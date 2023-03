Poker Online MTT 13 marzo 2023. Questa domenica su Pokerstars si è tornati alla programmazione standard col Sunday Special diviso su due giorni (Roller2520 il chipleader al termine del day1). Vediamo anche i risultati più interessanti su iPoker, Partypoker e People’s Poker.

Poker Online MTT 13 marzo 2023: i primi tornei domenicali

Apriamo il report dei tornei domenicali di Pokerstars col Sunday Starter che si avvicina ai 10K di montepremi (su 7K garantiti) con 684 iscritti, e il migliore è The_Artist0 che incassa la prima moneta da €1.523.

Poco dopo tocca al Sunday Warmup che supera i 29K di montepremi con 465 entries e qui la vittoria vale €1.529 di prima moneta + €2.211 di taglie che finiscono nelle tasche di alejenny20. Da segnalare il 9° posto di Matteo “sgrillex” Sarais, il torneista online più vincente del 2021 in Italia, che sta tornando a farsi vedere con costanza ai tavoli finale dei prinicipali tornei su PS.

Al Sunday Evening si inizia a fare sul serio visto che si gioca per un prizepool da €41.265 e la vittoria va a Mello KeehL89 che incassa €5.533, la stessa cifra che va a CapoDeiCani dopo un deal.

Poker Online MTT 13 marzo 2023: Cifalino91 batte dark side798 al Bounty Builder

Poco sotto i 20K il Bounty Builder che domenica viene vinto dal regular Cifalino91 che batte un altro nickname noto al testa a testa finale, dark side798.

Ben 4.564 entries al popolare Sunday Blowout da €10 di buy-in, che raggiunge un montepremi da €41.076 e una prima moneta da €2.386 che viene vinta da JaspKK che incassa anche €1.294 di taglie. Da segnalare il piazzamento di JokeR86GR al 5° posto.

Sfiora i 60K di prizepool il Colossal Stack con 3.316 entries, e il migliore è iKle89 che incassa €3.624+€1.562. Il runner up è qwerty104.

Roller2520 chipleader al Sunday Special, occhio a 94pazzini94

Passiamo all’evento più atteso, il Sunday Special che torna a richiama 1.413 giocatori per un montepremi da €127.170. Come sempre diviso in due giornate, al termine del day1 abbiamo ancora 140 players left in corsa per una prima moneta da €18.506 mentre per il 2° classificato ci sono €13.191 (non ci sono le taglie). Il chipleader al momento è Roller2520 su mindo90. In 3° posizione riconosciamo il regular Simone “94pazzini94” Demasi.

Buon riscontro dal nuovo Sunday Slam che richiama 694 entries e il migliore è Fabrizio “Asky16” Petroni che incassa €2.261+€2.190 dopo aver superato da1973, e negli stessi momenti Asky vince anche il pacchetto Finale per Eureka Rozvadov. Piazzamento al tavolo finale anche per Donato “whitediabolic” Debonis e per dugao81.

C’era molta attesa anche per il ritorno del Sunday Highroller che ha richiamato 173 giocatori che hanno sfiorato i 40K di montepremi. Prima moneta sempre ricca (€7.837) che finisce nelle tasche di tuffoAbomba dopo aver battuto Jighen17 che incassa poco meno di 6K mentre a completare il podio c’è il regular pertugio7. In 5° posizione riconosciamo anche ilmessia84.

Poker Online MTT 13 marzo 2023: gli ultimi tornei della domenica su Pokerstars

157 iscritti al Rollercoaster sempre molto interessante, e questa volta vinto da SMERALDA06 per €1.179+€1.985. In 2° posizione c’è ale779 poi abbiamo IwasRickyKaka90 al 3° posto.

Il Sunday Supersonic è un affare di SZ31199 che ha la meglio su un field di 582 entries per una prima moneta da €1.745.

Infine c’è come sempre il Need For Speed vinto da Poppins222 al quale vanno €777+€1.192. Si ferma al 2° posto Olivier.$999$ e poi abbiamo l’immancabile Riccardo “CrazyRich85” Basso a completare il podio.

Le altre poker room: più di 1.000 entries su iPoker

Sempre più di successo il domenicale del circuito iPoker (Sisal) con un Sunday Explosive da 1.017 entries, e le registrazioni tardive rimangono aperte fino all’inizio del final day. Come sempre questo torneo è diviso in due giornate, e al termine del day1 abbiamo 6031980021530665 chipleader.

Si è invece concluso in giornata il domenicale di People’s Poker, il Money Night che richiama 93 iscritti per €4.185 di montepremi e il migliore è 07Mart2021 che incassa poco più di 1K.

Chiudiamo su Partypoker dove il The Master richiama 61 partecipanti e il migliore è Th3Pun1sh3r che non è la prima volta che finisce nei nostri report, come Thede che troviamo runner up in questo torneo.