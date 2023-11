WSOPE 3 novembre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov continuano i tornei delle WSOP Europe, e gli italiani sono ancora protagonisti al Mini Main Event. 8 azzurri passano al day 3, con Elia Salerno il migliore dei nostri, davanti a Luigi Andrea Shehadeh e a Zlatin Penev. Sono altri 10 gli italiani che passano dai day1B e C del Colossus.

WSOPE 3 novembre 2023: 8 azzurri in corsa al Mini Main

Vediamo come è andato il day2 del €1.350 Mini Main Event che riprendeva con 461 players left sui 1.729 iscritti totali. Si corre per le 260 posizioni a premio, con un minimo da €1.880, fino alla ricca prima moneta da €310.350, oltre al braccialetto WSOP Europe di questo terzo evento della kermesse organizzata al King’s Casino di Rozvadov dalle World Series of Poker.

La giornata si conclude con 58 players left, con Artiom Poddubnii chipleader grazie ad una busta pesante che contiene più di 10 milioni in gettoni, seguito a distanza da Marius Gicovanu con 7.2 milioni.

Ci sono anche gli italiani, 8 in tutto passano al day3, e a fare da apripista azzurro abbiamo Elia Salerno che con 5.2 milioni si trova al 10° posto. Attenzione anche ad Andrea Shehadeh che ha chiuso con 3.5 milioni, e a Zlatin Penev poco dietro a 3.3 milioni, mentre sono chiamati alla rimonta Fabio Peluso e Giovannio Petroni poco sotto il milione e mezzo.

Chipcount Mini Main Event

TOP-10 CHIPCOUNT

1-Artiom Poddubnii 10,740,000

2-Marius Gicovanu 7,290,000

3-Lazare Kalebashvili 6,945,000

4-Jamel Ghizaoui 6,900,000

5-Omar Eljach 6,575,000

6-Matthew Davenport 6,445,000

7-Levan Rcheulishvili 6,020,000

8-Aleksej Grenz 5,805,000

9-Bayar Saran 5,180,000

10-Elia Salerno 5,120,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Elia Salerno 5.120.000

Luigi Andrea Shehadeh 3.570.000

Zlatin Penev 3.350.000

Filippo Ragone 1.955.000

Michele Tocci 1.825.000

Alberto Cigliano 1.820.000

Fabio Peluso 1.480.000

Giovanni Petroni 1.310.000

WSOPE 3 novembre 2023: altri 10 azzurri passano al Colossus

Altri due flight vanno in archivio al €550 The Colossus €1.500.000 GTD, e altri 10 italiani passano alla seconda giornata di gioco.

Il torneo è arrivato a contare 988 entries, e al momento ne ritroveremo 103 al day 2, ma ci sono ancora diversi flight da giocare, e siamo sicuri che saliranno anche i numeri degli italiani in gioco.

6 italiani passano dal day1B, con Vito Labarile il migliore dei nostri a 364.000 chips, seguito da Mario Ripepi (289.000) e da Ermanno Di Nicola (273.000). C’è anche Gaspare Sposato tra i players left, Gasparotto10 passa con 216K. Altri 4 azzurri passano il taglio dal day1C, e qui il migliore è Corrado Martinelli che imbusta 387.000 chips.

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1B

Vito Labarile 364.000

Mario Ripepi 289.000

Ermanno Di Nicola 273.000

Mario Baietta 221.000

Gaspare Sposato 216.000

Emilio Izvira 181.000

CHIPCOUNT AZZURRO DAY1C

Corrado Martinelli 387.000

Dejan Jovic 269.000

Andrea Malerba 181.000

Jacopo Olivieri 130.000