WSOPE 30 ottobre 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal King’s Casino di Rozvadov dove si stanno giocando i primi Side event delle World Series of Poker Europe, in preparazione all’atteso e ricco Main Event, ma prima c’è il Mini Main da 2 milioni di euro garantiti. Intanto Pezzarossa e Voodimello (in foto di repertorio PIW) sono in corsa all’Opener.

WSOPE 30 ottobre 2023: €350 The Opener NLH €1.000.000 GTD

Il day 2 del €350 The Opener NLH €1.000.000 GTD riprendeva con 380 players left, 29 dei quali italiani. Al termine della giornata rimangono in corsa solo 23 giocatori, e tra loro 2 italiani. Il migliore è Stefano Pezzarossa che riprenderà con 4.265.000 gettoni mentre Alessandro “Voodimello” De Michele è più corto a 1.6 milioni.

Tutti e 23 i giocatori hanno già in tasca un premio minimo da €3.700 ma tutti puntano al bracciale e alla prima moneta da €110.000 (i primi 12 classificati si portano a casa anche il ticket da €10.350 per il Main Event WSOPE 2023). Al comando del chipcount troviamo il rumeno Stefan Drusca con quasi 7 milioni in gettoni.

Top-10 Chipcount opener

WSOPE 30 ottobre 2023: €550 PLO 8-Max

Continua anche l’evento #2, il €550 PLO 8-Max che dopo i primi due flight chiude le registrazioni con 719 iscritti per un montepremi di €341.252. In 109 passano al day2 e tra loro troviamo sei azzurri. Spicca senza dubbio il nome dello specialista della variante a quattro carte, Dario Alioto, che ha imbustato 147.000 gettoni, anche se il migliore è Stefano Moi con 310K.

CHIPCOUNT AZZURRO

Stefano Moi 310.500

Angelo Riccio 248.000

Martino Cito 235.000

Dario Alioto 147.000

BS 82.500

Daniele Sacchi 78.500

WSOPE 30 ottobre 2023: €1.350 Mini Main Event

E’ iniziato anche l’evento #3, il €1.350 Mini Main Event con 2 milioni di euro garantiti. Il day1a ha contato 260 entries e in 66 hanno passato il taglio. Tra loro ci sono 11 azzurri con Cristiano Viali come migliore con 869K, seguito da Francesco Delfoco. Anche qui ci sono 14 ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023.

CHIPCOUNT AZZURRO

Cristiano Viali 869.000

Francesco Delfoco 650.000

Paolo Concetti 594.000

Armando Scognamiglio 514.000

Feliciano Rosano 466.000

Luca Quarto 419.000

Giovanni Giudice 414.000

Francesco Di Paola 360.000

Guodong Yang 333.000

Nicola D’Anselmo 246.000

Alessandro Pezzoli 198.000