WSOPE 2022 The Opener Day2. Sono sei gli azzurri che passano all’ultimo giorno del The Opener, il torneo che ha aperto le World Series of Poker Europe a Rozvadov dove è iniziato anche il torneo di PLO e anche qui gli italiani si stanno comportando bene, specialmente Biagio Morciano (in foto) che è chipleader del day1B.

WSOPE 2022 The Opener Day2: Sei italiani all’ultimo atto

Al King’s Casinò di Rozvadov in Repubblica Ceca continuano le World Series of Poker Europe e si è arrivati al final day del €350 The Opener da mezzo milione garantito, un prizepool arrivato a 734.359 euro grazie alla bellezza di 2,454 entries (369 ITM e prima moneta da €95.670).

Il day2 iniziava con 55 azzurri ancora in corsa, 49 vengono eliminati, ma in 6 approdano alla fase finale del torneo tra i 24 players left e con un premio minimo di 3.626 euro già in tasca. Il migliore dei nostri è Gennaro Proscia con 3.7 milioni, e solo il francese Clement Cure fa poco meglio con 3.830.000 gettoni.

Molto bene anche Fabio Peluso in 3° posizione e Carlo Savinelli che riprenderà col 6° stack più ampio. In top-10 anche Alessandro Pagliuso mentre più indietro abbiamo Simone Andrian e Gianluca Cammarata che già in passato alle WSOP Circuit qui a Rozvadov si erano messi in mostra.

WSOPE 2022 The Opener Day2: Chipcount

TOP-10 THE OPENER

Clement Henry Cure France 3830000

Gennaro Proscia Italy 3750000

Fabio Peluso Italy 3450000

Kevin Fluegel Germany 3450000

Stefan Vogt Germany 3410000

Carlo Savinelli Italy 2860000

Alessandro Pagliuso Italy 2805000

Dennis Wilke Germany 2745000

Markus Holger Weiss Germany 2700000

Miroslav Navratil Czech Republic 2470000

Biagio Morciano al comando del PLO

Si sta giocando anche l’evento €550 Pot Limit Omaha con 200K garantiti. Abbiamo 5 italiani che superano il day1B. Il giorno prima, nel day1, solo Michele Comi aveva passato il taglio, e pure da ultimo nel chipcount. Questa volta le cose vanno decisamente meglio, non solo come numeri di italiani passati, ma anche come stack visto che il chipleader è Biagio Morciano che con 524K stacca anche il 2° in classifica, Harald Casagrande con 470K.

Molto bene anche Demetrio Caminita in top-10 e si rivede anche uno dei più grandi esperti della variante a 5 carte in Italia, Dario Alioto. Il siciliano passa con 155K. Completano il quadro azzurro Claudio Di Giacomo (90.000) e Lorenzo Laganà (84.000).

TOP-10 CHIPCOUNT PLO

La top 10 del count

Biagio Morciano Italy 542500

Harald Casagrande Austria 470000

Stanislav Halatenko Ukraine 353500

Bernhard Haider Austria 350000

Ladislav Pospisil Czech Republic 347500

Quirin Alexander Zech Germany 339500

Volodymyr Kokoulin Ukraine 323000

Martin Almaas Norway 318500

Gal Zalman Shina Israel 298000

Helmut Phung Germany 297000