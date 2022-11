WSOPE 16 novembre 2022, va in archivio anche il day4 del €10.350 Main Event alle World Series of Poker Europe in corso al King’s Casino di Rozvadov. Niente da fare per Simone Andrian al main event che arriva al final table con un super Shaun Deeb (in foto courtesy by Wsop.com).

WSOPE 16 novembre 2022: Shaun Deeb domina verso il final table

Vediamo come è andato il day4 del €10.350 Main Event WSOPE, un evento record da 763 entries per una prima moneta da 1.380.129 euro. Ieri ripartivano in 42 players left, ultimo dei quali proprio Simone Andrian a cui non riesce la miracolosa rimonta, ed esce al 39° posto per 33.820 euro di premio.

Tra gli altri eliminati noti ci sono anche: Tobias Peters (42°), Quoc Nguyen (37°), Tom Bedell (34°), Sebastian Langrock (33°), Vlad Darie (32°), Boris Kolev (26°), Milos Petakovic (20°), Michael Huber (19°), Daniel Menger (13°).

A 9 players left si ferma un altro big, Tim Adams, eliminato da Omar Eljach. Per il pro canadese ci sono comunque €108.000 di premio a consolarlo.

Chi invece è ancora in corsa e punta al braccialetto è uno dei torneisti più vincenti e noti negli Stati Uniti (e non solo), Shaun Deeb che nella giornata di ieri ha martellato imbustando la bellezza di 16.5 milioni in chips, ma c’è chi ha fatto meglio, Omar Eljach che ripartirà chipleader del final table con 19.4 milioni. I due staccano nettamente tutti visto che in 3° posizione Jonathan Pastore è staccato sotto ai 10 milioni in gettoni.

CHIPCOUNT FINAL TABLE MAIN EVENT

1st: Omar Eljach – 19,480,000

2nd: Shaun Deeb – 16,580,000

3rd: Jonathan Pastore – 9,925,000

4th: Paul Covaciu – 9,125,000

5th: Barny Boatman – 7,730,000

6th: Vladas Tamasauskas – 5,950,000

7th: Alexandre Reard – 5,300,000

8th: Armin Rezaei – 2,205,000

Ultimo braccialetto all’Ucraina, vince Andriy Lyubovetskiy su Kovalchuk

Si è giocato anche l’ultimo torneo della kermesse, l’evento #15 €1.000 Turbo Freezeout che ha visto un dominio Ucraino. Sono infatti i connazionali Andriy Lyubovetskiy ed Oleksii Kovalchuk a giocarsi il testa a testa finale, con Kovalchuk che ha già vinto un braccialetto in questa edizione delle WSOPE, ma Lyubovetskiy gli toglie la soddisfazione della doppietta andando a vincere torneo e prima moneta da €45,606.

Tra i 211 iscritti che hanno formato un prizepool da 182.409 euro, c’erano anche diversi italiani a caccia del braccialetto finale, come Fabio Peluso che aveva aperto le WSOPE vincendo l’evento 1, e vincere anche il 15 sarebbe stata una perfetta chiusura del cerchio. Peluso si è battuto alla grande fino al tavolo finale, ma è uscito in 9° posizione per quasi €3.500 di premio.

L’ultimo dei nostri ad arrendersi è Edolo Ghirelli che si ferma in 4° posizione incassando €13,565 di premio.

FINAL TABLE EVENTO #15

1. Andrey Lyubovetskiy – €45,606

2. Oleksii Kovalchuk – €28,178

3. Mehdi Chaoui Roqai – €19,304

4. Edolo Ghirelli – €13,565

5. Benjamin Stiefel – €9,783

6. Johan Guilbert – €7,246

7. Martin Kabrhel – €5,517

8. Thore Kunze – €4,320

9. Fabio Peluso – €3,482