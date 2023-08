WPT Prime Aix-en-Provence 2023 Day1A/B. Il World Poker Tour fa tappa in Provenza col suo circuito minore. Numeri bassini dopo i primi due flight da cui passano gli azzurri Edoardo Mancinelli e Gianluca Atanasio.

WPT Prime Aix-en-Provence 2023 Day1A/B: Mancinelli passa da corto nella prima giornata

E’ iniziato il €1.100 WPT Prime Aix-en-Provence dal Pasino Grand, un Main Event che ha giocato i primi due flight. Al Day1A avevano preso poso ai tavoli solo 57 giocatori, e 8 di loro sono passati (il regolamento del torneo prevede lo stop al raggiungimento della bolla per ogni flight iniziale).

Qui tra questi 8 giocatori abbiamo anche un italiano, Edoardo Mancinelli, che imbusta 68.000 gettoni, il più corto del gruppo, e ben staccato dal chipleader Vladimir Heinich.

CHIPCOUNT DAY1A

Vladimir Heinich – 498.000

Stephane Brou – 339.000

Shahin Norouzian – 285.000

Leo Gaudin – 166.000

Hugo Heiter – 140.000

Laurent Benhayoun – 110.000

Oliver Arnault – 105.000

Edoardo Mancinelli – 68.000

WPT Prime Aix-en-Provence 2023 Day1A/B: domina Yakiv Syzganov, bene Gianluca Atanasio

L’affluenza migliora alla seconda giornata, con un day1B da 103 entries e a fine giornata abbiamo 13 qualificati. Qui al comando abbiamo Yakiv Syzganov; l’ucraino è dominante con 634K, e stacca nettamente anche il secondo del chipcount, Patrick Viret, lontano con 380K, poi in terza posizione abbiamo l’azzurro Gianluca Atanasio con 301.000 gettoni.

Niente da fare per Cesare Lanfranconi, ultimo eliminato di giornata quando su un Flop Q-J-2, tutto a cuori, finisce ai resti con la top two pair Q-J, ma non può nulla contro il 10-7 a cuori per il colore floppato da Syzganov. Su Turn e River non arrivano aiuti per il full di Lanfranconi che lascia così la contesa.

CHIPCOUNT DAY1B

1. Yakiv Syzganov – 634.000

2. Patrick Viret – 380.000

3. Gianluca Atanasio – 301.000

4. Malik Hebidi – 265.000

5. Armand Muratoglu – 234.000

6. Patrick Faraut – 221.000

7. Nicolas Gely – 210.000

8. Girolamo Lopez – 188.000

9. Cedric Chevalme – 150.000

10. Julien Mariani – 145.000

11. Franck Kalfon – 139.000

12. Pierre Basile – 108.000

13. Sebastien Lepape – 65.000