 Mustapha Kanit Italy $3,600,000

4 Liv Boeree United Kingdom $2,800,000

5 Christopher Nguyen Austria $2,100,000

6 Michael Addamo Australia $1,650,000

7 Justin Bonomo United States $1,300,000

8 Vadzim Lipauka Belarus $1,000,000

9 Georg Lehmann Germany $750,000

Gli altri tornei in gioco alle Bahamas

Vediamo anche come stanno andando gli altri eventi di contorno al Super Main Event, in corso all’Atlantic Resort alle Bahamas.

$10,000 GGMillion$ NLH Championship: italiani out

All’evento #12 $10,000 GGMillion$ NLH Championship, dopo due lunghe giornate di gioco, abbiamo ancora 46 players left sui 532 partecipanti che hanno prodotto un montepremi da $5,320,000, con una prima moneta da $807,430, un torneo al quale avevano partecipato anche gli azzurri Dario Sammartino e Gaspare Sposato, ma senza fortuna.

Fortuna che invece ha baciato Taylor von Kriegenbergh che con 4.3 milioni stacca tutti nel chipcount, col tedesco Fabian Niederreiter al 2° posto, ma staccato di un milione in chips. A completare il podio virtuale troviamo Jesse Lonis con 2.5 milioni.

TOP-CHICOUNT 10K GGMILLIONS

1- Taylor von Kriegenberg 4.360.000

2- Fabian Niederreiter 3.345.000

3- Jesse Lonis 2.520.000

4- Ahn Do 2.220.000

5- Marc Rivera 2.065.000

6- Arthur Conan 1.905.000

7- Rui Neves 1.900.000

8- Matthew McEwan 1.705.000

9- Colby Covington 1.565.000

10- Jordan Glazers 1.555.0000

L’austriaco Tom Fuchs vince il 50K High Roller

Va in archivio il $50,000 No-Limit Hold’em High Roller, torneo da 130 entries per un prizepool da $6,500,000 e una prima moneta da $1,292,000 che finisce nelle tasche di Tom Fuchs, per l’austriaco, che ha battuto il sudcoreano Moonho Seo nel testa a testa finale, si tratta del primo braccialetto WSOP in carriera.

Austria protagonista visto che sul podio, al 3° posto, c’è anche Thomas Muehloecker che incassa un premio da $768,170. Niente da fare per la stella tedesca Fedor Holz che si arrende al 6° posto, ma si consola comunque con un premio da $352,210.

FINALE 50K HR

1- Tom Fuchs $1,292,000

2- Moonho Seo $996,200

3- Thomas Muehloecker $768,170

4- Leonard Maue $592.340

5- James Hopkins $456.760

6- Fedor Holz $352.210

7- Felipe Boianovsky $271.590

8- Santos Suvarna $209.420

9- Punnat Punsri $161.480

Felipe Ketzer al comando del Super Saver $1,000,000 Invitational. La Francesca è in gioco

Si è giocato anche il day1 dell’evento #14 della kermesse delle World Series of Poker alle Bahamas, il Super Saver $1,000,000 Invitational da 487 entries per un montepremi da $970,000 e una prima moneta da 200K precisi, che sono rimasti in 24 a giocarsi, con Felipe Ketzer al comando con 1.1 milioni in gettoni, col brasiliano che si lascia alle spalle l’inglese Matthew Belcher e il canadese Xing He, entrambi poco sopra al milione in chips.

Molto bene anche Michele Lawson, la giocatrice americana già vincitrice di un braccialetto WSOP, che riprenderà la sua corsa dal 5° posto, poco avanti al tedesco Christopher Vogelsang. Anche qui segnalati in gioco, ma out, Gaspare Sposato e Dario Sammartino, mentre viene dato ancora in gioco Alessio La Francesca che con 350K riprenderà dal 16° posto, anche se saremo più precisi nell’aggiornamento di domani su questo torneo.

TOP-10 CHIPCOUNT

1- Felipe Ketzer 1.140.000

2- Matthew Belcher 1.080.000

3- Xing He 1.010.000

4- Arunas Sapitavicius 815.000

5- Michele Lawson 755.000

6- Christopher Vogelsang 710.000

7- Michael Malm 525.000

8- Javan Kenjic 480.000

9- Matas Cikinas 405.000

10- Christopher Hunichen 390.000