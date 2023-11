WSOPE 14 novembre 2023. Continua il Main Event delle WSOP Europe in corso al King’s Casino. Rimangono in 35 giocatori a correre per braccialetto e prima moneta da €1.500.000; con 4 italiani e c’è anche un super Dario Sammartino (in foto repertorio). Intanto si è concluso lo UKIPT Nottingham e siamo al tavolo finale di IPO Liechtenstein.

WSOPE 14 novembre 2023: 35 players left con 4 azzurri

Ci avviciniamo verso il grande epilogo del €10.350 Main Event alle WSOPE 2023 in corso al King’s Casino di Rozvadov. Al termine del day3 rimangono in corsa 35 players left, si gioca per il mitico braccialetto delle World Series of Poker e di una prima moneta da sogno che vale €1.500.000. Sono in 4 gli azzurri che continuano a sognare, su tutti Dario Sammartino che chiude con quasi 5 milioni in chips, buone per il 4° posto nel chipcount comandato dal bulgaro Yulian Bogdanov a 6.2 milioni, davanti all’ucraino Ruslan Volkov e al francese Jacob Amsellem.

Ripartirà molto bene anche Andrea Radicchi che sta giocando un ottimo torneo. Apriva il day3 come miglior azzurro, ai piani alti del chipcount, e chiude la giornata in piena corsa al 6° posto con 4.2 milioni in gettoni. Dovranno invece cambiare passo Vito Vella e Michele Tocci, rispettivamente con 1.5 milioni e 725K in chips.

WSOPE 14 novembre 2023: chipcount e payout

Vediamo la top-10 del chip count e a seguire il payout azzurro degli italiani eliminati durante il day3, ma che sono arrivati ITM.

TOP-10 CHIPCOUNT

1 Yulian Bogdanov Bulgaria 6,200,000

2 Ruslan Volkov Ukraine 5,595,000

3 Jacob Amsellem France 5,550,000

4 Dario Sammartino Italy 4,975,000

5 Kasparas Klezys Lithuania 4,850,000

6 Andrea Radicchi Italy 4,280,000

7 Michael Rocco United States 3,395,000

8 Alf Martinsson Sweden 3,130,000

9 Hyunsup Kim South Korea 2,740,000

10 Andrej Cintula Slovakia 2,685,000

PAYOUT AZZURRO

61^ Andrea Dato €24.300

72^ Vittorio Maugini €20.600

75^ Nicola D’Anselmo €20.600

97^ Giuseppe Zarbo €18.000

102^ Fabrizio Naselli €16.500

106^ Luigino Brandimarte €16.500

107^ Michele Pucci €16.500

112^ Davide Muccini €16.500

117^ Alessandro Pagliuso €16.500

WSOPE 14 novembre 2023: The Closer per tre italiani

Si sono conclusi i due flight iniziali del Event #15: €550 NLH Closer che ha richiamato in tutto 628 giocatori, e 61 di essi sono al day 2. Ci sono anche 3 azzurri, il migliore è Simone Piazzini che con 240K riprenderà dal 29° posto, di poco avanti su Francesco Rinaldi che è 38° con 171K mentre il più corto è Simone Pascucci in 59° posizione con 64.000 gettoni. Al comando del chipcount troviamo il tedesco Duc Tuan Tran.

TOP-10 CHIPCOUNT

1-Duc Tuan Tran 874,000

2-Igor Falkovsky 696,000

3-Andrzej Jedryczka 517,000

4-Antoine Vranken 516,000

5-Ertan Cicekdemir 510,000

6-Roland Israelashvili 502,000

7-Robert Saffran 492,000

8-Cristian Cirja 440,000

9-Hyungwoon Kim 438,000

10-Michael Gehrmann 435,000

Altri tornei: si conclude lo UKIPT Nottingham. Final Table al IPO Liechtenstein

Passiamo oltre manica dove si è concluso il £1.100 UKIPT Main Event Nottingham che è stato vinto dal francese Vincent Meli che ha incassato un premio da £159,325 dopo un deal ICM con il tedesco Patrice Brandt che incassa qualche sterlina in più (£168,425) mentre al 3° posto troviamo il primo giocatore di casa, il britannico Andrew Tuxworth che incassa poco più di 90K.

L’Italia si affidava a Alessandro Spina che si ferma però ad un passo dal tavolo finale ufficiale, in 10° posizione per 14.350 sterline, comunque un ottimo risultato per un torneo che ha richiamato 1.227 entries per un montepremi di 1.177.920 sterline, diviso tra i migliori 185 ITM.

FINALE UKIPT NOTTINGHAM

1 Vincent Meli France £159,325*

2 Patrice Brandt Germany £168,425*

3 Andrew Tuxworth United Kingdom £90,070

4 Thomas Middleton United Kingdom £69,250

5 John Farrell Ireland £53,300

6 Jack Nolan United Kingdom £41,000

7 Matthew Bonham United Kingdom £31,400

8 Niall Murray United Kingdom £24,200

9 Guillermo Nuez Spain £18,650

Torniamo nel continente per andare a vedere l’IPO Liechtenstein col Main Event da 500.000 Chf garantiti in gioco al Grand Casino Bendern, che ha raggiunto la composizione del tavolo finale. Al comando troviamo Matteo Spazio con 8.2 milioni, di poco avanti su Ciprian Bucatariu. Si gioca per una prima moneta da 100 mila franchi precisi, precisi.

CHIPCOUNT FINAL TABLE IPO

Matteo Spazio 8’250’000

Ciprian Bucatariu 8’130’000

Nadir Dfaili 4’965’000

Emmella 4’045’000

FERRARi 3’775’000

Christian Niederer 3’670’000

Gala09 2’320’000

space G 2’300’000

Noizzi 1’740’000

PAYOUT FINAL TABLE IPO

1. 100.000CHF

2 67.390CHF

3 40.990CHF

4 28.980CHF

5 21.820CHF

6 17.220CHF

7 12.920CHF

8 9.200CHF