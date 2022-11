WSOP 2022 The Opener a Peluso. Al King’s Resort di Rozvadov continuano le World Series of Poker Europe che si aprono alla grande per i colori azzurri con la vittoria di Fabio Peluso (foto King’s) su Carlo Savinelli all’evento #1, il The Opener.

WSOP 2022 The Opener a Peluso: heads up tutto italiano

Tripudio italiano al final table al 350€ Opener Event delle WSOPE 2022 con 4 azzurri. Eliminati solo Alessandro Pagliuso 15° e Gianluca Cammarata 11°. Al comando del chipcount c’è Dennis Wilke che però viene eliminato al 5° posto, subito dopo Gennaro Proscia al 6° posto. Il primo eliminato del tavolo finale è però un altro azzurro, Simone Andrian.

Una volta eliminato il terzo incomodo tedesco, Stefan Vogt, l’head up finale è tutto azzurro, con Carlo Savinelli avanti a 31,6 milioni in chips contro i 17,5 milioni di Fabio Peluso che alla fine rimonta e porta a casa braccialetto e prima moneta da €95.670 mentre al “Sindaco di Maddaloni” vanno €59.032.

Grande colpo per Peluso, giocatore originario di San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, in Puglia, che ha superato i $450.000 di vincite in carriera ed è conosciuto online col nickname di backdoorAK, vincitore anche di un Main Event Carnival Series qualche mese fa.

WSOP 2022 The Opener a Peluso: il final table

1- Fabio Peluso €95.670

2- Carlo Savinelli €59.032

3- Stefan Vogt €43.813

4- Kevin Fluegel €32.801

5- Dennis Wilke €23.773

6- Gennaro Proscia €18.875

7- Mirslav Navralti €14.509

8- Simone Andrian €11.254

Gli altri tornei delle World Series of Poker Europe

Andiamo a vedere anche il finale dell’evento #2, il 550€ PLO 8-max dove avevamo Biagio Morciano ancora in corsa, anche se l’italiano in questo caso non è andato oltre il 12° posto per €2.604 di premio. Il braccialetto e la prima moneta da €55.132 vanno al tedesco Helmuth Phung.

RISULTATI EVENTO #2

1 Helmut Phung Germany € 55.132

2 Martin Almaas Norway € 34.051

3 Pascal Foged Germany € 23.848

4 Jakob Madsen Denmark € 16.987

5 Gregory Michael Olivier Sellam France € 12.310

6 Andreas Zampas Greece € 9.078

7 Bartlomiej Waldemar Staszczak Poland € 6.815

8 Misel Bosancic Bosnia and Herzegovina € 5.210

9 Martin Kabrhel Czech Republic € 4.057

Si sono giocati anche i primi due flight al €1.350 Mini Main Event e in tutto sono 23 gli azzurri che passano al day 2 (già a premio), in attesa del day1C di oggi. Al day 1a avevano partecipato in 352, con 53 qualificati e Luca Troisi migliore degli azzurri.

CHIPCOUNT ITALIANO DAY1-A

Luca Troisi 1.794.000

Italo Raillo 1.135.000

Paolo Erriques 902.000

Giovanni Emanuele Palma 675.000

Andrea Piazza 487.000

Vittorio Placido Arma Maugini 390.000

Michael Richie Mitrione 327.000

Fabrizio D Agostino 256.000

Alfredo Cuti 212.000

Al Day1B altri 439 entries e 66 players left. Qui tra i 14 italiani a passare il taglio il migliore è Antonio Scalzi, davanti ad Andrea Ricci.

CHIPCOUNT ITALIANO DAY1-B

Antonio Scalzi 1.064.000

Andrea Ricci 666.000

Giuseppe Positano 664.000

Alessandro Pagliuso 640.000

Emanuele De Lemmi 551.000

Ettore Ricci 515.000

Salvatore Amitrano 492.000

Daniele De Feo 408.000

Enrico Bove 396.000

Giovanni Nava 361.000

Simone Andrian 352.000

Fabio Peluso 332.000

Nicola Bonù 263.000

Stefano Garbarino 184.000

Chiudiamo con l’aggiornamento dall’evento #4 €2.000 Pot Limit Omaha con 221 giocatori iscritti. Tra i 57 players left c’è anche il nostro specialista, Dario Alioto che ha imbustato 341K mentre il chipleader Farid Jattin ha 576K.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #4

Farid Jattin United States 576000

Rachid El Yaacoubi France 502000

Yasuhiro Waki Japan 500000

Denys Fedorenko Ukraine 427000

Grzegorz Derkowski Germany 385000

Oswin Ziegelbecker Austria 380000

Yan Shing Tsang China 374000

Bernd Christian Gleissner Germany 353000

Dario Alioto Italy 341000

Tomasz Pawel Gluszko Poland 307000