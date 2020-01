Si è chiuso con il trionfo di Eugenio 'Eugol93' Sanchioni il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 2 giorni. In tutto sono stati 7 gli eventi archiviati, ecco come sono andati...

Winter Series - Iniziamo proprio dal bel colpo piazzato da Eugenio 'Eugol93' Sanchioni nell'Evento #46, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 113.000 euro di prize pool (504 entries). Il regular di Fabriano ha superato in heads up il compagno di deal Nicola 'JhonCheever' Cappellesso, andato a premio per 10.965, e si è assicurato un bottino complessivo, tra moneta e taglie, da 18.611 euro.



Terzo posto per il chipleader del Day1 'mr.perons' che si è comunque messo in tasca più di 5.500 euro. Final table anche per i player 'CeCh9O' (€3.972), 'delfo182' (€4.980), Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€2.456), 'L0STRANIERO' (€2.959) e Simone 'simopascu96' Pascucci (€2.315).



E passiamo agli altri eventi che si sono conclusi in nottata: #50, #51, #52, #53, #54 e #55. Nel primo di questi, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 50 euro di buy in e da 66.510 euro di montepremi totale (1.478 entries), l'ha spuntata 'privacy80' per 8.333 euro. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'byebyebella' (€5.649) mentre ha chiuso terzo 'AppleGio' (€2.945).



Successi invece per 'capastorta69' (€3.437), 'SL33P_A_LOT' (€7.452), '8_ACHILLE_8' (€6.139), 'viciorich' (€6.296) e niklenz (€4.187) nel SuperStack, Bubble Rush, 4 Max Turbo, 6 Max Turbo e il solito The Hyper Winter.



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso



Questo, nel dettaglio, il riepilogo dei 7 tornei:



Winter Series-46: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 504

Montepremi Totale: €113.400

Final Table Pay Out



Eugenio 'Eugol93' Sanchioni - €18.611*

Nicola 'JhonCheever' Cappellesso - €10.965*

mr.perons - €5.524

CeCh9O - €3.972

delfo182 - €4.980

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €2.456

L0STRANIERO - €2.959

Simone 'simopascu96' Pascucci - €2.315



*Deal



Winter Series-50: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.478

Montepremi Totale: €66.510

Final Table Pay Out



privacy80 - €8.333

byebyebella - €5.649

AppleGio - €2.945

sucuni99 - €2.586

Ov3rthinking - €1.967

puntomatcman - €1.527

miahoia - €1.149

MPG90 - €495



Winter Series-51: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 6.846

Montepremi Totale: €30.122

Final Table Pay Out



capastorta69 - €3.437*

vale90929 - €2.758*

milota82 - €2.729*

CARRUBBIKKIA - €1.405

EVELV2.0 - €986

AB1973 - €692

mahlzeitinLA - €486

paterli - €341

kannabisindica - €239



*Deal



Winter Series-52: NL Hold'em Bubble Rush [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 490

Montepremi Totale: €44.100

Final Table Pay Out



SL33P_A_LOT - €7.452

AsRoma110 - €5.425

Andrea 'Andreacigna' Pini - €3.950

IMuCkTheNut - €2.876

snakko - €2.094

POWER-STRONG96 - €1.525

Italo 'Hidden91' Modena - €1.110

ciampanajr - €808

Astrogoldi - €588



Winter Series-53: NL Hold'em 4 Max Turbo [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.115

Montepremi Totale: €50.175

Final Table Pay Out



8_ACHILLE_8 - €6.139*

WhYoulookM3 - €4.599*

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €5.299*

#QuaCCosa - €2.267



*Deal



Winter Series-54: NL Hold'em 6 Max Turbo [€30.000 GTD]

Buy-in: €25+R

Entries: 701

Montepremi Totale: €38.984

Final Table Pay Out



viciorich - €6.296

Alessio 'AleAsto2' Astone - €4.329

elpioco7p - €2.977

noprivilege1 - €2.047

biscottocat8 - €1.408

Enzo Ghinazz - €968



Winter Series-55: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.291

Montepremi Totale: €28.402

Final Table Pay Out



niklenz - €4.187

clauvins - €2.938

Bucaniere23 - €2.062

Mario 'hhrrr' Pulcini - €1.447

paolo4265 - €1.015

Viptotore - €712

Giovanni 'Gio280590' Sanseverino - €500

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €351

7bello1 - €246