Poker Live 10 novembre 2023. Strepitosa Samantha Algeri che al King’s Casino di Rozvadov sfiora il braccialetto chiudendo 2° all’evento Bounty Turbo Hunter. Max Pescatori e Maurizio Melara a pèrtemio nel 8-game vinto da Dainius Antanaitis (in foto by King’s). Grande successo negli States dove torna il grande poker live di Pokerstars col NAPT Las Vegas.

Poker Live 10 novembre 2023: WSOPE €1.100 NLH Bounty Turbo Hunter

Oggi inizia il nostro report WSOP Europe dal King’s Casino di Rozvadov con il €1.100 NLH Bounty Turbo Hunter, 11° evento della kermesse delle World Series of Poker nel vecchio continente che ha richiamato 570 giocatori per un montepremi da €370.000 diviso tra i migliori 86 ITM, con un premio minimo da €1.075 e una prima moneta da €70.000.

Spettacolare Samantha Algeri che sogna il braccialetto ma viene beffata nel testa a testa finale dallo svedese Joakim Andersson che vince il suo primo braccialetto WSOP, mentre per la runner up azzurra c’è un premio da €42,800.

Samantha non è l’unica italiana al tavolo finale dove ritroviamo anche Agostino Scozzari che ha chiuso al 5° posto, e Jacopo Achille che era uscito poco prima in 7° posizione, più svariati ITM azzurri che riportiamo qui di seguito.

FINALE BOUNTY HUNTER

1 Joakim Andersson Sweden € 70,000

2 Samantha Algeri Italy € 42,800

3 Bruno Desimoni Brazil € 29,900

4 Jonathan Pastore France € 21,275

5 Agostino Scozzari Italy € 15,400

6 Robert Bickley United Kingdom € 11,300

7 Jacopo Achille Italy € 8,450

8 Miguel Abad Spain € 6,450

9 Stepan Budac Moldova € 5,000

ITM AZZURRI

2^ Samantha Algeri €42.800

5^ Agostino Scozzari €15.400

7^ Jacopo Achille €8.450

35^ Daniele De Feo €1.890

45^ Nicola D’Anselmo €1.475

46^ Arturo Paduano €1.475

48^ Luigi Shehadeh €1.475

54^ Giovanni Giudice €1.345

60^ Giuseppe Zarbo €1.345

63^ Gaspare Sposato €1.175

78^ Michele Pucci €1.075

Poker Live 10 novembre 2023: €2.000 8-Game Mix

Si è concluso il €2.000 8-Game Mix, niente gloria per gli azzurri Max Pescatori e Maurizio Melara che chiudono rispettivamente al 10° e al 8° posto, entrambi a premio per €4.185 e €5.090. La vittoria va al lituano Dainius Antanaitis che incassa braccialetto e prima moneta da €47,770. Al 5° posto si rivede anche Viktor Blom.

FINALE 8-GAME

1 Dainius Antanaitis Lithuania € 47,770

2 Ian Bradley United Kingdom € 29,525

3 Wooram Cho South Korea € 20,640

4 Ioannis Angelou-Konstas Greece € 14,795

5 Viktor Blom Sweden € 10,885

6 Oleksii Kovalchuk Ukraine € 8,220

E’ iniziato anche l’evento #12 €50,000 NLH Diamond High Roller che ha visto la partecipazione di 29 giocatori e al termine dei primi 13 livelli di gioco rimangono in corsa 18 players left, con l’ambassador di GGpoker, Ren Lin, davanti al connazionale cinese Quan Zhou poi al 3° posto troviamo l’indiano Santhosh Suvarna. Subito dietro ci sono gli specialisti high roller: Daniel Dvoress, Martin Kabrhel ed Adrian Mateos. Oggi prenderà il via anche l’atteso Main Event da €10.350.

TOP-10 CHIPCOUNT 50K DIAMOND HIGH ROLLER

1 Ren Lin China 3,370,000

2 Quan Zhou China 2,755,000

3 Santhosh Suvarna India 2,725,000

4 Daniel Dvoress Canada 2,690,000

5 Martin Kabrhel Czechia 2,090,000

6 Adrian Mateos Spain 2,085,000

7 Hyunsup Kim South Korea 1,755,000

8 Felipe Ketzer Brazil 1,610,000

9 Orpen Kisacikoglu Turkey 1,465,000

10 Nacho Barbero Argentina 1,235,000

NATP Las Vegas 2023: grandi numeri al Main Event

Dopo una lunga attesa di 12 anni il poker live di Pokerstars torna negli Stati Uniti col $1.650 Main Event NAPT Las Vegas che è un successo di 1.095 entries al Resorts World, per un montepremi complessivo di 1.609.650 dollari diviso tra i migliori 159 ITM, con una prima moneta da 159K (premio minimo da $2.625).

Il Day2 riprendeva con 252 players left e al termine della giornata rimangono in corsa 34 giocatori, tutti con in tasca almeno 6.005 dollari di premio. Al comando del chipcount Anthony Dianaty che domina con 3.2 milioni, staccando Liran Betito al 2° posto con 1.8 milioni, appaiato col noto poker pro Nick Schulman.

TOP-10 CHIPCOUNT NAPT MAIN EVENT

1 Anthony Dianaty USA 3,220,000

2 Liran Betito Israel 1,885,000

3 Nick Schulman USA 1,860,000

4 Jonathan Borenstein USA 1,855,000

5 Scott Ball USA 1,785,000

6 Sergio Aido Spain 1,635,000

7 Aditya Prasetyo USA 1,435,000

8 Aaron Massey USA 1,425,000

9 Timothy Rutherford Canada 1,305,000

10 Ryan Yu South Korea 1,225,000

Intanto è andato in archivio il $10,300 NAPT Super High Roller che ha visto la partecipazione di 59 giocatori per un prize pool di $572,300 e una prima moneta da $174,550 vinta da Jesse Lonis che ha la meglio su David Stamm nel testa a testa finale, poi ritroviamo anche qui (come nel Main Event dove è al 6° posto), lo spagnolo Sergio Aido a completare il podio. Piazzamenti al tavolo finale anche per Sam Soverel e Shannon Shorr.

FINALE HIGH ROLLER NAPT

1 Jesse Lonis United States $174,550

2 David Stamm United States $114,460

3 Sergio Aido Spain $82,985

4 Richard Green United States $62,955

5 Sam Soverel United States $48,645

6 Jim Collopy United States $37,200

7 John Morgan United States $28,615

8 Shannon Shorr United States $22,890