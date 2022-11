WSOPE 10 novembre 2022. Al King’s Casino è il giorno di Max Kruse (courtesy WSOP.com & Tomas Stacha), attaccante tedesco del Wolfsburg che approfitta di un infortunio per venire a giocare il 6-max vincendo il braccialetto. Giuliano Bendinelli si ferma al 5° posto dello Short Deck vinto da Emil Bise. 2 italiani (Giorgio Montebelli e Dario Alioto) tra i 21 players left al 8 Game.

WSOPE 10 novembre 2022: bomber di razza al 6-max

Si è concluso l’evento #7 delle WSOPE 2022, un 1.650€ NLHE 6-handed, quello che lo scorso anno era stato vinto dal nostro Simone Adrian. A succedere all’azzurro è un bomber tedesco nel vero senso della parola, Max Kruse, professione calciatore, ma abilissimo anche al tavolo da gioco visto che ha portato a casa assieme al premio da €134,152.

L’attaccante in forza al Wolfsburg (ma fermo da settembre per un problema muscolare) ha superato il francese Dorian Melchers all’head up finale, e ha dichiarato che in futuro, finita la carriera di calciatore (ha 35 anni) potrebbe buttarsi nel poker.

FINAL TABLE EVENTO #7

1 Max Kruse Germany €134,152

2 Dorian Melchers France €87,059

3 Farid Jattin Colombia €63,874

4 Leonid Yanovski Isreal €38,010

5 Orhan Sen Germany €27,482

6 Nacho Barbero Argentina €20,236

WSOPE 10 novembre 2022: Short Deck, Emil Bise torna a vincere. Bendinelli 5°

Si è concluso anche l’evento #9 €2.200 Short Deck vinto da Emil Bise che dopo 2 anelli del WSOP Circuit, si mette al polso anche il braccialetto oltre a €49.521 di premio dopo aver superato il giocatore di casa, Jakub Koleckar, al testa a testa finale, poi abbiamo il brasiliano Felipe Ramos a completare il podio.

La giornata riprendeva con 3 italiani su 15 players left. Lo short stack Pasquale Fiorillo tenta la rimonta ma si arrende4 al 12° posto e poco dopo tocca a Roberto Tassi eliminato al 10° posto con 9-9 contro A-8 Helmut Phung (vincitore dell’evento #2) che trova un trips di 8 ed elimina l’azzurro e che arriverà poi al 4° posto finale. L’ultimo italiano ad arrendersi è Giuliano Bendinelli che chiude però la sua corsa al 5° posto per €11.278

FINAL TABLE EVENTO #8

1 Emil Bise Svizzera € 49.521

2 Jakub Koleckar Repubblica Ceca € 30.602

3 Felipe Ramos Brasile € 21.416

4 Helmut Phung Germania € 15.351

5 Giuliano Bendinelli Italia € 11.278

6 Simeone Tsonev Bulgaria € 8.498

7 Tom Orpaz Israele € 6.570

Giorgio Montebelli e Dario Alioto in corsa all’8-Game

Chiudiamo con l’evento #10 €2.000 8-Game per i grandi specialisti delle varianti, e tra loro ci sono anche diversi azzurri in gioco su 102 entries. Non ce la fanno Max Pescatori, Danilo Donnini, Maurizio Melara e Davide Suriano che vengono eliminati durante il day1 che invece premia un big mondiale come Shaun Deeb che chiude chipleader tra i 21 players left che si ritroveranno oggi per il secondo giorno di torneo.

Passano due italiani. Giorgio Montebelli e Dario Alioto. Montebelli è quello messo meglio con 262K chips che gli permetteranno di riprendere la sua corsa dal 9° posto, per un giocatore ormai presenza fissa anche nei tornei Mixed. Poco più indietro Dario Alioto al 13° posto con 214K. Il siciliano è molto attivo a queste WSOPE, ha già fatto alcuni piazzamenti e non dobbiamo certo spiegare noi il valore di Alioto, specialmente nelle varianti. Attenzione anche a Daniel Negreanu che però dovrà rimontare dal terzultimo posto nel chipcount:

CHIPCOUNT EVENTO #10

1 Shaun Kristopher Deeb United States 411000

2 Yuval Moshe Bronshtein United States 399000

3 Philipp Krieger Germany 392000

4 Paul Francois Tedeschi France 386000

5 Julien Alexandre Jules Sitbon France 384000

6 Jose Ignacio Barbero Argentina 383500

7 Yan Shing Tsang China 343500

8 Israel Bulut Germany 289000

9 Giorgio Montebelli Italy 262000

10 Symeon Alexandridis Greece 231500

11 Roman Verenko Ukraine 224000

12 Oleksii Kovalchuk Ukraine 215500

13 Dario Alioto Italy 214000

14 Julien Joseph Rene Martini France 209000

15 Thomer Pidun Germany 158500

16 Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 156500

17 Didier Rabl Switzerland 130500

18 Stanislav Youriev Parkhomenko Bulgaria 129000

19 Daniel Negreanu United States 78000

20 Allen L Kessler United States 43500

21 Blaz Zerjav Slovenia 20000