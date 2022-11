WSOPE 14 novembre 2022, al King’s Casino di Rozvadov continua il Main Event delle World Series of Poker Europe e al termine del day2 abbiamo ancora 12 italiani in corsa per l’ambito braccialetto e la ricca prima moneta. Nicola Angelini il migliore, ma c’è anche Fabio Peluso (foto by Wsop.com).

WSOPE 14 novembre 2022: Main Event da record

763 iscritti sono un record per il €10.350 Main Event alle WSOPE 2022, con con 166 giocatori che accedono al day 3 quando scoppierà anche la bolla (115 gli ITM). Stracciato il garantito da 5 milioni visto che il montepremi è così arrivato a 7.248.500 euro.

Al comando del chipcount c’è il portoghese Goncalo Emanuel Pereira che guarda tutti dall’alto con 1.7 milioni in chips, mentre in 2° posizione c’è il tedesco Marco Slacanac (1.6 milioni), e poco più indietro una coppia di francesi, Safwane Anwar ed Alexandre Marie Reard.

Ci sono altri volti noti che passano il day2 più indietro nel chipcount: Shaun Deeb (806.000), Jessica Teusl (746.000), Nacho Barbero (651.000), Barny Boartman (569.000), Orpen Kisacikoglu (556.000), Aaron Mermelstein (450.000) e Benny Glaser (396.000).

TOP-10 CHIPCOUNT MAIN EVENT DAY2

1. Goncalo Peres – 1,762,000

2. Marco Slacanac – 1,615,000

3. Safwani Bahri – 1,371,000

4. Alexandre Reard – 1,295,000

5. Anton Morgenstern – 1,150,000

6. Boris Kolev – 1,055,000

7. Abd El Ghanim – 1,047,000

8. Vlada Stojanovic – 1,037,000

9. Shachar Haram – 995,000

10. Nicola Angelini – 984,000

WSOPE 14 novembre 2022: e gli italiani?

Tranquilli, ci sono anche 12 azzurri ancora in corsa per il sogno, e tra loro Nicola Angelini ha fatto la voce grossa imbustando quasi 1 milione di gettoni che gli valgono il 10° posto nel chicpount. Molto bene Davide Suriano e anche il vincitore dello Shark Bay San Marino, Andrea Shehadeh, che si conferma in grande forma.

Fabio Peluso un braccialetto lo ha già portato a casa a queste WSOPE, ora punta a quello più pregiato del Main Event e riprenderà come 4° miglior azzurro. Un altro che ha già un titolo WSOPE vinto qui lo scorso anno è Simone Andrian che è in corsa, anche se più corto, così come il campione EPT Barcellona, Giuliano Bendinelli. Il vero short stack alla ripresa del day3 sarà però Fabrizio D’Agostino rimasto con meno di 20 mila chips.

CHIPCOUNT AZZURRO MAIN EVENT

Nicola Angelini 984.000

Davide Suriano 742.000

Luigi Andrea Shehadeh 524.000

Fabio Peluso 483.000

Natale Allegra 360.000

Giuseppe Zarbo 328.000

Simone Andrian 310.000

Giuliano Bendinelli 309.000

Giovanni Petroni 219.000

Giovanni Giudice 102.000

Gennaro Nevano 92.000

Fabrizio D’Agostino 19.000

7 italiani in corsa anche al Mixed NLH-PLO

Si sta giocando anche l’evento #13 €1.650 Mixed NLH-PLO, il terzultimo torneo delle WSOPE a Rozvadov. Gli iscritti sono stati 251 per un prizepool da €357.675. In 61 passano al day 2 (al momento non si sanno ancora ITM e dettagli dei premi).

Tra loro 7 italiani. Spiccano le prestazioni di Simone Demasi e Marco Di Persio entrambi in top ten, rispettivamente con 292.000 e 263.000 chips, ma resiste anche Dario Alioto. Il chipleader è il tedesco Noah Fischer.

TOP-10 CHIPCOUNT EVENTO #13

1 Noah Fischer Germany 668,000

2 Yehuda Cohen Israel 526,500

3 Farid D Jattin United States 370,500

4 Said Hossein Madani Germany 322,000

5 Yaïr Van Ruiten Netherlands 313,000

6 Mikolaj Robert Zawadzki Poland 300,000

7 Ioannis Angelou Konstas Greece 297,500

8 Simone Demasi Italy 292,000

9 Samin Mehrens Germany 292,000

10 Marco Di Persio Italy 263,000

CHIPCOUNT AZZURRO EVENTO #13

Simone Demasi 292.000

Marco Di Persio 263.000

Jelka Andelic 236.500

Eros Calderone 176.000

Sergio Benso 149.000

Dario Alioto 127.000

Francesco Rinaldi 100.500