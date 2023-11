WSOPE 2 novembre 2023. Vediamo gli ultimi aggiornamenti dal King’s Casino di Rozvadov dove continuano le World Series of Poker Europe. Dario Alioto, 16 anni dopo il trionfo di Londra, sfiora il braccialetto al 2K PLO, fermandosi solo all’head up finale contro il giapponese Hok You Lee (in foto by King’s Resort). Intanto continua il Mini Main Event con tanti azzurri, e anche il Colossus.

WSOPE 2 novembre 2023: Dario Alioto ad un passo dal braccialetto

Dario Alioto è uno dei più riconosciuti specialisti di Omaha in Italia e 16 anni fa alle WSOPE di Londra vinse il braccialetto di specialità. Anni dopo il siciliano sfiora il bis all’evento #4 €2.000 Pot Limit Omaha delle WSOP Europe 2023 in corso al King’s Casino di Rozvadov, torneo da 206 iscritti per €362.000 di montepremi. Anche più recentemente Dario “Ryu” Alioto si era messo in mostra, sempre al King’s, qualche mese fa con un 10° posto al PLO Master del Big Wrap, la kermesse totalmente dedicata alla variante delle quattro carte.

Alioto si è arreso solo al giapponese Hok Yiu Lee che ha così conquistato il braccialetto d’oro delle WSOP e una prima moneta da €91.183 mentre per il siciliano ci sono €56.358. Alioto non era l’unico azzurro al tavolo finale, visto che avevamo anche Bruno Stefanelli che però si è arreso in 6° posizione per €14.673, eliminato proprio da Alioto.

FINALE 2K PLO

1 Hok Yiu Lee Hong Kong € 91.183

2 Dario Alioto Italy € 56.358

3 Gab Yong Kim Korea, Republic of € 38.800

4 Daniel Smuskovics Germany € 27.366

5 Barny Matthew Boatman United Kingdom € 19.785

6 Bruno Stefanelli Italy € 14.673

7 Zhengfa Ye Austria € 11.168

8 Namhyung Kim Korea, Republic of € 8.732

9 Guy Constant M Goossens Belgium € 7.017

10 Pavel Izotov Belarus € 5.801

WSOPE 2 novembre 2023: Day1D del Mini Main Event

Continua alla grande anche il €1.350 Mini Main Event €2.000.000 GTD e ieri si è giocato il day1D, ultimo flight che ha richiamato altri 770 giocatori, portando il totale a 1.729 entries che raggiungono così il montepremi garantito da 2 milioni di euro, compresi i 14 ticket da 10.350€ per il Main Event WSOPE 2023.

Al day2 ritroveremo in tutto 461 giocatori, 62 dei quali italiani visto che anche ieri tanti azzurri si sono messi in mostra; ben 30 anno superato il taglio e il migliore è stato Nicola Angelini con 866.000 chips. Da segnalare anche le ottime prove di Davide Brancale (859.000), Alessandro De Michele (646.000) che cerca un altra bella prestazione dopo l’Opener, Luigi Andrea Shehadeh (588.000) e di Alberto Cigliano (535.000) che di recente abbiamo visto protagonista anche a Malta.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1D

Nicola Angelini 866000

Davide Brancale 859000

Fabio Anobile 656000

Alessandro De Michele 646000

Luigi Andrea Shehadeh 588000

Antonello Capobianco 588000

Alberto Cigliano 535000

Giuseppe Imperato 528000

Matteo Orchide 526000

Michele Dangelo 521000

Filippo Ragone 519000

Saverio Rizzello 511000

Luca Beretta 475000

Gianluca Cabitza 443000

Antonello Ferraiuolo 435000

Michele Tocci 362.000

Martino Cito 350.000

Amato Landi 347.000

Giovanni Petroni 330.000

Gianluca Ferro 318.000

Marco Leonzio 315.000

Giovanni Stagliano 301.000

Giuseppe Montella 283.000

Candido Cappiello 282.000

Danilo Donnini 270.000

Maradona Abaz 270.000

Giuseppe Ruocco 232.000

Massimiliano Patroncini 199.000

Ermanno Di Nicola 195.000

Marco Di Persio 169.000

Daniele De Feo 143.000

Fabio Rastelli 45.000

Al via il Colossus con 1.5 milioni garantiti

Al via anche il €550 The Colossus, 5° evento delle WSOPE 2023, e al day1A abbiamo subito 278 iscritti. In 42 sono subito a premio per un minimo di €780. Al termine della giornata sono 27 i giocatori che passano al day2, e tra loro 4 italiani. Niente da fare per Giovanni Palmeri che esce al 36° posto, ma questo gli basta per incassare almeno il premio minimo.

Ritroveremo invece Alessandro Surini, il migliore dei nostri con 308K, anche se molto staccato dal chipleader Xhavit Berisha che fa un altro sport visto che domina con 1.3 milioni, staccando nettamente tutti visto che al 2° posto c’è il rumeno Robert Andrei Burlacu con “sole” 470K.

Tornando agli italiani, tra i players left ci sono anche Fausto Tantillo (260.0000), Giovanni Giudice (245.000) e Roberto Manfredi, il più corto della truppa azzurra con 124.000 chips, anche se siamo solo all’inizio perché mancano ancora 7 flight iniziali da giocare (tra cui un day1 che si giocherà “in trasferta” dal King’s di Praga).

TOP-10 CHIPCOUNT DAY1A COLOSSUS

Xhavit Berisha XXK 1375000

Robert Andrei Burlacu Romania 470000

Peter Paul Bstieler Germany 436000

Deividas Butnoras Lithuania 345000

Jean Pascal Bellance France 344000

Illia Matus Belarus 328000

Alessandro Surini Italy 308000

Bernd Werner Germany 295000

Ilir Palushaj XXK 275000

Adi Rajkovic Austria 273000