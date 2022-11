WSOPE 7 novembre 2022. Vediamo gli ultimi risultati dal King’s Casinò di Rozvadov. Niente da fare per de Lemmi al Mini Main. 3 italiani sognano al The Colossus e altri 3 sono in corsa al PLO assieme a Daniel Negreanu.

WSOPE 7 novembre 2022: Ilija Savevski vince il Mini Main

Ci eravamo lasciati venerdì col day2 del Mini Main Event e un italiano in corsa al final day, Emanuele de Lemmi che viene eliminato in 8° posizione da Stefan Schoss, col tedesco che andrà fino in fondo all’head up con Ilija Savevski. La vittoria va al macedone che incassa una ricca prima moneta da €245,319 + un ticket da 10.350€ per il WSOPE Main Event che viene vinto dai primi 12 classificati, quindi anche da De Lemmi che incassa anche €27,109.

FINAL TABLE MINI MAIN

1 Ilija Savevski Macedonia €245,319

2 Stefan Schoss Germany €151,554

3 Dennis Magro Germany €110,686

4 Peter Kamaras Hungary €81,716

5 Jochen Kaiser Germany €60,990

6 Yunho Choi South Korea €46,027

7 Braz Borges Fagundes Junior Portugal €35,124

8 Emanuele de Lemmi Italy €27,109

9 Clement Cure France €21,162

WSOPE 7 novembre 2022: 15 players left al Colossus

Siamo all’epilogo anche per il €550 The Colossus che ha richiamato 2.982 giocatori. In 360 si sono affrontati nella seconda giornata, con ben 61 azzurri in corsa per un montepremi di 1.416.450 euro e una prima moneta da sogno (€170.568).

La lunghissima giornata termina con 15 players left e tra loro 3 azzurri: Demetrio Caminita è il migliore con 4.230.000 chips seguito da Luca Marchetti con 2.465.000 gettoni mentre Saverio Rizzello ha imbustato 2 milioni. Ancora un piazzamento per Emanuele De Lemmi che chiude al 18° posto. Poco prima era uscito anche Fabio Peluso che ha già vinto il braccialetto del primo evento WSOPE 2022.

Il chipleader in fuga è Lubos Laska con 11 milioni, con Florin Adrian Bilan secondo ma staccato con 7.2 milioni. Completa il podio Victor Daniel Arnautu con 6.9 milioni.

CHIPCOUNT THE COLOSSUS

1 Lubos Laska Slovakia 11,125,000

2 Florin Adrian Bilan Romania 7,230,000

3 Victor Daniel Arnautu Romania 6,965,000

4 Patrik Zidek Czech Republic 6,800,000

5 Nino Junior Pansier Netherlands 6,510,000

6 Jason Dewayne Wheeler United States 6,495,000

7 Yann Laurent Frederic Lormel France 5,375,000

8 Demetrio Caminita Italy 4,230,000

9 Samir Boudeliou France 4,020,000

10 Ismet Oral Turkey 3,920,000

11 De Han Kim Korea, Republic of 3,075,000

12 Ihor Kaliahin Ukraine 2,470,000

13 Luca Marchetti Italy 2,465,000

14 Andras Balogh Hungary 2,120,000

15 Saverio Rizzello Italy 2,000,000

Tre azzurri anche al PLO e c’è anche Negreanu

Si sta giocando anche l’evento #6 €5.000 Pot Limit Omaha che richiama 223 giocatori per un montepremi di 1.006.287 euro che sarà diviso dai migliori 34 ITM con un premio minimo di 8.185 euro e una prima moneta da €247.288.

In 52 giocatori passano al day2 con Jan Peter Alfred Jachtmann chipleader. In top-10 c’è anche Daniel Negreanu che inizia a scaldarsi per gli eventi più importanti. Sono 3 gli azzurri a passare il taglio: Massimiliano Zanasi (il migliore degli italiani con 605.000 gettoni), Matteo Di Persio (vicino alla top-10 con 470.000 chips) e Giorgio Montebelli (230,000 unità).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1 PLO

1 Jan Peter Alfred Jachtmann Germany 1,344,000

2 Pavel Binar Czech Republic 1,102,000

3 Roman Verenko Ukraine 971,000

4 Eran Dov Carmi Israel 968,000

5 Omar Francisco Eljach Huang Sweden 864,000

6 Thomer Pidun Germany 815,000

7 Daniel Dvoress Canada 723,000

8 Shaun Kristopher Deeb United States 707,000

9 Farid D Jattin United States 659,000

10 Daniel Negreanu United States 626,000