WSOPE 8 novembre 2023. Non c’è un attimo di tregua al King’s Casino di Rozvadov dove continuano i tornei delle WSOP Europe. Niente gloria per gli italiani che un pò deludono al 6-Max, ma nel Bounty passano ben 21 azzurri guidati da Demetrio Caminita (in foto by King’s). Intanto il pro high stakes canadese, Daniel Dvoress, porta a casa braccialetto e prima moneta da 600K al €25,000 NLH GGMillion€.

WSOPE 8 novembre 2023: €1.650 6-Max

Non c’è gloria per gli azzurri all’evento #7 delle WSOP Europe in corso al King’s Casino di Rozvadov. In 120 riprendevano il day 2 (sui 495 iscritti totali) e tra loro anche 15 azzurri, ma nessuno riesce a raggiungere il tavolo finale. Portiamo 10 italiani ITM e il migliore dei nostri è Zlatin Penev che col 17° posto porta a casa €7.025. Dopo il salto è importante visto che si passa al 30° posto di Candido Cappiello per €3.850. Niente da fare anche per Andrea Dato che, dopo i fasti del EPT Cipro, qui si arrende al 38° posto, comunque a premio per €3.300.

La prima moneta da 143.100 euro alla fine andrà al forte players olandese, Tobias Peters, che sul finale un giocatore storico della vecchia guardia, l’inglese Barny Boatman, 2° per €88.500.

FINALE 6-MAX

1 Tobias Peters Netherlands €143,100

2 Barny Boatman United Kingdom €88,500

3 Rafi Elharar Israel €60,100

4 Jorge Ufano Spain €41,600

5 Daniel Koloszar Hungary €29,400

6 Adem Marjanovic Austria €21,200

ITM AZZURRI

17 Zlatin Penev €7.025

30 Candido Cappiello €3.850

36 Besmir Hodaj €3.300

38 Andrea Dato €3.300

45 Jacopo Achille €2.900

52 Fabio Peluso €2.725

53 Alberto Cigliano €2.725

67 Mario Llapi €2.325

74 Davide Suriano €2.325

75 Carlo Savinelli €2.325

WSOPE 8 novembre 2023: €1.100 Mystery Bounty

Altri 803 iscritti all’evento #9 delle WSOPE 2023, il €1.100 Mystery Bounty che ha visto anche tanti italiani. Ben 21 passano il taglio tra i 161 players left, una vera e propria valanga azzurra comandata da Demetrio Caminita che con 385.000 gettoni è al 3° posto del chipcount generale, dietro solamente a Jacob Amsellem (440K) e a Samuel Ju (412K).

Nella top-10 ci sono anche Marco Poccia e Fausto Tantillo, rispettivamente con 341.000 e 323.000 chips, e vanno segnalati altri azzurri in palla come: Simone Andrian (252.500), Fabio Peluso (228.000), Daniele De Feo (127.000) e Andrea Dato (122.500). Più corti invece Ermanno De Nicola (89.000), Francesco Delfoco (83.000), Luigi Shehadeh (49.500) e Alessandro De Michele (37.500).

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Jacob Amsellem Israel 440,000

2 Samuel Ju Germany 412,000

3 Demetrio Caminita Italy 385,000

4 Anestis Anagnostidis Germany 354,000

5 Marco Poccia Italy 341,000

6 Till Templin Germany 336,000

7 Nicola Karl Germany 331,000

8 Vladas Tamasauskas Lithuania 326,000

9 Jan Wieckenberg Germany 323,500

10 Fausto Tantillo Italy 323,000

CHIPCOUNT AZZURRO

Demetrio Caminita 380.000

Marco Poccia 341.000

Fausto Tantillo 323.000

Fabio Anobile 318.500

Daniele Saccchi 297.500

Simone Andrian 252.500

Giuseppe Demasi 251.000

Fabio Peluso 228.000

Giovanni Giudice 165.000

Gaspare Sposato 149.000

Besmir Hodaj 130.000

Daniele De Feo 127.000

Massimiliano Zanasi 125.500

Andrea dato 122.500

Andrea Radicchi 111.000

Christian Bertu 97.500

Ermanno Di Nicola 89.000

Francesco Delfoco 83.000

Luigi Shehadeh 49.500

Michele Pucci 40.500

Alessandro De Michele 37.500

€25,000 NLH GGMillion€, vince Daniel Dvoress

E’ il canadese, giocatore high roller, Daniel Dvoress, a portare a casa braccialetto e prima moneta da €600.000 dopo aver vinto l’evento #8 delle WSOPE 2023, il €25,000 GGMiliion€ al quale hanno partecipato 89 giocatori per un prize pool da €2,079,930. L’ultimo ad arrendersi è l’americano Michael Rocco poi troviamo il ceco Martin Kabrhel a completare il podio. Niente da fare per Giuliano Bendinelli che difendeva i colori azzurri in questo ricco torneone di stelle, ma che si ferma al 36° posto, fuori dai premi.

FINALE 25K GGMILLION€

1 Daniel Dvoress Canada €600,000

2 Michael Rocco United States €365,000

3 Martin Kabrhel Czechia €260,000

4 Gab Yong Kim South Korea €189,000

5 Leonard Maue Germany €140,300

6 Niklas Astedt Sweden €106,600

7 Cedric Schwaederle France €82,900

8 Tamas Adamszki Hungary €66,200