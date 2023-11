WSOPE 15 novembre 2023. Gli ultimi aggiornamenti dal King’s di Rozvadov, per le WSOP Europe, ci danno solo Michele Tocci in corsa al Main Event. Niente da fare per Dario Sammartino e gli altri italiani, ma Tocci si giocherà un final table prestigioso, con in palio una prima moneta da 1 milione e mezzo di euro. Intanto Vito Branciforte (in foto by IPO) porta a casa l’Ipo Liechtenstein.

WSOPE 15 novembre 2023: Michele Tocci ultima speranza azzurra

Siamo arrivati al tavolo finale del €10.350 Main Event WSOPE 2023, dopo un day 4 che riprendeva con 4 azzurri tra i 35 players left in corsa per il mitico braccialetto, ma anche per una prima moneta da €1.500.000 che certamente non finirà nelle tasche di Dario Sammartino, il nome più importante tra gli azzurri in gioco, ma anche il primo italiano eliminato. MadGenius87 manda i pochi resti (10BB) con J-10, ma è dominato dal A-10 di Eric Tsai che non gli lascia scampo, e per il pro partenopeo e vice campione del mondo nel 2019, c’è un premio da €59.500.

Poco dopo si avvia alle casse anche Vito Vella che in una grande azione pre-flop finisce ai resti con A-K contro il K-K del solito Tsai che elimina un altro italiano al 13° posto, un piazzamento che vale comunque €73.000 di premio. Al 10° posto si ferma Andrea Radicchi che porta a casa €91.000 e con l’uscita in 9° posizione di Yulian Bogdanov la giornata termina con la composizione del tavolo finale ufficiale da 8 giocatori, con il già citato Eric Tsai chipleader a 23.6 milioni. Michele Tocci riprenderà dal 6° posto e dovrà rimontare da 6.5 milioni in chips.

CHIPCOUNT FINAL TABLE

Eric Tsai Taiwan 23,650,000

Kasparas Klezys Lithuania 13,950,000

Max Neugebauer Austria 10,325,000

Nils Pudel Germany 9,875,000

Michael Rocco United States 8,000,000

Michele Tocci Italy 6,525,000

Ruslan Volkov Ukraine 6,000,000

Alf Martinsson Sweden 3,150,000

WSOPE 15 novembre 2023: Maurice Nass vince il The Closer

Si è completato anche l’Event #15: €550 NLH Closer che con 628 entries ha raggiunto un montepremi di €298.300, con una prima moneta da €60.000 che finisce nelle tasche di un altro tedesco (come era stato con l’evento #14), Maurice Nass, che batte il rumeno Traian Stanciu nel testa a testa finale, poi abbiamo il vietnamita Duc Tuan Tran a completare il podio.

Alla giornata finale c’erano anche tre italiani che escono nelle prime fasi, incassando premi minori. Il migliore della truppa azzurra è Simone Piazzini che chiude al 15° posto per €2.275 di premio. Poco prima era uscito Simone Pascucci in 25° posizione (€1.875) mentre si è fermato al 58° posto Francesco Rinaldi (€1.070).

FINALE THE CLOSER

1 Maurice Nass Germany €60,000

2 Traian Stanciu Romania €36,600

3 Duc Tuan Tran Vietnam €25,900

4 Sefora Pop Romania €18,600

5 Anthony Mahaut France €13,600

6 Bogdan Tilica Romania €10,050

7 Theodoor Woolschot Netherlands €7,550

8 Roland Israelashvili United States €5,750

Ipo Liechtenstein: vince Vito Branciforte

Va in archivio anche Ipo Liechtenstein con il Main Event da 550 franchi svizzeri di buy-in che ha richiamato 987 giocatori per un garantito da mezzo milione, diviso tra i migliori 120 ITM, con un premio minimo di 805 CHF e una prima moneta da 100.000 CHF, oltre al ticket da 10.000 euro per il gran finale del WPT World Championship di Las Vegas.

La vittoria va all’italiano Vito Branciforte anche se “Emmella” porta a casa 78.500 franchi dopo un deal con Ciprian Bucatariu e Space G. Poco prima, in 4° posizione ed escluso dall’accordo, era uscito Matteo Spazio ed un terzo italiano, FERRARI, aveva raggiunto il tavolo finale, chiudendo però al 7° posto. I riflettori si spengono dal Grand Casino di Bendern, al prossimo IPO.

FINALE IPO LITCHENSTEIN

1. Emmella 78.800 Chf + Wpt World Championship Las Vegas Ticket 10.300$*

2. Ciprian Bucatariu 73.400 Chf*

3. Space G 56.180 Chf*

4. Matteo Spozio 28.980 Chf

5. Christian Niederer 21.820 Chf

6. Namir Dfaili 17.220 Chf

7. Ferrari 12.920 Chf

8. Gala09 9.200 Chf

9. Noizz 6.370 Chf