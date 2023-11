WSOPE 7 novembre 2023. Ermanno Di Nicola (in foto by King’s Resort) vince braccialetto e prima moneta da 200K al Colossus. Marco Di Persio sfiora il braccialetto Omaha e al €1.650 6-Max abbiamo 2 italiani in testa al chipcount.

WSOPE 7 novembre 2023: Ermanno Di Nicola vince il Colossus

Un grande finale al €550 The Colossus delle WSOPE 2023 in corso al King’s Casino di Rozvadov, con la vittoria del braccialetto, e di €200.000 di prima moneta (oltre al ticket da €10.400 per giocare il Main Event) di uno straordinario Ermanno Di Nicola che batte un Field da 3.436 entries, col polacco Alain Saka ultimo ad arrendersi.

Sul podio un altro italiano, Angelo Marrone che chiude al 3° posto per €87,000, ma non finisce qui perchè ai piedi del podio troviamo anche Alessandro Predaroli che incassa €66,000. Insomma, un vero e proprio dominio azzurro.

FINALE COLOSSUS

1 Ermanno Di Nicola Italy €200,000

2 Alain Saka Poland €115,000

3 Angelo Marrone Italy €87,000

4 Alessandro Predaroli Italy €66,000

5 Tobias Peters Netherlands €50,500

6 Julien Loire France €38,800

7 Xhavit Berisha Kosovo €30,000

8 Juuso Luokkanen Finland €23,350

WSOPE 7 novembre 2023: €1.650 6-Max €300.000 GTD

E’ iniziato anche il €1.650 6-Max €300.000 GTD, 7° evento delle WSOP Europe, che ha visto 495 iscritti per €705.375 di montepremi. Al day 2 passano 120 giocatori, e tra loro abbiamo 14 azzurri ancora in corsa, e molto bene visto che Besmir Hodaj e Jacopo Achille si prendono le prime 2 posizioni del chipcount.

Bene anche il solito Candido Cappiello (293.000), oltre ad Andrea Dato (255.000) che cerca un altra affermazione dopo aver sfiorato la picca all’ultimo EPT. In gioco anche Zlatin Penev (249.000), Fabio Peluso (218.500), Vito Labarile (196.500), Marcello Miniucchi (179.500), Carlo Savinelli (157.000), Davide Suriano (116.000), Giovanni Petroni (98.000), Alberto Cigliano (86.000), Gaspare Sposato (55.500), Davide Muccini (18.500).

CHIPCOUNT AZZURRO

Besmir Hodaj 620.000

Jacopo Achille 495.000

Candido Cappiello 293.000

Andrea Dato 255.000

Zlatin Penev 249.000

Fabio Peluso 218.500

Vito Labarile 196.500

Marcello Miniucchi 179.500

Carlo Savinelli 157.000

Davide Suriano 116.000

Giovanni Petroni 98.000

Alberto Cigliano 86.000

Gaspare Sposato 55.500

Davide Muccini 18.500

WSOPE 7 novembre 2023: €5.000 Pot Limit Omaha

Abbiamo sfiorato il braccialetto azzurro anche al €5.000 Pot Limit Omaha che si chiude con la vittoria di Wing Po Liu per €230.000 di prima moneta, sullo svedese Omar Eljach, runner up per €141,800. Il lituano Kasparas Klezys completa il podio davanti ad un altro giocatore di Hong Kong, come il vincitore, ovvero Anson Tsang, ma poi al 5° posto c’è Marco Di Persio che porta a casa quasi 50K di premio.

Tutti si aspettavano un altra run dallo specialista PLO, Dario Alioto, che però non riesce ad andare oltre il 29° posto, e poco dopo esce di scena in 23° posizione anche Arturo Paduano che poi tenterà invano la fortuna al 25K.

FINALE PLO

1 Wing Po Liu Hong Kong €230,000

2 Omar Eljach Sweden €141,800

3 Kasparas Klezys Lithuania €97,600

4 Anson Tsang Hong Kong €68,850

5 Marco Di Persio Italy €49,800

6 Gergo Nagy Hungary €36,900

7 Wooram Cho South Korea €28,100

8 Tong Li China €22,000

Al via il €25,000 NLH GGMillion€

E’ iniziato anche il ricco €25,000 NLH GGMillion€ che ha richiamato 75 specialisti che hanno pagato il buy-in da 25K. Al termine dei primi 14 livelli di gioco sono in 28 a passare il taglio, con James Chen chipleader, seguito da una vecchia conoscenza, Martin Kabrhel. C’è anche una speranza azzurra affidata a Giuliano Bendinelli che però riprenderà da corto con 430K buone per il 25° posto nel chipcount. Niente da fare invece per Simone Andrian, Arturo Paduano e Diego Montone.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 James Chen Taiwan 3,045,000

2 Martin Kabrhel Czechia 2,885,000

3 Tamas Adamszki Hungary 2,760,000

4 Niklas Astedt Sweden 2,300,000

5 Patrik Jaros Czechia 2,300,000

6 Cedric Schwaederle France 2,045,000

7 Santhosh Suvarna India 1,895,000

8 Jerry Odeen Sweden 1,775,000

9 Michael Rocco United States 1,695,000

10 Daniel Dvoress Canada 1,650,000