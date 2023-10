Poker Live 26 ottobre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov sono iniziate ufficialmente le WSOPE 2023 con il primo side event da €350 di Buy-in e la bellezza di 1 milione garantito nel prizepool. Intanto a Montecarlo continuano le Triton Series con Elton Tsang fortunato chipleader al primo tavolo finale della ricca kermesse di tornei di poker milionari.

Poker Live 26 ottobre 2023: Al King’s iniziano le WSOPE 2023

Al King’s Casino di Rozvadov iniziano i primi side event della grande kermesse delle World Series of Poker, col Tour europeo WSOPE 2023 che è iniziato con il €350 NLH Opener che garantisce 1 milione di euro di montepremi. Al Day1A (il primo dei quattro flight iniziali) hanno partecipato in 200 e in 30 sono ITM, ovvero il 15% degli iscritti che saranno già a premio ad inizio day 2 per un minimo di €555.

In verità al day2 da questo primo flight ritroveremo solo 18 giocatori, con il tedesco ReneMastermix chipleader a 458.000 gettoni, sul belga Tawfik Samih e poi un altro tedesco a completare il podio momentaneo (come sempre sono tanti i tedeschi al King’s, e ne abbiamo ben 6 nella top-10 del chipcount). Non si segnalano italiani al momento.

Poker Live 26 ottobre 2023: Top 10 chipcount WSOPE

Triton Series Montecarlo: final table con Elton Tsang chipleader

Nel Principato continuano le Triton Series al via con il $200.000 NLH Invitational che ha richiamato 79 giocatori per un montepremi di 14.600.000 dollari (prima moneta da $3.870.000, andranno a premio in 13 per un minimo da 300K). Nella giornata di ieri, al day 2, hanno ripreso in 49 giocatori. Tra i primi eliminati Phil Ivey che parte avanti con Q-Q contro Elton Tsang che con 8-8 trova il set al River, un bloody River che elimina Ivey e lancia Tsang che chiuderà la giornata come chipleader.

Ancora Tsang protagonista fortunato a chiudere la giornata con l’eliminazione di Juan Pardo ai resti con A-K contro A-Q di Tsuang che trova una Q al flop. Nella giornata di ieri abbiamo perso altri giocatori importanti come: David Yan (13°), Murray Williams (12°), Isaac Haxton (11°) e Paul Puha (10°). E’ ancora della partita Dan Smith che con 3.5 milioni in chips è molto vicino a Tsang. Più indietro c’è Fedor Holz che è sempre pericoloso in questi eventi importanti, e ritroviamo anche Haralabos Voulgaris, noto scommettitore e pokerista, che riprenderà dal 8° posto.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

1 Elton Tsang 3.690.000

2 Dan Smith 3.585.000

3 Alexander Shelukhin 3.280.000

4 Jean Noel Thorel 2.735.000

5 Danny Tang 2.370.000

6 Mario Mosbock 1.995.000

7 Fedor Holz 1.750.000

8 Haralabos Voulgaris 1.505.000

9 Ilkin Garibli 970.000