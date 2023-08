Finale WPT Prime Aix-en-Provence 2023 . Samy Boujmala (in foto by Wpt blog) porta a casa la prima moneta da $102.938 vincendo il Main Event del WPT Prime in Provenza. Intanto a Rozvadov nessun italiano raggiunge il fina day del Czech Poker Masters.

Finale WPT Prime Aix-en-Provence 2023: italiani fuori dai giochi

Avevamo due azzurri in corsa al €1.100 WPT Prime Aix-en-Provence, un torneo che alla fine ha raggiunto un interessante montepremi complessivo di $482,592. Si trattava di Gianluca Attanasio ed Edoardo Mancinelli che riescono comunque a raggiungere i premi minori. Attanasio è il primo eliminato al 42° posto per $2.376 mentre Mancinelli va poco più avanti e chiude in 35° piazza per $2.640.

Finale WPT Prime Aix-en-Provence 2023: vince Samy Boujmala

Il final table iniziava con Samy Boujmala al 3° posto del chipcount, dietro a Loic Menneteau e a Emmanuel Gomez, ma è stato proprio Boujmala alla fine ad avere la meglio per una prima moneta da $102,938 a cui aggiungere il ticket da $10,400 per partecipare al gran finale di stagione del World Poker Tour, a dicembre col WPT World Championship al Wynn di Las Vegas.

L’ultimo ad arrendersi è Menneneau che si consola con un secondo premio da $60,940. La mano decisiva vede Boujmala andare ai resti con K-9 contro Menneneau che, rimasto corto con 3.1 milioni, decide di chiamare con A-7. Un Kappa come prima carta del flop è vincente per Boujmala.

FINALE WPT PRIME PROVENZA

1st – Samy Boujmala $93,580 (~US $102,938*)

2nd – Loic Menneteau $55,400 (~US $60,940)

3rd – Hugo Heiter $40,700 (~US $44,770)

4th – Adrien Amorella $30,220 (~US $33,242)

5th – Patrick Viret $22,720 (~US $24,992)

6th – Jerome Lopez $17,260 (~US $18,986)

7th – Emmanuel Gomez $13,260 (~US $14,586)

8th – Leo Soma $10,320 (~US $11,352)

Riguarda tutta l’azione del Final Table:

Czech Poker Masters Rozvadov: gli azzurri mancano il final day

Battute finali anche per il €130 Main Event Czech Poker Masters Rozvadov al King’s Casinò di Rozvadov, torneo con 300K garantiti di montepremi, che ha visto 2.240 entries. Sono rimasti in 24 a giocarsi la prima moneta da €42.700 e al comando del chipcount troviamo il tedesco Memphisto con 14.5 milioni di gettoni, che stacca nettamente Mak Sauka con 9.525.000 chips. I primi quattro classificati ricevono il ticket da 10.350 euro per il Main Event WSOPE 2023.

Niente da fare per un paio di azzurri che non riescono a raggiungere il tavolo finale. Corrado Micheli chiude la sua corsa al 32° posto per €965, e poco prima era toccato a Marco Di Persio, spesso protagonista nei tornei del King’s, che si arrende al 38° posto per un premio minore anche in questo caso (€825).

CHIPCOUNT CZECH POKER MASTER

MephistoGermany14500000

Mak Sauka Croatia 9525000

Tomas Sedlacek Czech Republic 8550000

Oleg Vakhrameev Russian Federation 7150000

Amaury Jean Lebeault France 6575000

David Di Palo Burrone France 6450000

Philipp Pflügl Austria 4825000

Frederic Alexander Borgmans Belgium 4775000

Christophe Rudi Rolan Sanchez Germany 4350000

Thomas Hochmuth Germany 4100000

MATTER SWEEMA Serbia 4050000

Clement Henry Cure France 4025000

CATI Germany 3800000

Mato Misic Croatia 3800000

Lucky Lolek Germany 3725000

Dennis Klofac Belgium 3700000

King Brian United Kingdom 3550000

Tomas Svec Czech Republic 3550000

Tomas Krivsky Czech Republic 3050000

Escorpion Spain 2625000

Alfred Wechselberger Austria 2400000

Markus Blanke Germany 1500000

Sebastian Christoph Otto Germany 1125000

Lars Ted Johannes Fahlgren Germany 350000