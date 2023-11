WSOPE 9 novembre 2023. Al King’s Casino di Rozvadov continuano le WSOP Europe. Va in archivio il Mystery Bounty con gli azzurri un pò deludenti, ma ci possiamo rifare all’8-Game dove abbiamo Max Pescatori (in foto) e Maurizio Melara entrambi in top-5 con 24 players left.

WSOPE 9 novembre 2023: €1.100 Mystery Bounty

Proprio come era successo al 6-max, anche al €1.100 Mystery Bounty un buon numero di azzurri arriva all’atto conclusivo, ma nessuno di loro riesce ad arrivare al final table, tanto meno a vincere il braccialetto che finisce allo svedese Tobias Garp, assistente di una squadra di calcio, che porta a casa la prima moneta da €92.300.

Tornando agli azzurri, il migliore dei nostri è Marco Poccia che chiude al 16° posto per €3.590, poco meglio rispetto ad Andrea Dato, 24° per €2.970.

FINALE MYSTERY BOUNTY

1 Tobias Garp Sweden €92,300

2 Adi Rajkovic Austria €57,000

3 Koray Korkmaz Turkey €40,400

4 Benjamin Pitoun France €29,050

5 Otto Lemke Germany €21,200

6 Stanislaw Miadzel Poland €15,700

7 Alexander Romme Germany €11,800

8 Martin Schamaun Switzerland €9,000

9 Yehor Shumeiko Ukraine €6,990

ITM AZZURRI

16^ Marco Poccia €3.590

24^ Andrea Dato €2.970

37^ Besmir Hodaj €2.140

44^ Gaspare Sposato €2.140

60^ Fabio Anobile €1.655

61^ Fabio Peluso €1.655

75^ Fausto Tantillo €1.375

82^ Giovanni Giudice €1.205

94^ Andrea Radicchi €1.205

100^ Simone Andrian €1.205

115^ Ermanno de Nicola €1.100

117^ Daniele De Feo €1.100

118^ Massimiliano Zanasi €1.100

Evento #10: €2.000 8-Game Mix

Passiamo al 10° evento delle WSOP Europe, il €2.000 8-Game Mix, che ha richiamato 97 giocatori per un Prize pool da €170.477 che sarà diviso tra i migliori 15 ITM, con un premio minimo da €3.092 e una prima moneta da €47.770.

Al day2 approdano 24 players left, quindi la bolla deve ancora scoppiare, ma tra loro abbiamo due italiani messi molto bene. Il primo non ha bisogno di grandi presentazioni, si tratta di Max Pescatori che con 355.000 si porta al 3° posto del chipcount, dietro solo al coreano Wooram Cho e al lituano Dainius Antanaitis, ma davanti al campionissimo argentino, Nacho Barbero. Molto bene anche Maurizio Melara che imbusta 285K e riprenderà dal 5° posto.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Wooram Cho Republic of Korea 604,000

2 Dainius Antanaitis Lithuania 497,000

3 Max Pescatori Italy 355,000

4 Nacho Barbero Argentina 296,000

5 Maurizio Melara Italy 285,000

6 Ian Bradley United Kingdom 248,000

7 Daniel Habl Germany 231,000

8 Vladimir Troyanovskiy Russian Federation 198,000

9 Roland Israelashvili United States 190,000

10 Jorge Ufano Spain 186,000