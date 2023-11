WSOPE 2023 Neugebauer campione. Cala il sipario sulle WSOP Europe in gioco al King’s Casino di Rozvadov dove non arriva l’ultimo acuto vincente azzurro, con Michele Tocci che chiude in 3° posizione, per più di 600K di premio, ma il nuovo campione è Max Neugebauer al quale va 1 milione e mezzo di euro di prima moneta, oltre al mitico braccialetto d’oro.

WSOPE 2023 Neugebauer campione: Michele Tocci, splendido terzo

Si concludono le WSOP Europe dal King’s Casino di Rozvadov con il gran finale del €10.350 Main Event WSOPE che aveva ancora in programma un final table in cui avevamo in corsa anche un italiano, Michele Tocci, straordinario in rimonta, in un torneo di alti e bassi, fino a mollare il colpo al terzo posto. Non arriva l’ambito braccialetto, ma resta la grande prova di Tocci che comunque porta a casa più di 600K di premio.

L’italiano, che era salito fino ad essere chipleader, scende perdendo un Coin flip con A-J contro 10-10 di Kasparas Klezys che reggono, anche se poi lo stesso Klezys verrà fatto fuori dal futuro campione, in 3° posizione. Arriva però anche l’uscita di Tocci che prima si accorcia con 6-6 contro il 2-2 di Tsai che trova il set, poi è ai resti poco dopo con J-J contro K-4 di Max Neugebauer che trova un fortunato K al River che è fatale per l’italiano fuori al 3° posto per €639.000.

WSOP 2023 Neugebauer campione: Final table e payout

Si va al testa a testa finale tra Max Neugebauer, che comanda con 64 milioni in chips, ed Eric Tsai corto con 17.4 milioni. L’heads up dura pochi minuti, con Tsai che non riesce a ribaltare la situazione e chiude runner up per €891,000. Il campione è austriaco, Max Neugebauer vince il braccialetto più importante e una prima moneta da €1.500.000.

FINAL TABLE MAIN EVENT WSOPE 2023

1 Max Neugebauer Austria €1,500,000

2 Eric Tsai Taiwan €891,000

3 Michele Tocci Italy €639,000

4 Kasparas Klezys Lithuania €464,000

5 Michael Rocco United States €341,000

6 Nils Pudel Germany €255,000

7 Ruslan Volkov Ukraine €193,000

8 Alf Martinsson Sweden €148,000