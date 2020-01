E' andato ad uno scatenato 'suegno6296' l'8 Max Progressive KO. Successi in nottata anche per 'Shadowkizz', 'ringhio9002', 'GiGi1993.558', 'sspablito011', 'maxcobra72' e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini. Leggi il report...

Winter Series - Partiamo dal torneo di 2 giorni, il No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 124.000 euro di prize pool (Evento #88), che ha registrato la conferma di 'suegno6296'. Il chipleader del Day1 si è infatti ripetuto nel Final Day dove ha continuato a macinare avversari per un bottino complessivo, tra prima moneta e taglie, da 22.743 euro.



L'ultimo ad arrendersi è stato 'MOBYDICK78', runner up per 8.848 euro, mentre qualche minuto prima aveva alzato bandiera bianca 'Mi3sVanD3Roh3', terzo classificato per 7.670 euro. Si sono fermati invece rispettivamente al quinto e sesto posto i regular Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€4.490) e Joaquin 'weikems' Repupilli (€3.027).



E in nottata si è giocato anche l'altro No Limit Hold'em Progressive KO, stavolta in modalità 6 Max Turbo con buy in da 50 euro (Evento #95), dove si è imposto 'sspablito011'. Per lui è arrivata una vincita totale da 8.460 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa 'Vop4' (€4.110), 'OscarDutch' (€3.953), 'cricopo' (€1.921), Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€1.419) e 'mesoro' (€1.032).



Chiudiamo con il segnalare i bei colpi piazzati da 'GiGi1993.558' (€8.105) e Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€3.925) negli Eventi #94 (€100 No Limit Hold'em Big Ante) e #97 (€25 No Limit Hold'em The Hyper Winter).



Per tutti gli aggiornamenti restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Questi i numeri più importanti dei 7 tornei archiviati nella notte:



Winter Series-88: NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€100.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 552

Montepremi Totale: €124.200

Final Table Pay Out



suegno6296 - €22.743

MOBYDICK78 - €8.848

Mi3sVanD3Roh3 - €7.670

brando1985 - €5.946

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €4.490

Joaquin 'weikems' Repupilli - €3.027

Queenrival - €2.510

fracicone66 - €2.572



Winter Series-92: NL Hold'em 3 Stacks [€30.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 692

Montepremi Totale: €31.140

Final Table Pay Out



Shadowkizz - €4.716*

jetmarino_jr - €4.126*

thebest1987 - €2.675

I.R.D.C.999 - €1.931

VincenthOz95 - €1.394

mordicchio12 - €1.006

Duorgroud - €726

Gaza Sparta9 - €524

DANI3L3.Y3S - €378



*Deal



Winter Series-93: NL Hold'em SuperStack [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 6.269

Montepremi Totale: €27.584

Final Table Pay Out



ringhio9002 - €3.732

fylycudi - €2.613

slomulomu - €1.834

tyson83110 - €1.287

gigiotto844 - €903

coatto78 - €634

masking2008 - €445

Nicaur1618 - €312

armando20422 - €219



Winter Series-94: NL Hold'em Big Ante [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 536

Montepremi Totale: €48.240

Final Table Pay Out



GiGi1993.558 - €8.105

Michele 'smaikol93' Guerrini - €5.887

BaDrUnNer96 - €4.277

PvreHate - €3.107

mutoga1 - €2.257

solemio17 - €1.640

Rick_Matt22 - €1.191

SpeedOne1 - €865

C3R1GNOL3S3 - €629



Winter Series-95: NL Hold'em 6 Max Turbo Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.402

Montepremi Totale: €63.090

Final Table Pay Out



sspablito011 - €8.460

Vop4 - €4.110

OscarDutch - €3.953

cricopo - €1.921

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €1.419

mesoro - €1.032



Winter Series-96: NL Hold'em 4 Max Deep Hyper [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.333

Montepremi Totale: €35.991

Final Table Pay Out



maxcobra72 - €5.286

idassegnato - €3.534

Paolo 'preferiti90' Cavanna - €2.363

zatto1997 - €1.581



Winter Series-97: NL Hold'em The Hyper Winter [€20.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 1.197

Montepremi Totale: €26.334

Final Table Pay Out



Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €3.925

jvoice - €2.759

eli6300 - €1.939

compare55 - €1.363

spillo9spill - €958

KINGHEDER - €674

MoCushna85 - €473

M.Consoli14 - €333

Tilt0Br4sS - €234