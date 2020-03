Giovedì sera come sempre contrassegnato dal Night on Stars Super KO. Stavolta l'ha spuntata il sempre ottimo Christian Nuvola, quarto Andrea Sorrentino. Nel Need bel colpo per Alberto Cigliano che ha diviso il bottino con SKRODAN. Il The Bigger è andato a 'gasparmin0'.

Ma iniziamo il nostro resoconto giornaliero dal torneone del giovedì, il Night on Stars Super KO Edition, che nell'occasione ha registrato 774 entries per 174.150 euro di montepremi totale. Qui, dopo una maratona da oltre 8 ore di gioco, l'ha spuntata Christian 'ninetto1989' Nuvola che tra prima moneta e taglie si è messo in tasca più di 24.000 euro.



L'ultimo ad arrendersi è stato il player 'sacobjd' che si è consolato con un premio complessivo da 15.494 euro. Sul podio è salito anche 'RCRSTL92' (€8.019). Final table per Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€6.210), 'GiVenToBluff' (€5.543), 'ROOR.DE' (€3.727), Patrick 'instantcal89' Sanfilippo (€2.493), 'JamesVII_IV' (€2.275) e 'dany_8908' (€1.169).



E passiamo all'altro evento da 250 euro di buy in, il The Bigger (166 entries per 37.350 euro di prize pool), dove è invece arrivato l'acuto di 'gasparmin0', primo per 7.520 euro, ai danni di 'gaspinolf6' (€5.705), 'LAFAL10' (€4.328), 'framax56' (€3.284), 'frankpuo' (€2.491), 'lukefrog97' (€1.890), Marco 'Granbasso' Baglioni (€1.434), 'FenixRyu' (€1.088) e Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€1.088).



Chiudiamo con il Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (441 entries per quasi 40.000 euro di montepremi), che ha visto trionfare 'ombe1992' (€6.072) sul compagno di deal Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€6.311). Terzo posto, senza accordo, per 'SKRODAN' (€3.839) mentre ha chiuso quarto 'actionice' (€2.814) che ha preceduto gli altri finalisti 'BlankaMenta' (€2.063), 'SpeedOne1' (€1.512), 'Megres8' (€1.108), 'Baby007Joker' (€812) e 'Donutx97' (€595).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alberto 'Everbrun1' Cigliano con alcuni amici



