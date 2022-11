WSOPE 17 novembre 2022, si è concluso il €10.350 Main Event alle World Series of Poker Europe a Rozvadov in Repubblica Ceca. Il campione è Omar Eljach (in foto courtesy by Wsop.com) che batte Jonathan Pastore all’heads up finale. Terzo posto per Shaun Deeb.

WSOPE 17 novembre 2022: Omar Eljach campione del Main Event

La giornata dal King’s Casino di Rozvadov era di quelle importanti, si giocava il final table del €10.350 Main Event WSOP 2022 che ha rappresentato un record nel vecchio continente con i suoi 736 iscritti. Alla fine il migliore è Omar Eljach che porta a casa la ricca prima moneta da €1,380,129 dopo aver superato Jonathan Pastore all’heads up finale. Il runner up si accontenta di €852,949.

Niente da fare per il giocatore più atteso, Shaun Deeb, che chiude al 3° posto per €607,531. La stella americana non riesce a migliorare il suo già incredibile palmares che conta 5 braccialetti WSOP e altri svariati tornei vinti in giro per il mondo. Questa volta deve arrendersi allo svedese Eljach e a Pastore, chiudendo sul gradino basso del podio.

Risultati Final Table Main Event WSOPE 2022

1st place: Omar Eljach – €1,380,129

2nd place: Jonathan Pastore – €852,949

3rd place: Shaun Deeb – €607,531

4th place: Vladas Tamasauskas – €438,978

5th place: Paul Covaciu – €321,838

6th place: Armin Rezaei – €239,466

7th place: Barny Boatman – €180,867

8th place: Alexandre Reard – €138,702

9th place: Timothy Adams – €108,024